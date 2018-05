'Delfi TV ar Jāni Domburu': premjerministrs Māris Kučinskis. Intervijas teksts

2017. gada 17. oktobra raidījuma transkripts.



Esiet sveicināti, "Delfi TV" skatītāji! Šodien šeit, "Delfi TV" studijā, viesis ir Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis. Cilvēks, kurš šajā amatā ir 21. mēnesi, vēl ne tik ilgi kā viņa priekštece Laimdota Straujuma, bet, ja var salīdzināt, tad nu jau ilgāk kā, piemēram, daudziem atmiņā bijušais premjers Einars Repše. Prognozes liecina, ka Māris Kučinskis vadīs valdību vēl vismaz gadu līdz Saeimas vēlēšanām, pagājušajā nedēļā viņa valdība iesniedza parlamentā valsts budžetu nākamajam gadam, ko ir pamats saukt par treknāko kopš "treknajiem gadiem", bet tas vienalga nenoņem daudzus jautājumus par tām lietām, ko sauc par prioritātēm gan sabiedrība, gan valdība – izglītība, veselība, demogrāfija un tā tālāk. Par to un ne tikai to runāsim šajā sarunā. Sveicināti, Kučinska kungs!

Labrīt!

Es sākšu ne par šīm lietām, bet ar jautājumu, kas ir vispārīgāks. Vai jūs aizdomājaties, cik liela Latvijas sabiedrības daļa, pieņemot to, ka valdība ietekmē katru cilvēku, katru uzņēmumu, cik liela sabiedrības daļa, piemēram, reizi dienā iedomājas par tādu Māri Kučinski un par to, ko viņa valdība dara vai nedara attiecībā uz viņu?

Ļoti grūti kaut kā ar statistiku nodarboties, jo cilvēki jau arī ir dažādi, ir un dažādi arī domā, un pakāpeniski jau arī tas mīts par to, ka es viss esmu atkarīgs tikai no valdības, viņš jau lēnām paliek aizvien mazāks.

Vai jums ir versija, cik vajadzētu domāt par to?

Es domāju, ka par valdību, nu zem 50, mazāk – 30 būtu ļoti normāli, es teiktu...

Katram trešajam vajadzētu iedomāties reizi dienā, ko jūs darāt?

Nu jā, tāpēc jau viņš jau arī reaģē uz to, ko viņš izlasa, ko dzird televīzijā, un tas jau tomēr vēl nav...

Pārējiem 70 nevajadzētu domāt?

Es domāju, ka 70 ir tomēr arī liela daļa ir tomēr aizņemta arī ar sev visvairāk, vismaz tā vajadzētu būt, arī ar ģimeni, ar saviem plāniem, jo ne jau nu valdība iespaido katru līdz pilnīgi visām kustībām, tomēr jau katram ir savas iespējas, un katram jau ir jābūvē sava dzīve arī neatkarīgi no valdības, ja valdība tikai viņu netraucē.

Jā, bet kā jūs jūtaties? Jūs ietekmējat katru cilvēku Latvijā reizi dienā, reizi nedēļā, reizi mēnesī?

Ja godīgi es domāju par tiem darbiem, kas man ir jāizdara, bet es tā īsti nedomāju, kā viņi vērtēs, kā ne, man vienkārši rezultāts ir nepieciešams.

Tas ir jautājums par valsts lomu cilvēka dzīve, par valsts iejaukšanos cilvēka dzīvē.

Valstij nevajadzētu ļoti iejaukties dzīvē, valstij kā tādā nu. Valdība ir kā kuģa vadība, kas vairāk vai mazāk var pavirzīt virzienu, bet nu pārsvarā jau katram dzīve ir savās rokās neatkarīgi no valdības, tā kā visvieglāk jau pateikt, kāpēc man neiet, nu tur vainīgos jau atrast var viegli.

Jā, ar to kuģi – viena bilde, ko mēs ieraugām arī uz ekrāna. Šis ir viens kursa rādītājs, pēc kura tīri teorētiski jūsu valdība strādā gandrīz divus gadus – saucās Nacionālais attīstības plāns. Un tur ir teikts par katru cilvēku tajos vadmotīvos, tur ir teikts, ka Latvija 2020. gadā būs latviska un pašapzinīga, droša un iedzīvotājiem draudzīga, zaļa un sakopta, pārtikusi, efektīva un konkurētspējīga valsts, kurā dzīvo čakli, izglītoti, radoši, veseli un laimīgi cilvēki. Nav teikts, vai visi tādi ir, bet viņi tur tādi dzīvo.

Es joprojām tam arī ticu, es tomēr esmu piedalījies gan pirmā, gan otrā Nacionālai attīstības plāna izstrādē un ja būtu, piemēram, valsts, kur uzliek kaut kādu vīziju, mēs nekas tur nebūsim 2020. gadā, mēs būsim nelaimīgi, un mēs jau pat ieprogrammēsim visu. Es arī ticu, mēs neesam arī visu rīcības plānu... Valdība tomēr būvēja uz vairāk vai mazāk tieši uz šīm prioritātēm, kas ir.

Bet jautājums nav par ticību, ja es jums jautātu par Dievu, tad mēs parunātu par ticību. Ir jautājums par realitāti – pirms trim gadiem ir definēts, ka Latvija iet uz ekonomikas izrāvienu.

Protams.

Protams, definēts vai, protams, iet?

Protams, arī iet. Visi šie pasākumi...

Protams, arī iet, bet neesam aizgājuši.

Nu, jūs arī gribējāt, lai vienā gadā aiziet, es jau teicu – tas ir milzīgs kuģis, valsts nav tāda maziņa laiviņa, kur "hop" rītā būs izrāviens, mēs te izmainām likumu un rīt būsim, dzīvosim visi zaļi – tas vienkārši nav iespējams.

Pēc dažiem mēnešiem divi gadi jūs vadāt valdību, izrāviens ir?

Precīzi, tāpēc, ka mēs uzstādījām plānu, par ko sākotnēji ļoti daudzi bija skeptiski, mēs plānā uzstādījām tautsaimniecības izaugsmi 5% gadā – šobrīd mēs esam līdz četri aizgājuši, mēs runājam par 2018. gadu, mēs uzlikām nepieciešamās reformas, kas ir gadiem aizkavējušās, mēs konsekventi to šobrīd arī īstenojam, tas, ka būs rezultāti, iespējams, rezultātus novērtēs tikai pēc dažiem gadiem, kad, iespējams, es jau vairs nevadīšu valdību.

Nav taisnība. Rezultāti jums ir vidus posma novērtējumā pēc pāris mēnešiem jāpasniedz Saeimai.

Nu, protams.

Tātad tautai. Un, ja tur rēķina, tad vairāki skaitļi vairākos parametros ne tuvu neatbilst tam, kas tika plānots – ne tuvu.

Nu, pagaidāt, kur plānots? Nacionālajā attīstības plānā vai valdības deklarācijā?

Jā, Nacionālajā attīstības plānā.

Valdība pēc Nacionālā attīstības plāna un arī pēc šiem rādītājiem, vadoties no reālās situācijas, uzliek savus uzstādījumus, par ko arī atskaitās Saeimā. Es esmu gatavs par katru savu darbu un nedarbu atskaitīties, man nav nekādu...

Jums ir nedarbi?

Nu es nezinu – nedarbi, es vairāk par nedarbiem skaitu to, ja kaut kas nav izdevies vai kaut kas neizdarīts no tā, ko apņēmos.

Bet nesen jūs pats pateicāt, ka Nacionālā attīstības plānā ir daži ļoti nereāli cipari – tie ir jūsu vārdi.

Nu, jā, mēs valdības sākumā vērtējām, ko darīt – iet uz posma... Nacionālais attīstības plāns – viņš nav tā iecirsts, pieļauts likumā, ka vidū izvērtē realitāti, izvērtē, kur ir un kādus parametrus maina, mēs tomēr nosecinājām, ka galvenie parametri ir pareizi un vienkārši ieguldīsim pārlieku enerģiju atkal diskutējot, nekā labāk ejam uz izpildi. Protams, ka plānā katrs gribēja redzēt sevi, un domā, ja tur nebūs uzlikts mans kaut kāds arī... un tad es palikšu bez naudas, tāpēc, protams, ka tur ir arī lietas, kas nav gluži...

Jā, bet tur bija arī bezgalīgas tabulas, kurām mēs neiesim cari, bet viņas, es pieņemu, ka pēc mūsu sarunas, ar atsaucēm to varēs kolēģi izanalizēt, rūpniecības jomā, eksporta jomā, tajā pašā nevienlīdzības jomā – dažādos virzienos tā atpalicība ir jūtama, un ir jūtams, ka 2017. gads arī nesasniegs to, ko viņš bija plānojis. Tātad mums ir plāns, kuru mēs nepildām, un turpināsim dzīvot.

Jūsu nosauktais... Nevar, ja runā nevienlīdzību, bez instrumentiem arī samazināt – pats no sevis nekas nerodas. Viens no uzstādījumiem nodokļu reformai bija nevienlīdzības mazināšana, to, starp citu, novērtē arī OECD pēdējā pētījumā tieši par to, ka beidzot, palielinot neapliekamo minimumu, beidzot ieviešot progresivitāti, tā starpība sāk lēnām izlīdzināties, tā kā tas ir pirmais solis, kas vispār no plāna sākuma tika sperts, lai kaut ko darītu šajā ziņā. Nākamais – par produktivitāti, kas, protams, ir šobrīd top pirmais jautājums, attiecībā uz eksportu pieaugums pēdējos divos gados beidzot ir parādījies, tā kā mēs varam analizēt jebkuru punktu un nākamo..

Analizēt varam, bet jūs atzīstat...

Nākamo piektdien ir liela konference saistībā ar Nacionālā attīstības plāna šībrīža situāciju un domām par jauno.

Jā, bet jautājums ir, vai jūs atzīstat, ka Nacionālais attīstības plāns, kas ir galvenais atskaites punkts valdības deklarācijā kā papīrs – lietošu tautas vārdus – , pēc kura strādāt, ka viņš nav izpildīts vidus posmā?

Es vēlreiz saku, ka valdība stingri vadās no attīstības plāna un uzliek savus rādītājus – šobrīd es atskaitīšos un atskaitos par katru punktu, kas ir ielikts valdības deklarācijā un rīcības plānā.

Tātad jūs neatbildat par Nacionālā attīstības plāna mērķu sasniegšanu?

Nu Nacionālais attīstības plāns – katram plānam ir sava detalizācija, vispirms tad mēs varam runāt par ilgtermiņa stratēģiju – Latvija 2030, pēc tam mēs runājam par Nacionālo attīstības plānu, tālāk jau ir konkrēti valdības plāns, nozaru plāni, par tiem arī mēs gan atskaitāmies, gan pēc tam vērtējam, ko mēs esam pozitīvi devuši, lai paātrinātu to virzienu, ko Nacionālais attīstības plāns dara, un, protams, ka beigās būs atskaite par visiem šiem septiņiem gadiem – tas pats par sevi.

Un mans jautājums nemainās – tātad, ja jūs varat apgalvot, tad apgalvojiet – es saku, ka Nacionālais attīstības plāns uz šo brīdi vairākos punktos – būtiskos sabiedrībai, biznesam – nepildās, tas nozīmē, ka šobrīd ir jautājums...

Tad jums jāpasaka ir konkrētos punktos, es runāju par progresu, kā jau es teicu, ir divu gadu posms, mēs runājam par deviņu...

Jums šķiet, ka pildās?

Viņš galvenajos visos virzienos, kas runā par ekonomikas izrāvienu, kas runā par nevienlīdzības mazināšanu un par nepieciešamām reformām – tās notiek un ir uzsākts ceļš, lai mēs tad nokonstatētu 2020. gadā – esam spējuši noķert tos uzstādījumus vai neesam.

Un tas 2017. gada vērtējums, tas var atšķirties – galvenais paskatīties 2020. gadā?

2017. gadā ir jābūt progresam pilnīgi noteikti, bet sākotnēji jau mēs mērām... arī katrā posmā ir jāmēra progress, cik tālu iet un cik mēs tuvojamies.

Tas nozīmē jūsu pozīciju – ja mēs pēc šī plāna šobrīd kaut ko nesasniedzam, nekas jāmaina nav, mēs to pašu papīru, ko pieņēma Saeima 2012. gadā, tādu arī atstājam.

Kā jau es teicu, mēs izsvērām to, vai ir vērts taisīt pusgadu koriģēšanu, respektīvi acīmredzot vienu otru rādītāju samazinot vai visu, mēs tomēr izlēmām, lai paliek šie augstie uzstādījumi. Jebkurai valdībai, kas stājas amatā, viens no pirmajiem punktiem ir ko darīt ar Nacionālo attīstības plānu – vai viņš paliek vai mums ir jākoriģē, tas bija diskusijā gan Saeimā, gan valdības sākumā.

Jūs zināt tikpat labi kā es, varbūt labāk, visāda veida organizācijas un indivīdi ir izņirgājušies par to plānu, kas viņš ir.

Tas mums patīk.

Jums patīk, ka izņirgājas?

Tautai patīk.

Tautai tas patīk, bet vai tā izņirgāšanās, jūsuprāt, ir pamatota, ka viņš ir papīrs, kas ir fikcija?

Tas ir jautājums, ar ko mēs salīdzinām? Mēs, man liekas, abi bijām drusciņ iesaistīti pirmajā Nacionālajā attīstības..

Dažādos statusos.

Dažādos statusos, tiesa, bet nu kas uz to brīdi bija, valsts bija pateikusi, ka plānošana vispār mums nav vajadzīga, visu noteiks tirgus ekonomika, mēs ķērāmies, pateicām, ka tā nē, pat universitātē vairs nemācīja plānotājus tajā brīdī...

Bet jūs kā diplomēts plānotājs 80. gados...

Es neesmu diplomēts plānotājs, es esmu ekonomists.

Tā bija valsts plāna ekonomika.

Protams. Toreiz tie skeptiķi bija nesalīdzināmi vairāk, un mēs zinājām, es zināju, ka vienā paņēmienā nevarēs atdzīvināt to, kas ir nomiris 10 gadus. Palēnām par plānu vismaz sāka runāt, palēnām tika pieņemts tas, ka arī šie uzstādījumi jāsāk pildīt, pēdējais jau arī Eiropas struktūrfondi vairāk vai mazāk tika respektējoši... Protams, tur notiek nozariskā greizsirdība, bet vairāk vai mazāk iet, šobrīd jau visi... Vairs nav tādi mīti, ka mums plānu nevajag, ka mēs paši attīstīsimies – pirmā valdība, kas arī rīcības plānam seko līdzi, tā kā...

To katrs, to katrs.

...es atceros toreizējās diskusijas, ko jūs dažādos statusos teicāt – ir labi, forši plāni, bet valsts dragā pa savam – es toreiz ieklausījos arī.

Un?

Bija jau toreiz taisnība, man bija diezgan pasmagi to atzīt, es tomēr arī tad jau biju kaut kur politiķis, bet man nebija iespējas to īstenot, tagad man ir.

Un vienalga jums jāiet pēc šī plāna.

Protams, un mēs šobrīd domājam par nākamo jau 2021. gadu, protams.

Tur pārdzīvosim vēlēšanas nākamā gada un tad paskatīsimies, kurš ko domā.

Neatkarīgi no vēlēšanām valstij plānam jābūt.

Jūs sakāt, ka ir izrāviens. Jūs uzskatāt, ka Latvijas ekonomikai ir izrāviens.

Nesauksim to par izrāvienu.

Ir vai nav?

Kā jau teicu, mērķis ir izrāviens, ekonomika šobrīd ir virs 4%, mēs konsekventi ejam, ja mēs būtu domājuši...

Šobrīd, Kučinska kungs, ir izrāviens vai mēs ejam uz izrāvienu?

Nu, ja es tagad jums sacīšu, ka ir izrāviens, tad jau liekas, ka te viss apkārt...

Ziņās virsraksts jau būs tūlīt... ja jūs teiksiet, ka nav izrāviens, arī ziņās būs virsraksts.

Jā, protams, vienalga, ko tu teiksi, būs slikti, pie tā jau esmu pieradis.

Nē, būs virsraksts.

Tā kā nē, mēs konsekventi ejam uz ekonomikas izaugsmi, mums ir 4% pieaugums, mums aug eksports.

Mums ir izrāviens?

Mums ir ļoti augoša šobrīd ekonomika.

Visiem – visai Eiropai. Visai Baltijai.

Nē, mēs Eiropā esam pirmajā četriniekā pilnīgi noteikti, tālāk mums ir reformas, kurā mēs tiekam novērtēti kā bezmaz līderi, pēc OECD beidzamā, mēs ejam uz to, lai Latvija 2020. gadā būtu jau tuvu tam mērķim...

Pirmā Eiropā. Lai būtu pirmā.

Izaugsmes ziņā?

Jā.

Jā, protams, man ir ambīcijas, kāpēc gan nē?

Labi, kas izraus Latvijas ekonomiku? Vai jūs redzat, nu, cilvēki skatās praktiski, kur viņiem strādāt, kuros biznesos attīstīties, kas izraus to ekonomiku?

Būs ļoti, ļoti grūti, jo, lai izrautos, ir jau nepieciešams daudz pietiekoši nepopulāras lietas.

Bet praktiski?

Tā pati izglītības sistēma.

Nē, nē, pie izglītības tūlīt pieķersimies, bet par biznesu – kā jūs redzat, vai jūs redzat, nu, piemēram, te parādās ziņās, ka jūs gribat satikties tur ar biznesu kaut ko apspriest. Kas ir bizness, ar kuru premjers primāri grib parunāt, kas izraus Latvijas ekonomiku?

Katrs mans brauciens kaut kur, viņš tā nav bezjēdzīgs, es vienmēr kontaktējos gan ar tiem investoriem, kas šajā attiecīgajā valstī, es gan pārāk daudz nebraukāju apkārt. Mani partneri ir Darba devēju konfederācija, man ir lielo uzņēmēju ražotāju tāds neformāls pulciņš, ar ko mēs reizi pa reizei satiekamies, lai nomērītu, kas traucē tādus uzņēmumus, kā "Latvijas finieris", "Brocēni", "Valmieras stikla šķiedra", kuri tomēr ir tie Latvijas flagmaņi.

Šie trīs ir neformālajā pulciņā?

Es nesaukšu pārējos, mēs esam aptvēruši vairāk konsultāciju veidā, lai saprastu, vai tie virzieni, kuros strādājam, ir pareizi vai ne. Kaut piemērs – minēsim obligātā iepirkuma komponenti, kas bija faktiski no ražotāju puses SOS sauciens, uz kurieni mēs esam aizgājuši. Uz šo brīdi ir izdevies ne tikai viņu apturēt, bet arī nākamos gados mēs spiežam viņu konsekventi uz leju.

Jūsu versija, ka izrāvienu nodrošinās ražotāji, piemēram, "Finieris", piemēram, "Brocēni", piemēram, "Valmieras šķiedra".

Plus mums ir nepieciešami vēl jauni ražotāji, ap kuriem tālāk... Jauni, inovatīvi, produktīvi.

Un šis ir jautājums, un tas ir jūsu atbildības jautājums par tiem 20 mēnešiem, mums nav neviena liela investīcija Latvijā ienākusi 20 mēnešos ražošanā, nu, nav.

Nu 20 gados es jau varētu arī tagad sākt jums stāstīt visus tos iemeslus, kāpēc daudzi piebremzē, kāpēc nebija – tas saistījās ar ļoti daudziem citiem faktoriem, ko Latvija nevarēja ietekmēt.

Un tagad – 20 mēnešos?

Mums ir stipri attīstījušies esošie uzņēmumi, un primārais, protams, arī tas ir... Kā piemēru paņemam to pašu "Finieri" – parādās ziņa, droši vien visos portālos: Latvija "fail" zeme, "Finieris" ceļ Igaunijā – nu, tas bija vienkārši absurds, mūsu "Finieris" aizgāja tuvāk Igaunijas mežiem un palielināja savu apgrozījumu.

Kučinska kungs, mans jautājums bija, kāpēc nav jaunas investīcijas?

Jaunas investīcijas rodas ik pa brīdim, mums ir parādījušies ļoti daudzi jauni uzņēmumi, kaut vai tajā pašā IT, jo...

Lielas investīcijas, kuras jūs varat nosaukt par lielām investīcijām?

Ja jūs domājat, ka liela, jauna investīcija ir milzīga rūpnīca, kas uzceļas, tad acīmredzot Latvijā pat ir ļoti bīstami tāds lielas infrastruktūras taisīt, ņemot vērā mūsu patiešām ierobežoto darbaspēku un speciālistus. Runāju ar, piemēram, - te vēl ir arī jautājums par reģioniem un to, kā mēs varam papildus kaut kā piesaistīt interesi par sevi, - ar Somu investoriem, jautājums – es viņiem stāstu, mums ir lieliskas programmas, varam Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē visu, bet nē, viņš tālāk par Iecavu nebija gatavs iet, nē šobrīd viņš ir noslēdzis...

Viņš ir atnācis?

Jā, viņš ir šobrīd Jelgavā sarunu procesā vienā.

Labi, pabeidzot par ekonomiku, mums ir šobrīd atvērts jautājums un jums, un mums, un visiem - ir ekonomikas ministrs. Pēdējās dienās ir seriāls. Ašeradens demisionē, tad jūs negribat pieņemt demisiju, tad viņi tur sāk virzīt kandidātus, nedavirza līdz jums, tagad jūs sākat runāt pastrādāt tur termiņus līdz budžeta beigām, "Vienotība" sanāk – nē, viņi bišķiņ īsāku termiņu pastrādās, nu, kaut kādos vienkāršos vārdos – kas tas par bardaku ir?

Ir sarežģījumi koalīcijas partnerim šobrīd acīmredzami, kas saistās ar vadības maiņu – Ašeradens kļuvis par priekšsēdētāju, protams, daļa cilvēku ir atstājuši, un es ar izpratni pieņemu to, ka viņam ir vēlēšanās šo savu partiju arī pacelt...

Nē, bet viņi grib, prasti runājot, nolēkt, bet jūs viņu turat.

Ņemot vērā, ka Ašeradena kungs man jau to pirms kādām trīs četrām nedēļām šo savu vēlmi pateica, mēs par to esam diezgan runājuši, un vakar beidzamā vienošanās arī bija tā – klau, ekonomikas ministr, ir jāpasaka "Telia", ko darīsim ar LMT un "Lattelecom", mums ir Inčukalna jautājums, kas šobrīd ir tādā, ka valsts piedāvā pirkt...

Un jums priekš tam vajag Ašeradenu, jūs pats to nevarat pateikt?

Ašeradens ir ekonomikas ministrs, atbildīgais ministrs, kuram jautājumi jāsagatavo, jāatnāk uz valdību. Tas nav tā – o, es pirkšu šodien kaut ko, es apvienošu vai neapvienošu.

Tas nozīmē, ka jūs konceptuāli ar Ašeradenu neesat līdz šim izrunājuši ne par "Telia Sonera" un LMT, un "Lattelecom"...

Mēs pilnīgi visu esam izrunājuši, mums ir bijušas neformālas vismaz piecas sapulces arī ar ministriem kopā, mēs to zinām. Jautājums ir jāpabeidz, ir jāpasaka, kas ir solīts – jā vai nē. Tāpat ir jautājums par "Liepājas metalurgu" – tur gan es nezinu, kāds ir šobrīd...

Tur jūs neesat vienojušies ar viņu?

Tur es nezinu šobrīd, kas ir palicis no trīs beidzamajiem pretendentiem un kāds būs... Jānāk uz valdību ir ar šo piedāvājumu, uzstādījums bija atjaunot ražošanu.

Bet, ja jūs sakāt, ka jūs ar Ašeradenu...

Tāpat arī nākamajam ministram pie visām iestrādēm manā skatījumā pirmajās trīs nedēļās ir jābūt iekšā, jābūt pārliecībai, ka darbi turpināsies, jo tur ir vesela rinda ar ļoti svarīgiem uzdevumiem arī bez šiem lielajiem – tās ir mūsu sarunas.

Labi, ja jūs esat vienojušies ar Ašeradenu, izstāstiet tad tautai, kas ir jūsu, kā premjera pozīcija, par LMT, "Lattelecom" un kas ir par "Latvijas gāzi", Inčukalna "Conexus"!

Par Inčukalna "Conexus" ir pilnīgi skaidrs, tur mūsu pozīcija nav pārāk slēpjama, valsts izsaka savu piedāvājumu, un es uzskatu, ka šobrīd stabilitātes labad valstij ir jāpiedāvā kontrolpaketes iegāde, tas mums ir jau pieņemts. Jautājums, ko teiks esošie akcionāri.

Jautājums, kam piedāvāt un par cik piedāvāt.

Tas viss ir jau procesā. Nākamais jautājums ir par "Telia Sonera", no vienas puses, apzinoties, ka nu mums ir jābūt skaidram... Tur ir pilnīgi skaidrs, ko mēs negribam. Mēs negribam, lai mūsu vadošie uzņēmumi, apvienojoties vai neapvienojoties, paliktu kā filiālītes – tādas maziņas, tur sēž, savieno telefonus, vadus un viss. Mums tie ir divi izcili uzņēmumi, tieši tāpēc tas process mums tik ilgs...

Ko jūs gribat, ko mēs gribam?

Ja tiek apdraudēta viņu pastāvēšana tajās inovatīvajās sfērās, kur viņi patiešām mums šobrīd ir pirmrindnieki, tad labāk nevajag. Šobrīd tieši ekonomikas ministrs ir tas, kas vada sarunas.

Šitādus tekstus mēs esam gadiem dzirdējuši, ja tas notiek, tad jā, ja nenotiek, tad nē, "maybe yes, maybe no".

Tas, ko es esmu solījis "Telia Sonera", un pie tā arī tuvosimies, mēs pateiksim, arī "nē" ir atbilde, bet mēs to pateiksim.

Un tagad jūs to gribat slēpt līdz pēdējam, lai gan tas it kā ir izrunāts.

Šobrīd bez izvērtējuma, bez ekonomikas ministra analīzes, ar ko viņš nāk uz valdību, šobrīd jau saknē pateikt – es esmu tikai vienās domās, šobrīd jau iet saruna par to, vai kontrolpakete ir valstij vai nav valstij, nu kaut vai šādas nianses, kas notiks ar uzņēmumu stratēģijām, tās ir mazlietiņ jāsagatavo, un tieši tāpēc mani uztrauc, ka ministrs šonedēļ var pazust, un te mēs vēl nezinām, kurš būs vietā. Es prasīju, vai man ar kādu no tiem, kas presē ir izskan, jāsāk runāt. Atbilde bija nē, tad vakar mēs vienojāmies, ka šobrīd aizmirstam par kandidātiem, vēl strādājam un tad arī sākām runāt, kā šo procesu pārņemt.

Pirms mēs aizmirstam par kandidātiem, kas ir izskanējuši publiski – jūs starp viņiem redzat kādu, ko jūs gribat savā valdībā?

Es bez runāšanas nevarētu norakstīt un nevarētu arī pateikt – jā, es ļoti labi zinu, ko es gribu un ko es negribu, bet...

Jūs zināt, ko jūs gribat?

Ne jau cilvēku vārdā un uzvārdā, tā kā mēs pat ar Darba devēju konfederāciju arī šo esam apsprieduši.

Labi, tad starp tiem uzvārdiem jūs nesākat ne jā, ne nē, kas tur figurē?

Nu, ja man ministrs teica un kolēģi teica, ka tas nav šobrīd aktuāli, tad es neiztirzāšu cilvēkus, viņiem ir savas karjeras, savās vietās visiem ir.

Labi, sāksim paplašināties no ekonomikas uz citām lietām, un es gribu vēl vienu citātu nocitēt, ko jūs teicāt pavasarī Tautsaimniecības forumā. Jūs atzināt, ka Igaunijai apsteigt attīstībā Latviju ļāva arī augstāki morālie un politiskie standarti, kas patlaban atspoguļojas arī nodokļu maksāšanas kultūrā abās valstīs.

Neatšaubāmi, es pie tiem vārdiem...

Kas tie par standartiem?

Nu, pirmais jau paņemam arī statistiskos pētījumus, cilvēku aptaujas – Igaunijā runāt par to, ka nodokļus kāds nemaksā, tas tā kā neskaitās vairs morāli ētisks jautājums, nodokļi ir jāmaksā un par to nebrīnās...

Politiskie standarti?

Politiskie standarti neapšaubāmi arī Igaunijā bijuši drusciņ augstāki, protams, arī ar savām negācijām, arī ar cilvēkiem, kas savā laikā taisījuši ir ar kāju durvis un tā tālāk, ir arī viņiem savs... Nākamais viņu izrāviens, protams, bija, nokopējot... Kamēr mēs svaidījāmies starp Vāciju, Skandināviju, Zviedriju, nezinu kur, Dāniju, meklējot kaut kādus modeļus, Igauņi nokopēja Somijas likumdošanu, igauņiem somi ļoti daudz palīdzēja tajā pašā nodokļu maksāšanas un citās jomās...

Te es ne par nodokļiem. Es par standartiem. Un šeit es redzu tajā jautājumā, es redzu to jautājumu par jūsu politiskajām sajūtām.

Pēc sajūtām neapšaubāmi es par saviem vārdiem atbildu. Mums viņi diemžēl nav bijuši tik augsti.

Jūs ienācāt politikā pirms (nacionālā mēroga politikā – no Valmieras reģionālās politikas nacionālajā) pirms 15 gadiem un nedaudz, nomainot Saeimā deputātu Andri Šķēli kā Tautas partijas deputāts.

Jā, nokļuvu ar uzdevumu nospiest pareizu pogu.

Kas Jums deva to uzdevumu?

Nu, protams, ka...

Andris Šķēle?

Nē, Andris Šķēle aizgāja, kā jau jūs pareizāk... Jebkurā frakcijā, jebkurā arī politiskā partijā tomēr ir sava tāda, nu, politiskā hierarhija, teiksim tā. Pārfrāzējot, novienkāršojot visas lietas, jebkurš jaunais, kas ienāk Saeimā, viņam jārēķinās ar to, ka viņš ir tādā trešā rindā, viņam sevi jāpierāda, jādabū sava ietekme – tad tu nokļūsti pēc tam otrā rindā, tikai pēc tam kādā, kurā tevi jau kāds sāk klausīties un tā tālāk.

Par rindām nesapratu, bet man jautājums ir, kādos standartos jūs nonācāt tajā laikā?

Tādos standartos, kur bija valdībai diezgan viegli pieņemt lēmumus, tagad varētu nezinu apskaust vai nožēlot, man grūti saprast, bet tad disciplīna priekš balsošanas bija tik stingra, ka jebkurš, kurš nobalsoja savādāk, izpelnījās milzīgu nosodījumu ne tikai no vadības, bet arī no visiem pārējiem – tie bija standarti, kurā netika apšaubīti lēmumi, kurus koalīcija vai tie, kas vadīja, pieņēma. Es domāju, ka man nepatīk, man labāk patīk šībrīža situācija, tā ir neapšaubāmi grūtāka, bet, nu, tomēr vairs.. ir palicis savādāk.

Ir palicis savādāk salīdzinot ar kuru brīdi?

Ir palicis savādāk salīdzinājumā ar 2000. gadu sākumu.

Labi, nākamais posms. Kas ir mainījies pirms 2000. gadu sākuma?

Augstāka politiskā tomēr arī ir demokrātija, lielāka sabiedrības ietekme tomēr ir.

Šis baigi interesanti – augstāka demokrātija, tas ir...

Politiskā.

Es saprotu, ka Iveta Grigule nobalso, kas viņai ienāk prātā – tā ir demokrātija, Gatis Truksnis kandidē uz vēlēšanām un nenāk uz medijiem ne tikai šeit, bet arī jebkur – tā ir demokrātija?

Abus jau tā kā partija atlaida, protams, par jebkuru partiju jau skatās arī kāda ir reakcija no ārpuses. Nu, protams, manā skatījumā vēlāk nekā vajadzēja, bet nu gribējās apspriest, acīmredzot pašus uzklausīt, bet process jau vēl arī tā kā nobeidzās.

Jūs uzskatāt, ka abos šajos gadījumos ir ievēroti augsti morālie un politiskie standarti?

Visām lietām ir plusi un mīnusi...

Skaidra lieta, es par standartiem.

Augstāka politiska demokrātija jau nozīmē to, ka runāt var vairāk iekšpolitikā, nevis par nepareizo vārdu tevi uzreiz izslēdz, vismaz tev tiek dots vārds un tiec uzklausīts.

Par runāšanu mums šovasar viens liels sarunu objekts ir tā saucamās Rīdzenes sarunas, un nu tas ir vēl viens salīdzinājums kontekstā ar morālajiem un politiskajiem standartiem. Jūs tajā laikā, kad notika "Rīdzenes sarunas", vadījāt Tautas partijas frakciju, jau nebijāt trešā līmeņa, otrā līmeņa, bet bijāt, vismaz pēc amata, pirmā līmeņa spēlētājs, aizstaigājāt, kā jūs publiski esat atzinis, uz "Rīdzeni" parunāties ar Šleseru.

Nē, nē, tā bija saruna par "Par labu Latviju" veidošanu, tas bija vienīgais process, kurā bija delegāti no partijām, kas tur vienreiz, redzēju, bija.

Jā, bet nu mēs tagad...

Tā nebija runāšana par...

Jā, bet mēs tad redzam, ka bija runāšana un tad man ir...

Mēs tikai nojautām tās lietas.

Jūs nojautāt, jūs bijāt Saeimā un nojautāt, un vadījāt frakciju, un nojautāt, ka notiek vēl kaut kas.

Tā ir tā mana saruna par trešo, otro un pirmo rindu. Mana ietekme nebija tik liela, lai man kāds uzticētos.

Jūs, vadot frakciju, nebijāt pirmajā rindā?

Kā redzat, mums, protams, oficiāli bija, bet, kā redzams, man pat bija tā kā jāatstāj amats vienu brīdi, tieši aiz šādiem iemesliem.

Ka pirmā rinda...

Ka pirmā rinda teica, nu tu tā kā par daudz tur brīvdomātājs esi.

Pirmā rinda ir Andris Šķēle?

Pirmā rinda tomēr... Tolaik bija tāda pirmā rinda, tagad ir citas pirmās rindas, pirmās rindas vienmēr ir, jautājums ir – kā tas notiek? Anarhija...

Kas tagad ir pirmajās rindās?

Pirmajā rindā ZZS ir visi četri...

Vispār kopā?

Tādas lietas, ka notiktu šāda veida sarunas, šobrīd es jums varu ar pilnu atbildību apgalvot, tādas lietas šobrīd netiek tādā veidā risinātas.

Līdzīgas?

Arī ne līdzīgas.

Kas ir tā jūsu atbildība, ka jūs tā varat apgalvot?

Tāpēc, ka šobrīd manā pārziņā ir pietiekoši daudz resursu, lai man nebūtu jāpārtiek no Vecrīgas baumām, bet es arī zinātu mazliet vairāk par to kas, kur notiek.

Respektīvi, jūs runājat par drošības dienestiem un viņiem līdzīgiem dienestiem.

Arī.

Ziniet, tie dienesti arī ir bijuši – vai pirmā vai otrā, vai trešā rindā – ietekmes spēlētāji.

Šobrīd tas arī ir viens no mūsu sarunu tematiem ar drošības dienestiem, un tas, kas viņu starpā, ko es jutu, kas īsti nebija, tā bija savstarpējā koordinācija. Šobrīd viņa ir nesalīdzināmi uzlabojusies, viņi ar informāciju gan apmainās, gan faktiski ir izveidojuši tādu komandu. Protams, mums vēl priekšā ir Valsts ieņēmuma dienesta spēka struktūras, kas ir apvienotā muitas un finanšu policija, kas šobrīd ir palicis tāds vienīgais sāpju bērns un kas ir jāatrisina, nu, ar neskaidru nākotni – tur vēl konkursam ir jābūt. Bet attiecībā uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, attiecībā uz Drošības policiju, attiecībā uz SAB, man liekas šobrīd... un arī kas ir iekšlietu struktūrās – ekonomisko noziegumu apkarošana – uzraudzība par procesiem notiek, bez tiem lielajiem šoviem.

Jums liekas, jūs sakāt, ka jums liekas, jūs sakāt, ka ar atbildību varat teikt...

Es neteicu, ka man liekas, es teicu, ka notiek.

Jā, bet man ir jāuzdod jums tradicionālais jautājums – kāpēc man jums ir jātic?

Jūs, protams, varat neticēt.

Bet, jūs, protams, varat dot argumentus, jo tās līdzības ir starp to 2000. gadu sākumu un 2000. gadu to pirmās dekādes beigām, tas bija posms, kur vieni nojauta, vieni nenojauta, lietojot to Jūsu tikko teikto, ka kaut kur tiek bīdīti lielākie kretīni, pēc tam kaut kāds sarunas notiek zoodārzā, pēc tam notiek vēl kaut kas, un tie kretīni jau nezināja, ka par viņiem runā. Tie zoodārza pilsoņi jau arī nezināja, ka par viņiem zoodārzā runā. Varbūt jūs arī līdz galam nezināt, ko izrunāja par jums pirms diviem gadiem un vai turpina runāt tagad.

Jautājums jau nav, ko kāds kādā kaktā runā, jautājums ir, ko pēc tam arī cenšas ietekmēt, bet šobrīd, ja kāds kaut kur censtos ietekmēt arī politiku un censtos ietekmēt lēmumus šādā veidā, es gribētu teikt, ka tas būtu ļoti, ļoti grūti, tas ir viss, ko es pasaku.

Ja censtos?

Attiecībā to, ko jūs teicāt, kāpēc toreiz tur vēroja un viss, politikā ļoti vienkārši var palikt pie sava, ieskriet ar galvu sienā un aiziet pēc tam mājās. Protams, ka es tādā ziņā esmu uzkrājis ļoti lielu pieredzi politikā.

Bet jūs esat noklusējis, jūs esat daudz ko noklusējis, līdz ar to daudz ko nojautis.

Kādā ziņā noklusējis? Iet pie Jutas Strīķes man tolaik vajadzēja vai kā?

To es nezinu, atkarībā no tās kvalifikācijas, kas tur bija.

Nē, nē, kā jau es teicu lietas, un es, protams, ļoti nosodošs esmu bijis un publiski arī izteicies pie tādām sarunām "Rīdzenē", kas toreiz ir bijušas, bet tomēr tas bija cik gadus atpakaļ?

Es nezinu, vai jūs nosodoši teicāt ar vārdiem: "Oligarhu lietā gribas drusciņ apslāpēt emocijas." Tur es nosodījumu neredzu tieši nekādu.

Tas, iespējams, ir... Jautājums – kādā kontekstā? Ja jūs šobrīd domājat, ka tagad mēģināt to izcelt un pārnest uz šo brīdi visu, tas, man šķiet, tomēr mazlietiņ to kampaņu atgādina, un mēs, protams, redzam, ka tādas lietas kā "krievi nāk" un tā lieta otra, ka "visi zog", cik nav ekspluatējuši viņu, un ka tagad parādās kristāltīri cilvēki, par kuriem es arī šo to zinu vairāk, un pasaka, ka viņi tagad nāks un...

Pastāstīsiet, ko jūs par ko zināt vairāk?

Nē.

Kāpēc? Demokrātiski tautai vajadzētu.

Tāpēc, ka es neatbalstu šovus, kādi ir arī bijuši...

Bet jūs tagad dodat mājienus, tādi prasti gājieni. Dodat mājienus – es par viņiem kaut ko zinu, bet neteikšu. Es šitādus te pilsoņus kopš 90. gadiem atceros, ka šitā manipulē.

Ja jūs gribat raksturojumus, ja es arī esmu pateicis pieteikumu, tad tādā ziņā attiecībā... Varbūt, ka Juta Strīķe ir ideālists, kas būtu gatavs jebko bez kaut kādiem pierādījumiem darīt, un varbūt, ka viņa grib kaut ko labu, bet tad ir jautājums, kur jūs bijāt tos visus gadus. Kur jūs bijāt, kāpēc tajā laikā, kad viņa redzēja, noklausījās, ne jau tikai šīs vietas, pārējās malā noliktas, kāpēc tajā laikā bija pietiekoši daudz... sauksim tās par tādām pietiekoši skaļām lietām. Un bez kaut kādiem pierādījumiem, lai viņus varētu aiznest uz tiesu. Kā - prokuratūra vainīga.

Kāda ir jūs atbilde, kāpēc tā bija? Nav prokuratūra vainīga?

Es esmu daudz tagad runājis gan arī ar jauno KNAB vadītāju, gan arī ar viņiem, un, kā redzat, tās lietas ļoti maz. Tev ir jābūt pārliecībai, ka tu to lietu vari arī aizvirzīt un nonākt līdz spriedumam, nonākt līdz tiesām. Tikko tu sākumā sāc ar skaļu paziņojumu, viss jau pazūd, un viņi kļūst bezcerīgi.

Pabeidzot par morālajiem un politiskajiem standartiem, un tas nav par krimināllietu, tas ir par morālajiem un politiskajiem standartiem, par personāžiem, kas ir publiskajā telpā. Vai, jūsuprāt, tas vien, ka jūs pasakāt – tādas lietas vairs nenotiek, tas ir sen un vēl kaut kas, vai ar to pietiek, lai mainītos paši morālie un politiskie standarti?

Viņi jau nemainās tik lēnām, kā es vai jūs to gribētu, šodien mums bija tādi standarti, nākamais ir – rītā mums ir citi standarti.

Tātad viņi tik ātri nemainās.

Tas aiziet pakāpeniski. Man joprojām ir sajūta, ka ļoti liela, ir daļa sabiedrības, arī cilvēki, kas gaida – O.K., tagad tā kā tas nav iespējams, bet gan jau atkal nāks labāki laiki, mēs pagaidīsim, nogaidīsim...

Tieši tā! Tieši tā!

... un tad mēs varēsim atdzimt. Tas ir jānostiprina, tas ir jānostiprina pakāpeniski, tad, kad patiešām tas nav. Paņemat šo maksātnespējas procesu – kad es sāku valdībā strādāt, tas top viens jautājums, Ārvalstu investoru padome pie durvīm, viss, nosodījums.

Tur ar nekas nav atrisināts, nav neviens notiesāts. Tur viens odiozs personāžs sēž, bet ar izmeklēšanu nekas nav noticis.

Vienai daļai no šiem cilvēkiem jau arī vairāk... Viena daļa, protams, kas ir organizatori, lai viņi sēž, un es ceru, ka process ies līdz kaut kādai...

Jūs cerat, ka sēdēs?

Es neteicu, ka es ceru, ka sēdēs, es ceru, ka process noslēgsies tā vai savādāk, bet tam būs noslēgums. Bet vienai daļai tomēr no šiem cilvēkiem, kas varbūt arī gaida savu izdevību, viņiem jājūtas pieskatītiem, viņiem jāzina, ka nebūs izņēmumi, viņiem jāzina, ka nebūs te politiķis, kas var aiziet pie premjera pateikt, ka – nu uztaisi man izņēmumu kaut kādu, tas taču savējais, kaimiņš, katram savas vājības.

Bet noslēdzot šo epizodi, ja jūs tagad atzīstat, ka ir vārdā nesaukti cilvēki, kas kaut kur kaut ko gaida, vai process ir vēl aizvien, var kaut kur atgriezties.

Tas jau ir kopējs uzdevums – jūsu, mans, visu iesaistīto...

Tad es gribu saprast jūsu kā ļoti informēta cilvēka, pateicoties amatam, to diagnozi līdz galam. Ja mēs apskatām laiku pirms šiem desmit gadiem, un es teiktu, ka pirms daudz mazāk gadiem un pirms vairāk gadiem, kad ne tikai – es saukšu vārdos – Andris, Aivars, Ainārs, protams, tagad jau populāri saukt, bet es arī teiktu, ka virkni citu vārdu tur varētu saukt.

Viņi jau bija tikai redzamie.

Tieši tā, tur varētu virkni citu saukt. Bet tā diagnoze bija šaurs ļaužu loks, ar nesamērīgi lielu ietekmi, kas tajā skaitā ir orientēti uz savtīgām interesēm.

Pietiekoši, jā.

Bet nepiekrītat? Vai tad tas ir izkūpējis gaisā? Vai tas ir izgaisis kaut kur?

Gan jau intereses kādam vēl kaut kādas ir, bet, kā jau es teicu, ja tu ej vienu riezi un tev tās durvis neveras vaļā...

Citas varbūt atveras, cits telefons varbūt strādā.

Tu nevari neko panākt, tad otrreiz jau tu esi uzmanīgāks. Pavisam jau negācijas teorētiskās neviena valsts nevar izskaust, bet tam procesam jābūt pieskatītam un nedrīkst pakļauties, tās pašas drošības iestādes, nu, viņas nedrīkst pakļauties vienkārši politiķiem.

Skaidrs, daudz kas nedrīkst jau būt, bet notiek.

Tam ir jāiedzīvojas, tā teiksim. Es tomēr domāju, ka viens no izšķirošajiem tādiem momentiem, starp citu, bija Latvijas iestāšanās OECD, kas valdībai vismaz deva... Mums liekas - tāds kārtējais klubiņš un viss, un tomēr pēc tam vairs nav bijušas tāda veida diskusijas par ieliktiem cilvēkiem kaut kur, tur tomēr jau drusciņ mēs esam paaugstinājuši standartus.

Nē, Kučinska kungs, runāsim atklātu valodu, ja, nu, starp mums divatā, ja. Ja jūs tikko pieminējāt, kur var aiziet vai nevar aiziet pie premjera, tad tur ir divi jautājumi – mēģināja nākt pa šiem 20 mēnešiem?

Sākumā pat ļoti. Manā vārdā bija dzirdams...

Kas? Kas un kā mēģināja nākt? Nu tad pasakiet atklāti!

Ja jūs gribat tagad, kurš mēģināja un kā nākt, tā jau parasti nenotiek, jo..

Kā notiek? Izstāstiet, kā notiek! Izglītojam tautu. Kā notiek?

Izglītojam tautu, kas notiek, ja? Es, piemēram, konsekventi faktiski atsakos ar atsevišķiem uzņēmējiem pat satikties, priekš tam man ir organizācijas, ir Darba devēju konfederācija, tirdzniecības kamera, ir saruna ar uzņēmējiem.

Tie bija mēģinātāji?

Ja tev kāds piesakās, ka viņš ir ļoti liels uzņēmējs un viņš grib noteikti viens pret vienu parunāt un bez lieciniekiem, skaidrs, ka no tādām lietām labāk ir...

Tie bija tie, kas mēģināja?

...tad, protams, ir draugi, kam atkal ir draugi, tādu, protams... Jebkurš premjers, arī kā man sākotnējā posmā, tiek zondēts, tiek izlūkots, vai viņš ir pieejams vai viņš, nu, kaut kā..

Un mums tagad ir šis jānoklausās un jātic jums uz vārda. Labi, varbūt es izstāstīšu vienu atmiņu, es ceru, ka Laimdota Straujuma man piedos – mums arī bija saruna, viņa tiešām nebija ēterā, ceru, ka viņa piedos, ka es to brīvi atstāstīšu, bet viņa man toreiz atzina... Bet tas bija vēl agrāk, kad viņa vēl valsts sekretāra amatā bija. Viņa man vienreiz teica – es tikai pēc tam aptvēru, vispār kādas shēmas kā tiek zīmētas, lai gan nebiju mazpieredzējusi, viņa tiešām nebija mazpieredzējusi valsts pārvaldē. Vai jūs šobrīd neizslēdzat, ka jūs neaptverat, kādas shēmas kur tiek zīmētas resoros un kaut kādos līmeņos?

Viņas aizvien dabiski ir komplicētākas kļuvušas, dabiski, ka viņas ir viltīgākas un tādas, bet izslēgt nevar pilnīgi neko, tas pats par sevi, bet informācija šobrīd par tādām īsti nav, izņemot, ja kaut kur kāds process tiek uzraudzīts.

Labi, iesim tālāk, laiks ir ierobežots, jo jums līdz valdības sēdei arī jāpaspēj, es mēģināšu pārāk nepārvilkt daudz laiku. Dažas lietas, kas ir jūsu dienas kārtība pēdējos mēnešos vai faktiski visus šos mēnešus līdz šim un vēl aizvien uz priekšu – nodokļi, izglītība, veselība primāri. Par nodokļu reformu, nu, it kā varētu šobrīd teikt, ka..

Drāma ar laimīgām beigām.

Drāma?

Jā.

Kur bija tā drāma jums?

Drāma bija tāpēc, ka tas ir arī tāds jautājums, ko tu dari pie pirmajām grūtībām, kas ir? Vai ieskrēji ar galvu sienā: "Man ir taisnība, šis projekts ir ļoti labs, jūs mani neviens nesaprotat, es te labāk eju projām." Vai tomēr meklē kaut kādas saskarsmes punktus, kompromisu.

Kompromiss. Ir kompromiss?

Kompromiss ir kompromiss, un, ja tu nepazaudē to, kādi ir bijuši mērķi lielākā daļā, protams, kaut kas ir sliktāk, nekā sākotnēji ir iecerēts, bet tajā brīdī, kad tajā veselības finansējumā, veselībai pirms jūnija viss aizgāja strupceļā, no mums novērsās pēc tam Rūpniecības un tirdzniecības kamera, faktiski palika tikai arodbiedrība un Darba devēju konfederācija, nerunājot par politiķiem, kuri bija par manu paziņojumu trīs dienas pirms vēlēšanām, ka veselībai būs nepieciešama viena punkta pielikšana – vai tas ir sociālajā nodoklī vai PVN, nu, tajā brīdī bija tāda izeja tikai no strupceļa, pateicoties vienīgi atbalstam no, kā vēlreiz teicu, Darba devēju konfederācijas, arodbiedrībām.

Tās ir jūsu zirnekļu cīņas burkā, Kučinska kungs.

Jā, mums beidzot izdevās pārlauzt...

Paskatīsimies...

Kāds būs rezultāts nākamajā gadā, protams.

... paskatīsimies uz to rezultātu. Es vakar izrunājos ar Jāni Taukaču, kas ir "Sorainen" Baltijas nodokļu grupas vadītājs, nu, tā kā nodokļos tiešām pārzina lietas, un, tā īsi summējot, kā viņš to redz – nulles peļņas nodokļu likme, uzņēmēju ienākumu nodokļa likme ir super, labi, potenciāli labi, tur varētu domāt vēl kaut ko, ko izdarīt konkurētspējīgi, iedzīvotāju ienākumu nodoklis ar visām tām trim likmēm – nevienkāršs pasākums, igauņiem daudz vienkāršāk, viņiem visi nodokļi 20% plus UIN viņi liek uz 14% tagad uz leju, tiem, kas maksā regulāri dividendes, solidaritātes nodoklis augstāks, augstāks par kārtu nekā kaimiņiem, kas konkurētspējā uz augsti atalgotu produktīvu darba spēku biznesā rada problēmu, plus vēl ko jau ne tikai viņš, bet arī citi teiksim analītiķi visādi te "BICEPS" viens raksts, piemēram, mēs varam te lasīt, kas bijis "Delfi", kas rakstīja to, ka tikai nedaudz mazinās nevienlīdzību tām mazām algām. Tur ir plusi un mīnusi, tātad puspilna glāze.

Redzat, pie jebkuras reformas ir savi atbalstītāji un savi pretinieki. Nerunātu un nebūtu jums neviena viedokļa, ja mēs neko nedarītu, runātu, cik mums vajag, kā mums jāsamazina, kā ar visiem žestiem un vēl kādu kurpi pamētāt, viss būtu līdz kādam laikam kārtībā, pēc tam var aizbēgt. Tikko ir kāda reforma pabeigta, un par jebkuru var runāt – paņemsiet veselību, tur tas pats.

Tur mēs tūlīt paņemsim, bet nodokļos jūs atzīstat, ka tā ir puspilna glāze un ka mums ir piņķerīgi tas viss?

Nodokļos attiecībā tajā brīdī, kad saprata, ka veselības aprūpes finansējumu nevarēs bez papildu šī punkta, tā, protams, bija atkāpe no sākuma, reinvestētā peļņa mums ir. Kāpēc igauņi iet uz 14? Tāpēc, ka viņi palaida garām, ieviešot reinvestēto peļņu, iespēju izvest naudu ārā, tagad, lai to mīkstinātu, viņi liek papildu...

Nu viņi ir divus soļus tālāk, tieši tā.

... papildus mēģina. Viņi ir tālāk aizgājuši, pārējais – paskatīsimies nākamo gadu, mēs paši arī par to atbildēsim.

Labi, par nākošo gadu piekrītu. Pirms mēs nonākam pie veselības, par pieminēto nevienlīdzību, nu, ir visi tie rēķinātāji, kas saka, ka ir drusku labāka situācija, ir gan šie, gan tas pats OECD rēķināja, ka drusku tas slogs samazinās, bet vienalga viņš ir augsts mazajām algām.

Nu, bet kāda mums cīņa ar Pašvaldību savienību, tas ir viņu finansējums vienlaicīgi.

Šausmas!

Tas, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir bāze pašvaldībām, viņš jau ir ieprogrammēts, ka jebkurš pacēlums...

Tas ir nevienlīdzība ieprogrammēta valstī augsta. Tad viņa ir ieprogrammēta.

Šoreiz mēs tomēr izcīnījām šo cīņu, vienojoties par kaut kādu spilvenu, kompromisu ar pašvaldībām, iezīmējot, ka, ja nu gadījumā nepildīsies, valsts trīs šos gadus jums kompensēs – tā ir tā vienošanās būtība. Mana pārliecība, ka pildīsies, nav pašvaldībām bažas, bet pacelt neapliekamo minimumu, tas bija nepieciešams jau piecus gadus iepriekš.

Ir divi jautājumi, kas man likās svarīgi, kas te ienāca no "Delfi" auditorijas internetā nevienlīdzības kontekstā, tas nav tieši nodokļu, bet ļoti kontekstā – kāpēc sociālā nodrošinājuma pabalsts kopš 2005. gada aizvien ir 64 eiro mēnesī, nu, tur tālāk ir invaliditātes, bet īstenībā smieklīgi zemas, un kāpēc trūcīgie Latvijā pie situācijas, kad mums jau iet augšā riktīgainflācija pēc krīzes, trūcīgie vēl aizvien ir 128 eiro mēnesī, kas ir drusku tā neadekvāti.

Patiesībā jau...

130 nav trūcīgs?

Protams, ka ir. Trūcīgs jau ir. Ir tās summas, kas tiek maksātas no sociālā budžeta, pensijas, gan arī šie te pabalsti, protams, un šajās nopelnītās summas, kur iemaksājuši, no nekā nerodas, tā ir nodokļu nauda, tā ir mūsu nodokļu maksātāju nauda, kas tur ir ienākusi.

Bet jūs sakāt, ka šie ir adekvāti pabalsti un adekvāti trūcīgam norma?

Tas ir parastais jautājums, kas jebkurā auditorijā – man ir maza alga vai pabalsts, kā lai es dzīvoju? Nu nav atbildes! Protams, ka tā ir maziņa, protams, ka tas nav īsti iespējams ar tādu ne izdzīvot, nekā, bet matemātika ir matemātika.

Bet dzīve ir dzīve.

Protams, ja Labklājības ministrija nāktu ar to paaugstinājumu, atrodot kaut kur iekšēji nevis savādākus resursus, neviens to nenoliegtu.

Bet man vienkārši tas...

Bet par kuru jūs nodokli konkrēti runājat?

Es nerunāju par nodokli, es runāju par to rezultātu.

Par iztikas minimumu, par nodokli ģimenēm?

Es runāju par Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, tieši tā viņš saucās – 64 eiro, un es runāju par to slieksni, kas ir trūcīgais.

Slieksnis ir garantētais iztikas minimums, ko jāmaksā pašvaldībām, ko valsts nosaka, par to ir atkal jauna diskusija.

Nē, nē tur ir atkal mazturīgie, tas ir nākamais stāsts, tur mēs varētu gari aizdiskutēties, bet šīs normas pret to visu nevienlīdzības stāstu man likās vēl aizvien viņas ir tādas, kas rada šausmīgi daudz jautājumu.

Redzat, arī minimālā pensija ir ļoti maza, arī pensijas ir mazas, mēs šobrīd runājam tikai par, un tas ir tikpat cieši saistīts ar valsts ekonomiku kā viss pārējais, ēnu ekonomika.

Izņēmāt vārdus no mutes. Ēnu ekonomika, Kučinska kungs, kopš Dombrovska es vispār, kopš es sevi atceros žurnālistikā, visi muld, piedošanu, par ēnu ekonomiku. Jautājums ir – jūs intervijā pirms dažām nedēļām tad, kad "Tokio City" pasākums sākās, Latvijas Televīzijā pateicāt vārdu – cīņa ir tikko sākusies. Kur Jūs pusotru gadu bijāt, kāpēc jūs necīnījāties?

Dombura kungs, jūs taču tik ilgi esat šajā visā apritē, lai arī saprastu, ka nepietiek premjeram uzrakstīt rīkojumu, ko gribētu no rītdienas, vai likumu...

Piekrītu.

... no rītdienas ēnu ekonomika nebūs vairāk, un rītā viss ir beidzies. Sagatavošanas darbi, kas sākotnēji, sāga ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Tas bija pirms gada.

Tālāk taču ir uzstādījumu maiņa, konsultē vispirms, pēc tam soda, mēs nevaram arī iet kaut kādos kampaņu veidos un šobrīd sākt ķert visus maziņos.

Kampaņu veidā mums ir nodokļu amnestija, starp citu.

Analītiskais dienests, kas tiek ieviests, ēnu ekonomikas plāns, sasaistīt kopā Valsts ieņēmuma dienestu, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju – tie ir procesi, kas konsekventi tiek katru dienu monitorēti, taisīti, lai vairāk nebūtu tādas lietas iespējamas.

Viņi ko - netika darīti pirms gada, diviem, trijiem?

Nu, netika, nu, netika! Jūs varat teikt, ka...

Bet tagad šis ir ļoti labs salīdzinājums. Ja es pareizi atceros...

Viena ministrija ar otru nesarunājās savā starpā. Kā jūs varat runāt par kaut kādu ēnu ekonomikas apkarošanu?

Kas ir jūsu versija, kas ir lielākie punkti, kur no ēnu ekonomikas šobrīd budžetā var izcelt neizcelto naudu?

PVN, protams. Tas ir viens.

PVN? Pareizi.

Analītiskais dienests, kas šobrīd tiek veidots Valsts ieņēmumu dienestā, programmatūra, kas ir ļoti laba, kas tagad izmet jau ārā visas aizdomīgās shēmas, kuras tālāk tiek nodotas Finanšu policijai, kas vēl kopā ir, kur vēl prasās pilnveidot šo darbu, un lēnām tie rezultāti viens pēc otra parādās, tikai par tiem jau nerunā tik daudz.

Parunājam ātri, bet precīzā matemātikā. Neiekasētais PVN, pēc Eiropas Komisijas tiem svaigākajiem cipariem, ko es esmu skatījies, dažas nedēļas svaigiem, bet viņi, protams, rēķina vēl 2015. gadu, tur neiekasētais PVN pāri par 400 miljoniem gadā, pāri pa 400. Plus, mīnus.

Pētījumi bija par visām Baltijas valstīm, starp citu.

Jā, pa visu Eiropu, tieši tā. Igaunijā viņi iekasē salīdzinoši ļoti labi, leiši arī slikti. Vai no tiem 400 miljoniem, nu, es neredzu nākamā gada budžetā, ka tur milzīgs rezultāts tiek izcelts ārā.

Mēs jau nevaram sapņus likt iekšā ēnu ekonomikā, tas ir tas, ko es diskutēju arī šobrīd par veselības aprūpes finansējumu ar Kera kungu, budžetu metodoloģija nepieļauj rakstīt mums nodomus nākošā gadā, tur ir jābūt pamatojumam. Tas, ka pievienotās vērtības nodoklis šogad kasējas un kasējas viņš jau virs plāna, un..

Tāpēc, ka ekonomika attīstās, inflācija – tas viss saistās ar patēriņu, nu tas ir dabiski.

Ja viss slikti, tad jau mums te nav ko..

Nē, bet tie plāni, jūs taču labi zināt, tie plāni nav šausmīgi ambiciozi. To visu Fiskālās disciplīnas padome, visi to saka, ka tie nodokļu iekasēšanas plāni...

Jums ir kāda recepte, kā vēl savādāk?

Kad es kļūšu par premjeru, es noteikti padalīšos ar jums!

Labi, es jums pajautāšu.

Labi, par veselības aprūpes sistēmu, arī daudz pieminēto, es viņu mēģinājis pus nakti nolasīt, dieva goda vārds, nolasīt visu to sacerējumu jūlija beigās, kas bija ar tām 70 lappusēm un visus pārējos papīrus, es viņu mēģināju noreducēt pavisam vienkārši. Papīri ir uzrakstīti, nu, spoži!

Par kuriem papīriem?

Tas, kas saucās Veselības aprūpes reforma, skatīta valdības sēdē 25. jūlijā, pāri pa 70 lappusēm. Rezultāts ir, ka no tā papīra galā 70 lapaspusēs ir, ka šitais jāsagatavo līdz oktobrim, šitas – līdz jaungadam, šitas – līdz pavasarim...

Jūs runājat par informatīvo ziņojumu.

Jā, par informatīvo ziņojumu. Izejot no informatīvā ziņojuma, tagad ir akceptēts veselības finansēšanas likumprojekts, kas ir aizgājis uz Saeimu, kurš vienkāršiem vārdiem saka tautai – draugi mīļie, maksājiet nākamgad vienu procentu no algas, aiznākamgad trīs procentus no algas, aizaiznākamgad, 2020. gadā, piecus...

Neviens tā nesaka tautai, to viņi saka tiem, kas vispār nemaksā.

... piecus procentus – tā ir tautas daļa, jebkurš, kurš strādā.

Tā ir tā daļa, kas šobrīd nepiedalās nodokļu maksāšanā, lai finansētu kaut vai jūsu pabalstu trūcīgām ģimenēm.

Bet jebkuram tas saka, pat ja tev ir alga šodien, tad tu maksāsi viens, trīs un pieci.

Nē, tie, kam šobrīd ir alga un kas ir normālās darba attiecībās, maksās vienu procentu, tur neiet runa, ka vairāk.

Jā, bet tātad tu maksāsi.

Pie tam viņš jau neapliks, tāpēc, ka Iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir samazināts nākošgad.

Bet mēs valdība, mēs valdība, mēs nepasakam līdz galam, kas būs, kas nebūs, tur viss tas teksts šobrīd vēl aizvien - mēs pieņemsim atsevišķi MK noteikumus...

Tas šobrīd ir izskaidrot, kā jaunā sistēma funkcionēs un kāda būs veselības aprūpe, tas šobrīd ir parāds sabiedrībai, es to zinu, tāpēc, ka mums ir 80... Tas, ko iekasē ar to 1%, tas ir algu palielinājumam – tik daudz skaidrs, tas, kas ir vēl nākamie, ap 100 miljoniem, tā ir atkāpe, ko ļauj, reformu veidojot, Eiropas Komisija darīt, un tur ir vesela rinda, kā samazinās, piemēram, 300 dienu gaidīšana pat kaut kādās akūtās vietās līdz 40 dienām, kopumā spiežot uz leju rindas.

Kopumā skaidra izstrādes plāna nav?

Plāns ir, viņš nav paskaidrots šobrīd, tāpēc, ka viņš jau jāapstiprina Eiropas Komisijā. Ko pasaka jaunais likums, kas ir Saeimā, jāizdara divas lietas – viens ir, ka nevajadzētu tikai mānīt, ka tu runā viens, divi, trīs procenti, nē, runā par tiem, kuri šobrīd nav nodokļu maksātāji, tādi mums ir vesela rinda – gan daļa mikrouzņēmumu, daļa darbu veicēju, kuri... Tātad viens pateikt, kā viņi varēs saņemt pilnīgi visus pakalpojumus, jo daļa jau būs visiem – ātrā palīdzība..

Bet jūs atzīstat, ka tur ir mājasdarbs?

Un nākamais – līdz jaunajam gadam jābūt pārvaldībai. Trīs lietas – skaidrs finansējums, pārvaldība veselības aprūpē un kopumā sabiedrībai izstāstīt, kādas tad pārmaiņas nākamajā gadā, šie ir trīs vēl Čakšas mājasdarbi līdz viņas dekrētā aiziešanas laikam.

Kas viņas vietā? Ir jums skaidrs iekšējais lēmums?

Mums nav likumdošana, kura varētu aizstāt no malas, tā kā mēs ar saviem resursiem arī...

Kāds cits ministrs? Premjers pats?

Mēs ar saviem resursiem viņu aizpildīsim. Šobrīd galvenais, lai būtu valsts sekretārs tuvākā laikā, lai būtu spēcīgs birojs un lai būtu, nu, kaut kā visi palīdzēsim māmiņai taču.

Es ceru, ka jūs visi palīdzēsiet.

Protams.

Iedodiet man vēl pāris minūtes diviem būtiskiem jautājumiem. Paldies! Izglītība – mums ir viļņošanās visas jūsu valdības darba garumā par skolu tīkla optimizāciju, par pedagogu algām, kuras īstenībā pat pie pašreizējā grafika vairāku gadu garumā nesasniedz to tūkstoti, par kuru runā citās jomās vai runā kā konkurētspējīgu tūkstoti visādās interesēs. Mēs atveram valodu epopeju, mums kaut kur nav redzams aizmugurē, bet turpina stāvēt vaļā augstskolu milzīgais skaits, viņu akreditācijas jautājums un vadošās augstskolas reitingos, kas ir zemu, un frontes ir vaļā visas, un skaidrības nav nekādas.

Ja runā par valdību kopumā, man šķiet, ka kādas desmit frontes ir vaļā, un zini, kuri ministri jūtas vismierīgāk? Tie, kuriem nav nekādu uzdevumu, kuri vienkārši var, nu, kuriem nav jātaisa reformas, tāpēc veselība, izglītība – tur vienmēr būs skeptiķi, vienmēr būs pretinieki. Nevar algas būt lielākas pie tādas proporciju attiecības, kāda mums ir skolotājiem pret skolēniem.

Skolotāju skaita, tieši tā.

Skaidri pateikts, ka bez skolu tīkla reformas tās lietas neizkustēsies, mēs esam vienā no pirmajām vietām, pārfinansēti pat izglītībā, bet ne jau algās, infrastruktūra, kas ir pašvaldībās, tas dod to lielo īpatsvaru, skolotāju algās mēs esam diemžēl tuvu pie beigām. Par augstāko izglītību īsti nepiekristu, man šķiet, ka augstskolas iet šobrīd labā virzienā – RTU, Latvijas Universitāte ar jaunu pieeju, mēs tikko kā, vēl līdz galam nav sakārtots, bet Stradiņa Universitātē beidzot noņēmām to, kas bija nesaprotami – brauc mums maksā naudu norvēģu, vācu studenti mācīties par zobārstiem...

Kučinska kungs, jūs esat apguvis labi šo te PR stilu, aizpildu ēteru un stāstu kaut kādus stāstus. Jautājums ir vienkāršs...

Es nevienā brīdī nestrādāju ar PR stilu.

Jautājums ir, vai jūs redzat pats savā galvā skolu..

Protams!

Protams, ko?

Nu bet, ja es neredzētu, es te nestrādātu un nenāktu tad runāties.

Cik augstskolas, cik skolu optimizācija, cik, rupji runājot, skolotāju skaita samazināšanu, cik? Tas vēl aizvien nav pateikts.

Jūs domājat, ja es atkal uzrakstīšu rīkojumu, tad ar to visiem paliks vieglāk? Kas par mežonīgu darbu apakšā! Pašvaldības, kuras atbild par skolu, konsekvences pētījums šobrīd ir pabeidzies, vēl jāsākas diskusijām, kvalitātes kritēriji jānosaka, nu, kas var būt briesmīgāk par skolēnu, vidusskolēnu, kurš neko nemāk? Nu, prom! Nav darba tirgū. Tas ir tik daudz mājasdarbu!

Tas nozīmē, ka mājasdarbs nav izdarīts par 20 gadiem.

Bet kā es varu atbildēt, Dombura kungs, par visiem šiem 20 gadiem? Tāpēc, ka es tur trešajā rindā sēdēju 2003. gadā bez tiesībām darīt kaut ko vairāk kā nospiest podziņu.

Daļēji, jā.

Šobrīd ir iespējas. Es varēju arī aiziet. Man arī ir bijušas dzīvē, kā visiem, krīzes tajā brīdī, kad tu jūties, ka tu nevari neko izdarīt, un tad iešu mājās, bet, ja mēs lielākā daļa pateiksim tajā brīdī, kad ir grūtības – es eju mājās, es labāk rakstīšu "Delfos" komentārus, ierakstīšu sociālajos tīklos, cik viss slikti, te man ir valdība, te jebkura, kura nāks, es viņus sākšu lamāt, un jutīšos laimīgs.

Man patīk, kad jūs uzvelkaties. Es domāju, ka tautai biežāk vajadzētu redzēt, ka jūs šitā uzvelkaties. Es tiešām tā domāju.

Es cenšos ļoti sevi kontrolēt, tas varbūt ir mans pluss un mans mīnuss.

Jā, varam pabeigt par to izglītību? Vai jūs redzat skolu tīklā..

Kontrolējot vai nē?

Jebkā, "up to you". Jebkurā versijā. Vai jūs redzat jeb jūs politiski jūtat, ka jūs nedrīkstat to teikt, kādu jūs redzat rezultātu no tās optimizācijas? Ir vienkārši priekšvēlēšanu gads, jo pašvaldības, jūs pats saprotat, jūs bijāt dažus gadus atpakaļ tajā pusē, pašvaldības spiedīs ārprātīgi.

Es tik daudz esmu pašvaldību labā darījis un tagad es to baudu.

Viņi atpakaļ neatdos, vai ne?

Šobrīd ir pabeigts pētījums, labā ziņa, ka pētījums nav vientuļš izglītības sistēmas, bet tur ir kopā arī skolu tīklu ceļa pētījums, tur ir kopā sabiedriskā transporta pētījums, materiāls ļoti drakonisks, kur visus nobaidīs, ir gatavs. "Jāņa sēta" to veic. Nākamais, ko gaida no ministra, ir kvalitātes kritēriji – izdiskutēt visu, vai eksāmeni ir vienīgais kritērijs vai savādāk, jo izglītības kvalitāte var būt vienīgā atkāpe no iešanas prom, no šiem cipariem, kas tiks uzlikti virsū. Un tad ir sarunas ar pašvaldībām. Es neesmu tik naivs, lai domātu, ka 2018. gada 1. septembrī viss būs sakārtojies, tajā pašā laikā, protams, aiziet padarīt apstākļus tādus, lai sāktu domāt un process sāktos... Es varu vienu pozitīvu piemēru, kas, man liekas, ir vērts, lai viņu dzirdētu publiski – Smiltenes novads, liels novads, aiztaisīja vidusskolas ciet, atstāja vienu vidusskolu, nolikvidēja visas maziņās lauku skolas, nodrošināja transportu uz šo izcilo vidusskolu, un likās, ka viņš būtu jāiznes no tā amata. No 13 vietām mērs dabūja deviņas – cilvēki tomēr novērtēja, ja viņiem arī pasniedz, ja viņiem par to runā, ja parāda, ka tev būs atbraucis bērns, it kā vairs nav sociāla tipa pieskatīts, bet viņam ir ārpusklases pulciņi, viņam ir šajā centra skolā iespējas izglītoties, tur ir kvalitāte. Tā ir cīņa.

Bet tā būs individuāla cīņa, precīzi – tā būs cīņa.

Ar lieliem novadiem būs vieglāk, tur, kur krustojas šī robeža, tur, protams, būs sarežģīti.

Pēdējais, pirms jūsu miesassargi mani nogalina vai iznes jūs no šīs studijas, pēdējais jautājums, es centīšos ļoti īsi – es pilnīgi nejauši dabūju šādu bukletiņu, kas izrādās ir arī latviskots, somu izdots, latviskots – "Somija domā", izdots pirms dažiem gadiem, bet viņu te izplatīja Latvijā, gaidot viņu simtgadi. Vienkāršs bukletiņš, kurā viņi runā, ka Somijā ir problēmu risināšanas vēsture caur pieredzi, izdomu, drosmi un visāda veida problēmu risināšanas pieredzēm, viņi tā kā risina ar pareizu attieksmi, ar sabiedrības uzticību, kuras mums nav, un ar atbildību iekšēji un globāli. Un es šito ieraudzīju un sapratu, ka kopš treknajiem gadiem mums īsti nav, tur bija "Latvija – zeme, kas dzied", es īsti neesmu dzirdējis to vēstījumu par Latviju, kāds ir iekšējs un ārējs, un es padomāju, ka velns, viņi tā pasniedz, ka viņi problēmas risina ar to pieredzi, un man ir sajūta, ka mēs cīnoties vai pat mokoties risinām. Somija domā, ko mēs darām, vai jums ir tā uz sitienu, vai jums ir sajūta – ko mēs darām?

Mēs cīnāmies!

