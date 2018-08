IUB: daļa Dziesmu svētku iepirkumu notikuši neatbilstoši saprātīgai plānošanai

Vien dažas nedēļas ilgais termiņš, kas tika dots vairākiem ar Dziesmu un Deju svētku norisi saistītiem iepirkumiem, tostarp 655 tūkstošus eiro vērtam scenogrāfijas un 567 tūkstošus eiro vērtam audiovizuālā nodrošinājuma iepirkumam, nav pietiekami ilgs, lai sagatavotu objektīvus, reālām izmaksām atbilstošus piedāvājumus, portālam "Delfi" skaidroja Konkurences padome (KP). Savukārt Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) vērtē, ka daļa svētku iepirkumu notikuši neatbilstoši saprātīgai plānošanai.

Iepirkums par Dziesmu un Deju svētku "pilna apjoma scenogrāfijas māksliniecisko izstrādi un realizāciju" tika izsludināts šī gada 11. maijā ar pieteikšanās termiņu 21. maijā, bet "pilna apjoma audiovizuālā nodrošinājuma māksliniecisko izstrādi un realizāciju" iepirkums tika izsludināts 28. maijā, bet pieteikšanās notika līdz 5. jūnijam. Ņemot vērā iepirkumu vērienīgumu un īso pieteikšanās termiņu, portāls "Delfi" sazinājās ar KP un IUB, lūdzot paskaidrot, kā attiecīgās iestādes vērtē rīkotos iepirkumus.

"Konkurences padome, ņemot vērā iepirkuma prasības un īso pieteikuma iesniegšanas termiņu, nevēlas izdarīt pārsteidzīgus secinājumus par uzņēmumu aizliegtām vienošanām. Tomēr salīdzinoši īsais termiņš pirmšķietami nav pietiekami ilgs laiks, lai sagatavotu objektīvus, reālām izmaksām atbilstošus piedāvājumus. No tā savukārt var ciest publiskie resursi, jo iepirkuma rīkotājam nebija iespēja izvēlēties starp vairākiem piedāvājumiem, tādējādi, iespējams, nesaņemot saimnieciski izdevīgāko pakalpojumu par zemāko cenu," KP viedokli pauda padomes preses pārstāve Zane Gorškova.

Savukārt IUB sola piedalīties minēto iepirkumu izvērtēšanā. Biroja vadītāja Dace Gaile vērš uzmanību, ka attiecībā pret minētajiem iepirkumiem likumā noteikts īpašs, atvieglots iepirkuma režīms, proti, nav jāizvirza apjomīgās prasības par iesniedzamajiem dokumentiem, kā tas ir, piemēram, atklātā konkursā, tādēļ likumdevējs noteicis ievērojami īsāku minimālo piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Viņa gan piebilst, ka pasūtītājam nav pamata pieturēties tikai pie minimālā termiņa, bet piedāvājumu iesniegšanas termiņš jānosaka atbilstoši sava iepirkuma specifikai un izvirzītajām prasībām, jo neadekvāti īss piedāvājumu sagatavošanas termiņš ir viens no būtiskākajiem konkurenci ierobežojošiem faktoriem.

"Attiecībā uz šo iepirkumu, kā secināms no Dombura kunga sarunas ar Dziesmu svētku organizatoriem "Delfi TV", vēl būtiskāks ir jautājums par to, cik reāls ir paredzētais līguma izpildes termiņš, kā arī, vai tiešām neko no iepirkumā iekļautajiem pakalpojumiem nebija iespējams iepirkt savlaicīgi. No izskanējušās informācijas secināms, ka daļa iepirkumu notikuši neatbilstoši saprātīgai plānošanai un labajai praksei. Piemēram, Juhņēvičas kundzes komentārs par nepieciešamību dejotāju, virsdiriģentu un citus tērpus pirkt pēdējā brīdī un obligāti vienlaikus ar skatuves noformējumu nav pamatots ne ar kādām Publisko iepirkumu likumu normām," portālam "Delfi" sacīja Gaile.

Viņa arī precizēja, ka iepirkumu uzraudzības birojam, ņemot vērā šobrīd tā rīcībā esošo informāciju, nav komentāru par iespējamiem Publisko iepirkumu likuma pārkāpumiem, bet birojs, kā sola Gaile, noteikti iesaistīsies šī un citu medijos pieminēto iepirkumu izvērtēšanā.

Svētku rīkotāji: termiņš bija atbilstošs

Svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča portālam "Delfi" skaidro, ka LNKC un viņas ieskatā noteiktais termiņš piedāvājumu iesniegšanai minētajiem iepirkumiem ir pietiekams.

"Termiņš piedāvājumu iesniegšanai neietekmē pretendentu atbilstību iepirkuma nolikumā norādītajām kvalifikācijas prasībām," sacīja Juhņēviča, paskaidrodama, ka, piemēram, pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā ir nepieciešama pieredze vismaz divu līdzvērtīgu līgumu realizācijā, kur katra pakalpojuma līguma vērtība ir vismaz 50% no pretendenta piedāvātās līguma summas.

Tāpat, kā skaidro svētku rīkotāja, agrāka iepirkumu izsludināšana neietekmētu pakalpojumu cenu, jo attiecībā uz iepirkumu priekšmetiem un to sastāvā ietilpstošajiem pakalpojumiem pēdējā laikā nav vērojamas būtiskas cenu izmaiņas.

Viņa arī uzsver, ka LNKC vērtējumā pakalpojumi sniegti augstā mākslinieciskā kvalitātē. "LNKC ieskatā pakalpojumu kvalitāti neietekmētu agrāks iepirkumu izsludināšanas laiks," pārliecināta Juhņēviča.

Šobrīd tiek apkopotas katra pasākuma izpildes tāmes. Precīzs svētku budžets un sīkāks sadalījums par katru projektu tiks prezentēts tuvākajā Dziesmu un Deju svētku padomē, kas šobrīd tiek plānota augusta nogalē.

Jau ziņots, ka raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" Juhņēviča īsos iepirkumu termiņus skaidroja ar neseno būvdarbu beigšanu Daugavas stadionā un Mežaparka Lielajā estrādē.