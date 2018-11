Iespēja atvilkt elpu, rīts pēc ballēšanās, bēgļu laivas – 'Homo Novus' veidotāji par filmas beigu kadru

Filmas "Homo Novus" noslēgums atšķiras no Anšlava Eglīša romāna. Filmas režisore to veidojusi atšķirīgu no visa kinodarba, mudinot skatītāju uz pārdomām par redzēto. "Homo Novus" beigu kadrs jau nosaukts par jēdzieniski ietilpīgāko Latvijas kino vēsturē. Savas versijas par filmas nobeigumu raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" pauž filmas režisore Anna Viduleja, kā arī aktieri Andris Keišs un Igors Šlegovskis.

Jau iepriekš vēstīts, ka pēdējā epizode, iedvesmojoties no kādas noskaņas ziņa un vizuālajā estētikā ļoti līdzīgas 30. gadu fotogrāfijas. Kā sarunā ar Jāni Domburu saka režisore – to ir bijis būtiski iekļaut. Aktieris Andris Keišs, kurš "Homo Novus" spēlē mākslinieku Saltauru, filmas beigas sauc par ļoti subjektīvu momentu. "Mani pārsteidza ekrāna formāta maiņa, no kvadrāta uz taisnstūri, kas pēkšņi izplešas…". Režisore Anna Viduleja ir noslēpumaina – ko katrs vēlās, to iztēlojas. "Pēc lielās informācijas devas, kas divu stundu laikā skatītājam tiek dota, tā ir legāla iespēja mazliet atvilkt elpu, dziļi ievilkt jūras gaisu un ieturēt mazliet distanci no redzētā," saka filmas veidotāja. "Mēs sakām, ka ciklisks ir šis laiks un telpa, un atkal nāk jauni "jaunie cilvēki". Mēs esam piliens jūrā, un mēs esam indivīdi mūsu tautā un ar tautu notiek dažādas lietas, un vēsture bieži vien atkārtojas," – tā Anna Viduleja. Keišs papildina: "Tur kaut kur ir laiva, kurā kāpj iekšā un mūk prom…Tas ir asociatīvs kadrs. Skaties jau ar savu domu." Viņš arī piemetina, ka filmēšanas dienā bijis ļoti auksts. Visa filmēšanas grupa bijusi kažokos, bet aktieri filmējušies uz ūdens peldkostīmos. Savu versiju pauž arī aktieris Igors Šelegovskis, viņš to salīdzina ar rītu pēc noballētas nakts, kad atnāc mājās, ieej dušā un dodies gulēt. "Šis sasaucas ar iepriekš teikto – no sākuma tiekam katrs gala ar sevi. Man ir svarīgi sakārtot sevi. Ja es būšu kaut kādā līmenī, tad varēšu piedalīties tālākos procesos – ģimenē, sabiedrībā…," papildina Anna Viduleja. Atgādinām, ka Annas Vidulejas "Homo Novus" ir viens no programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" darbiem, ko pirmajā mēnesī pēc pirmizrādes noskatījušies jau vairāk nekā 50 000 skatītāju. Tāpat filma ir saņēmusi 13 nominācijas Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps", tai skaitā galvenajā kategorijā "Labākā pilnmetrāžas spēlfilma". Pilnā garumā sarunu skaties kanālā "Delfi TV ar Jāni Domburu"!