Māmiņa māmiņai jeb kā es paziņoju par savu grūtniecību

Ja tu dedz nepacietībā pavēstīt visai pasaulei, ka esi stāvoklī, bet neesi pārliecināta par to, kā citi to uztvers, tad atceries, ka tu neesi viena. Palasi patiesus citu māmiņu stāstus par to, kā viņas pavēstīja par savu grūtniecību un kāda bija viņu ģimeņu un draugu reakcija.