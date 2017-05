Ja uzmanīgi ieklausīsies, kādus vārdus pirmsskolas vecuma bērni lieto, tad atskārtīsi, ka viņu vārdu krājums nav tik nevainīgs, kā varētu iedomāties. Viņu sarunas piparo agresīvi izteicieni. Tur var dzirdēt gan pieaugušo lietotus lamuvārdus, gan tādus, kā "kakubiksis", kas ir bērnu pašizgudroti vārdi.

Vairākumā gadījumu bērni mācās vārdu nozīmi no konteksta, kādā tie tiek lietoti. Tāpēc mazais var palūgt "pienu", kad gribēs kaut ko padzerties. "Piens" vienkārši ir vārds, kas viņam asociējas ar dzeršanu. Viņš ir uztvēris šī vārda nozīmi pēc tā, kas notiek, kad viņš to pasaka.

Veids, kā pievērst uzmanību

Ja 4 gadus vecs bērns pasaka kaut ko sliktu un tu viņam pajautā, ko šis vārds nozīmē, tad viņš atteiks apmēram tā: "To parasti saka tad, ja grib pievērst sev uzmanību." Pēc šī paskaidrojuma var spriest, ka mazais apzinās vārdu spēku, it īpaši konkrētu vārdu spēku, kaut arī vēl īsti nesaprot to nozīmi.

Dr. Timotijs B. Džejs, psiholoģijas profesors Ziemeļadamsas koledžā Masačūsetsā ir pētījis lamuvārdus un citus agresīvas valodas paveidus, ko lieto bērni. Viņš atklāja, ka šajā ziņā līderos ir meitenes. Vidēji 3 līdz 4 gadus vecas meitenes zina 23 agresīvus izteicienus un lamuvārdus, bet puiši – tikai 17.

Mēs, kā vecāki, esam apjukuši, kad dzirdam šādus vārdus no mūsu jaukā, mīļā pirmsskolnieka. Tomēr ir svarīgi saprast ne tikai to, kāpēc bērni tā runā, bet arī to, ka šo vārdu interpretācija viņiem bieži vien ir diezgan atšķirīga no mūsējās.

Spēcīgi vārdi, spēcīgas emocijas

3 gadus vecs bērniņš var lietot nejaukus vārdus, lai pakaitinātu rotaļu biedru. Protams, viņš to nedomā burtiski. Tas drīzāk ir veids, kā apliecināt savus nesenos panākumus podiņmācībā vai viņa pašreizējos centienus to apgūt.

Tas pats attiecas uz gadījumu, kad pirmsskolnieks nosauc kādu citu par "zaķpastalu" vai kā līdzīgi. Šis ir intensīvu emociju laiks. Viens no pārbaudījumiem, ar ko pirmsskolnieks saskaras, ir mācīties šīs emocijas kontrolēt. Nosaucot kādu šādā vārdā ,mazais nodod vēstījumu, ka viņam gan nav bail. Bērna valoda atspoguļo sarežģījumus attīstībā, kuri pašlaik dominē viņa dzīvē.

Maz ticams, ka tu spēsi pasargāt savu mazuli no slikto vārdu izdzirdēšanas. Tie ir viņam visapkārt – bērnudārzā, rotaļu laukumā un televīzijā, pat ja šādi vārdi nekad netiek lietoti mājās. Īsts pārbaudījums ir palīdzēt bērnam iemācīt, kad šādu vārdu lietošana ir sociāli piemērota, un palīdzēt viņam attīstīt savas verbālās prasmes, kuras būs vajadzīgas, lai izteiktos efektīvāk bez šo vārdu lietošanas.

Noderīgi padomi

Ko tu vari darīt? Te būs trīs ieteikumi:

Ignorē šo bērna uzvedību, jo parasti viņi šādi cenšas mūs izprovocēt. Tas vienkārši nav tik jautri, ja pieaugušie nemaz nesatraucas.

Iemāci bērnam alternatīvus teicienus. Tas ir tieši tāpat, kā ar citām uzvedības problēmām - vienkārši pateikt bērnam tā nedarīt ,nav tik efektīvi, kā piedāvāt savādāku, bet tikpat iedarbīgu izpaušanās veidu. Iesakot bērnam alternatīvus teicienus, tu viņam darīsi zināmu, ka izproti viņa spēcīgās emocijas un tādējādi sniedz viņam iespēju šīs emocijas paust pieņemamākā veidā.

Pievērs uzmanību pati savai uzvedībai mājās. Bērni uztver mājienus par to, kāda valoda kādos apstākļos ir piemērota. Nevar gaidīt, lai pirmsskolnieks, kas tiek mudināts mācīties jaunus vārdus un izteikties skaidri, nelietotu emocionāli uzlādētus vārdus, ja tos dzird no tavas mutes.

Avots: Pampers.com