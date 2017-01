Pampers padoms:

Izmanto šos sešus padomus un uzzini kad un kā savam mazajam uzsākt podiņmācību.

Podiņmācība ir liels solis uz priekšu gan bērnam, gan vecākiem. Kāda ir panākumu atslēga? Milzīga pacietība un vēl milzīgāks radošums! Ja tavs mazais ir gatavs iet uz podiņa, pamēģini šos vecāku pārbaudītos paņēmienus.

1. Izveido troni

Ja podiņš ir izdekorēts ar mirdzošām pasaku fejām vai sacīkšu mašīnām, tad tas vairs nav nekāds parastais podiņš. Ļauj mazajam pašam izvēlēties podiņu, kas viņu iedvesmo, vai arī ļauj viņam izrotāt jau esošo podiņu ar spilgtām uzlīmēm, lai viņam patiktu to lietot.

2. Padari podiņa laiku interesantu

Vari pārvērst vannas istabu par podiņu valstību, izvietojot tajā grāmatas par podiņu tēmu un rotaļlietas, kas palīdzēs mazulim nosēdēt uz podiņa ilgāk.

Tam visam piepulcē dažas mīkstās rotaļlietas pēc bērna izvēles, kas mazajam būs kā sabiedrotie. Mudini viņu parādīt saviem podiņmācības biedriem, kā pareizi iet uz podiņa.

3.Ar ierīcēm efektīvāk

Bērniem par iešanu uz podiņu ir regulāri jāatgādina. Viņi ir tik aizņemti ar spēlēšanos, ka bieži vien palaiž īsto brīdi garām, un tad jau ir par vēlu. Savukārt šķendēšanās par to nudien nevienam nepatīk.

Tāpēc pamēģini iestatīt taimeri – vai nu mikroviļņu krāsnī, vai telefonā vai vēl labāk – vienkāršā rokas pulkstenī, ko bērns var valkāt.

Ievies noteiktu režīmu, atgādini viņam aiziet uz podiņa, teiksim, pēc katras ēdienreizes un pirms gulētiešanas. Kad pienāks šāda reize vai, kad taimeris sāks pīkstēt, viņš zinās – ir podiņa laiks!

4. Pārvērt to par spēli

Ieliec podiņā dažus ovālus graudus un rosini mazo pavingrināties podiņmācībā. Vari eksperimentēt arī ar krāsām: ielej podiņā zilo pārtikas krāsvielu un skaties, kā mazuļa čurāšana to pārvērš zaļā krāsā. Tas ir gandrīz kā burvestība!

5. Piedāvā apakšveļu ar zīmējumiem

Ja mazulim patīk ugunsdzēsēji, tad apakšveļa, uz kuras attēlota spoža ugunsdzēsēju mašīna varētu kalpot kā vajadzīgā motivācija, lai atteiktos no autiņbiksītēm. Pasaki viņam, ka lielie puiši, kuri iet uz tualeti, valkā foršas biksītes.

6. Nogaidi

Aizmirsti par ieteiktajiem grafikiem un ļauj bērnam izlemt pašam, kad būtu pienācis laiks atteikties no autiņbiksītēm. Meklē pazīmes, kas liecina par viņa gatavību: viņš izrāda interesi par vannas istabu, viņš tev pasaka, kad viņam vajag uz podiņa vai uzreiz pēc vēdera izejas viņš vēlas, lai viņam nomaina autiņbiksītes.

Un tas varētu būt īstais moments – nekādas pierunāšanas, asaru, avāriju.

Neatkarīgi no tā, kura no stratēģijām tev un tavam mazajam der vislabāk, tās palīdz saglabāt pozitīvu skatu uz dzīvi. Pavadi patīkamu laiku ar savu mazo, kamēr viņš sēž uz podiņa un paslavē viņu pēc katra veiksmīga mēģinājuma. Palīdzi pāriet no „Es domāju, ka varu" uz „Es zinu, ka varu."

Avots: Pampers.com