Psihoterapeits: vēlētājs sagaida, ka politiķis ir 'alfa tēviņš' bez trūkumiem

Priekšvēlēšanu laikā "Delfi TV ar Jāni Domburu" diskusijā par iekšlietām psihoterapeits Artūrs Utināns, runājot par politiķu kompetencēm, atgādināja, ka Sokrats savulaik sapratis - "viņš ir gudrākais, jo zina, ka neko nezina". Kā vēlāk atklājās, politiķiem to atzīt ir krietni grūtāk, jo debašu laikā uz raidījuma vadītāja Jāņa Dombura aicinājumu nosaukt savas nekompetences vien retais to tiešām izdarīja.

Deputāta amata kandidātu debatēs par tēmu "iekšlietas un noziedzības apkarošana" studijas viesiem, atsaucoties uz psihoterapeita teikto, bija jāatbild, kādas katrs sev apzinās nekompetences un uz kādiem jautājumiem nezina atbildes.

Aigars Evardsons (LRA), ignorējot jautājumu, laiku atbildei izmantoja, stāstot, ka debatēs paudis lietas, ko tiešām vēlas ieviest, līdzīgi rīkojās arī Ivars Zālītis (Saskaņa), kurš teica, ka aiz muguras ilgi dienesta gadi, taču viņš atzina, ka nekad nav bijis Saeimas deputāts un nezina, "kā tur risinās jautājumi frakcijās un kuluāros". Arī "Zaļo un zemnieku savienības" pārstāvis Kārlis Seržants neatturējās uzsvērt savu ilgo pieredzi rakstot par iekšlietām, tas viņam ļaujot labi pārzināt nozares problēmas un zināt tām risinājumus, taču viņš nezina, kur tam visam ņemt naudu. Sandis Ģirģens (KPV LV) necentās mainīt iepriekš aizsākto virzienu un stāstīja, ka ilgus gadus strādājis tiesā, atbildi uz Dombura jautājumu tā arī nesniedzot. Edvīns Šnore (NA) atzina, ka nekompetences var būt visiem un neviena nav ideāls, taču par savām viņš nerunāja.

Citādi gan rīkojās pašreizējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV), kurš atzina, ka nezina, kur ņemt milzīgo naudu, kas sasolīta, lai sakārtotu nozari, savukārt pie savām nekompetencēm viņš pieskaita to, ka nav izcils ''šovmenis''. Daniels Pavļuts (A/P) atbildi sāka ar to, ka nav iekšlietu eksperts un var no galvas nezināt, piemēram, cik kameru uzstādīts uz austrumu robežas, taču viņš zina, ka cilvēki grib dzīvot modernā un taisnīgā valstī, kur jūtas droši. Savukārt Juta Strīķe (JKP) tobrīd vēl nezināja, vai viņas partija iekļūs Saeimā un attiecīgi varēs realizēt savā programmā minētos plānus.

Vēlāk, vēlēšanu nakts tiešraidē, Utināns studijā viesojās atkārtoti un, noklausījies politiķu teikto, secināja, ka neviens īsti neatbildēja uz jautājumu. Pēc psihoterapeita domām, tas raksturo arī vēlētāju, jo "mūsu vēlētājs nebūtu gatavs uz godīgu atzīšanos. Politiķim jāizskatās kā tādam ''alfa tēviņam'', kuram nav trūkumu".