Rinkēvičs pieļauj domu, ka Itālija varētu pamest ES

Lielbritānijas piemēram izstāties no Eiropas Savienības (ES) varētu sekot Itālija, ceturtdien "Delfi TV ar Jāni Domburu" bažījās partijas "Vienotība" valdes loceklis un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

"Es šobrīd ļoti uzmanīgi vēroju Itāliju, lai kā liktos, cik tā ir stabila Eiropas Savienības dibinātājvalsts, bet paskatieties, kāda valdība tur veidojas! Paskatieties to programmu, nevis personāžu. Programmā parādās ļoti, ļoti strīdīgas lietas, kas varbūt savulaik bija saistībā ar Grieķiju interesantas. Bet arī Itālija ir valsts, kura šobrīd ir ļoti eiroskeptiska," skaidro ārlietu ministrs.

Vaicāts, kā Itālijas aiziešana no Eiropas Savienības ietekmētu Latviju, Rinkēvičs pauž: "Dombura kungs, kas Latvijai bija no "Brexit"? Trīs problēmas uzreiz. Samazinājās Eiropas Savienības kopējais budžets, mūsu pašu tautieši, un arī lielā mērā daudzas lietas, kas mums ir būtiskas no drošības un aizsardzības viedokļa, arī uzreiz tika ietekmētas. Līdzīgi būs ar Itāliju."

Viņš pauž, ka ES ir vairāki ātrumi un vairākas integrācijas: "Es, pirmkārt, redzu to, ka, patīk mums vai nē, jo arī šeit mums ir atšķirības no Nacionālās apvienības un cilvēka, kuru es cienu, Zīles kunga redzējuma, kā, piemēram, veidot Eiropas Savienību. Tas vecais strīds par vairāku ātrumu vai vairāku līmeņu vai nē. Es personīgi uzskatu, ka tas ir fakts, mums ir jādara viss, lai iekļautos tajā maksimāli integratīvajā."

"Mums tūliņ būs priekšā ļoti nopietna diskusija par Eirozonas uzbūvi, starp citu, mūsu pašu interesēs ir ne tikai, lai ECB (Eiropas Centrālā banka) atbildētu par likviditāti, bet arī par naudas atmazgāšanas problēmām, paši saskārāmies. Otrkārt, es būtu gatavs diskutēt arī par finanšu ministru eirozonai. Es būtu gatavs diskutēt par šādām lietām daudz plašāk, lai gan es zinu, tas var mūs attālināt no veselas rindas valstu. Bet mana interese ir, lai Latvija būtu tajā grupā, nevis teiksim grupā, kas ir nosacīti Višegrada. Lūdzu, te ir mans piedāvājums," norāda politiķis.

Diskusija bija daļa no raidījumu sērijas "Par ko balsot?"

Ziņots, ka aprīlī "Delfi TV ar Jāni Domburu" ārlietu ministrs pauda, ka pēc desmit gadiem ES eksistēs, tomēr tās dalībvalstu skaits var būt mazāks.

"Es redzu Eiropas Savienību pēc desmit gadiem, es redzu to kā dinamisku, bet es neesmu pārliecināts, ka tajā būs - pagaidām gan - 28, bet būs 27 valstis, jo var gadīties, ka viena otra valsts uzskata, ka tā atradīsies pilnīgi citā līgā," teica ministrs.

Latvijai jāatrodas Eiropas Savienības kodolā attiecībā uz Eirozonu, aizsardzību, enerģētiku un transportu.

"Mani ļoti uztrauc tas, ko es dzirdu pēdējā gada laikā," par iespējamu dalībvalstu skaita samazinājumu saka Rinkēvičs. "Tā ir diskusija, ka Eiropas Savienība ir vērtību savienība, un es dzirdu, ka ir vesela rinda tiešām vadošu Eiropas valstu, kas uz vienu otru valsti - dažas mēs te minējām - skatās ar lielu skepsi. Tas ir bīstami," viņš apgalvo. Iepriekš intervijā ministrs atsaucās uz procesiem Ungārijā un Polijā.