Par ko balsot? Pulksten 12 atbildēs Nacionālā apvienība

Pirmdien, pulksten 12, "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā viesosies partijas Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) valdes un Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars, valdes loceklis Roberts Zīle, kurš ir arī Eiropas Parlamenta deputāts, un partijas valdes locekle, kultūras ministre Dace Melbārde. Saruna ir daļa no diskusiju sērijas "Par ko balsot?"

NA iepriekšējās – 12. Saeimas – vēlēšanās pēc vēlētāju atbalsta ierindojās ceturtajā vietā, iegūstot 16,61% no balsīm un 17 vietas parlamentā. Partiju valdībā pārstāv trīs ministri – kultūras, tieslietu un vides un reģionālās attīstības ministrs. Tāpat NA deputāte Ināra Mūrniece, ieņemot Saeimas priekšsēdētājas amatu, ir otra augstākā Latvijas valsts amatpersona. NA ir nacionāli konservatīva partija, kura izveidojusies 2010. gada vasarā, apvienojoties divām ideoloģiski tuvām politiskām organizācijām – partijai "Visu Latvijai!" un apvienībai "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK.

Kā ziņots, "Delfi TV ar Jāni Domburu" pirms šoruden gaidāmajām vēlēšanām īsteno diskusiju sēriju "Par ko balsot?". Pirmā šīs sērijas daļa tiešraidē skatāma divu nedēļu garumā, sākot ar 14. maiju. Šajās diskusijās katru darba dienu notiek sarunas ar partiju līderiem par Latvijas politiskajiem spēkiem, to līdzšinējo darbību, konkurenci un potenciāliem piedāvājumiem.

Šī gada 6. oktobrī notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Lai gan kandidātu sarakstu iesniegšana sāksies tikai 18. jūlijā, jau šobrīd partijas izvērsušas aktīvu gatavošanos. Atsevišķi politiskie spēki jau tagad izvirzījuši savas "lokomotīves" un premjera amata kandidātus, grupējas un pārgrupējas apvienībās ar citām partijām, izrāda savu nostāju, virzot likumdošanas iniciatīvas un rīkojot protestus.

Uz diskusijām aicinātas visas partijas, kuru atbalsts sabiedrībā saskaņā ar publiski pieejamiem socioloģisko aptauju datiem pēdējā laikā vismaz vienā mēnesī pārsniedzis 1%. No katras partijas uz diskusijām aicināti trīs to formālie un faktiskie līderi. Partijām tika dota iespēja izvēlēties sev ērtākos diskusiju laikus, tādēļ to secībai nav saistības ar popularitāti vai citiem raksturlielumiem.

Portāls "Delfi" un raidījuma vadītājs Jānis Domburs aicina arī lasītājus un skatītājus uzdot politiķiem jautājumus vai rosināt tēmas, kas diskusijās būtu apspriežamas. To iespējams darīt, sūtot e-pastu (janis.domburs@delfi.lv) vai izmantojot "Delfi Aculiecinieka" sistēmu, kur visi iesūtītie jautājumi tiks apkopoti un apskatāmi publiski.