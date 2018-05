OIK – pārpalikums no privatizācijas laikiem un 'Vienotības' līdzatbildība

Arī partija "Vienotība" ir atbildīga obligātās iepirkumu komponentes (OIK) jautājumā, tā ceturtdien "Delfi TV ar Jāni Domburu" pauda partijas "Vienotība" valdes loceklis, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Savukārt Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Krišjānis Kariņš (V) OIK ieviešanu sauca ar pārpalikumu no privatizācijas laikiem.

"Jātin filma atpakaļ, ja mēs paskatāmies vispār, kā ļoti daudzi lēmumi valstī tikuši pieņemti, tad tas ir tāds pārpalikums no privatizācijas laikiem, ko es varētu saukt par pārdales politiku," raidījumā atzina "Jaunā Vienotība" valdes priekšsēdētājs Krišjānis Kariņš.

"Ja jūs paskatieties, bija [Aigara] Kalvīša valdības laiks, tad [Ivara] Godmaņa valdības laiks, tad nāca [Valdis] Dombrovskis. Līdz tam laikam, kad Godmanis demisionēja, bija nedēļu un dienu jautājums, kad izstrādāja zināmas [OIK] shēmas līdz galam," turpināja Kariņš.

Kariņš uzsvēra, ka šī brīža ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V) nav OIK sistēmu izveidojis, kā arī nav bijis klāt pie tās izveides. EP deputāts vērš uzmanību, ka Ekonomikas ministrijā (EM) ilgstoši nav bijis sakārtots tieši enerģētikas departaments. "Viņš to ir tagad ir sakārtojis. Var pārmest, ka pagāja divi gadi, pārmetiet, bet viņš iepretim pārējiem, nevis veido problēmu, viņš cīnās ar problēmu," aizstāvēja Kariņš.

Arī ārlietu ministrs Rinkēvičs pauda, ka OIK sistēma tika izstrādāta pirms "vispār parādījās "Vienotība"". Viņš atgādināja, ka savulaik valdībā par šo jautājumu notikušas nopietnas diskusijas starp tā laika ekonomikas ministru Danielu Pavļutu un EM valsts sekretāru Juri Pūci.

"Es labi atceros, ka Pavļuta kungs tiešām cīnijās, daļa no cīņas bija ar ministrijas birokrātiju. [..] Viņš darīja to, ko viņš varēja tajā brīdī darīt. Tajā brīdī bija ļoti interesanta koalīcijas situācija, tajā brīdī bija ļoti interesanta situācija saistībā ar juridiskiem aspektiem," atcerējās ārlietu ministrs. "Es domāju, jā, "Vienotība" ir par to atbildīga, un es netaisos to noliegt. Tāpat kā ir atbildīgi konkrēti cilvēki. Es gribu redzēt divas lietas: lai Ašeradenam veicas to visu sakārtot un lai mums veicas tikt vaļā no pietiekami daudz tiesvedībām."

Rinkēvičs intervijā gan nevarēja nosaukt konkrētas personas, kuras ir atbildīgas, "jo tad ir jāskatās, kurš dokumentus ir parakstījis, kad ir parakstījis".

"Ja meklē kaut kādu vainu, tad "Vienotībai" tā vaina varētu būt atrodama, ka nepietiekami ātri saprata to, kādas lietas bija sastrādātas," atzina Kariņš.

Ziņots, ka Ministru kabinets šā gada 17. aprīlī lēma izveidot OIK sistēmas atcelšanas darba grupu, kuras vadītājs būs ekonomikas ministrs Ašeradens, bet viņa vietnieks EM valsts sekretārs Ēriks Eglītis.

Darba grupai līdz šā gada 1. augustam uzdots sagatavot OIK un subsidētās elektroenerģijas sistēmas ietekmes uz tautsaimniecību izvērtējumu, priekšlikumus OIK kā maksājuma mehānisma atcelšanai un priekšlikumus esošo atbalsta saņēmēju darbībai pēc OIK maksājumu atcelšanas.

Savukārt EM līdz šā gada 1. septembrim uzdots iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem par elektroenerģijas OIK maksājumu sistēmas atcelšanu, ņemot vērā darba grupas priekšlikumus.

Ceturtdien "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijās viesojās Kariņš, Rinkēvičs un "Jaunās Vienotības" valdes locekle Inga Bērziņa, kas arīdzan ir partijas "Kuldīgas novadam" valdes priekšsēdētāja un Kuldīgas novada domes vadītāja.