Strikti populistisku partiju Latvijā nav, uzskata Vīķe-Freiberga

Lai gan vairākās partijas pirmsvēlēšanu laikā izmantojušas populisma elementus, tādas strikti populistiskas partijas Latvijā nav, tādu viedokli raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" pauda bijusī valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

"Tikko biju Ukrainā, televīzijas intervētāja prasīja divus jautājumus: vai jums ir viena partija, kas ir uzvarējusi vēlēšanas. Es atbildēju, ka nav. Uzvarējusi ir tāda partija, kas var veidot valdību. Un tad ir vairākums. Un tā mums nav, mums ir tāds sašķelts parlaments. Un nākošais jautājums bija, vai mums esot tādas īstas populistiskas partijas. Un es teiktu, ka pēc tām definīcijām, kādas politikas zinātnieki patlaban apspriež, tad, salīdzinot ar to, kas notiek Itālijā, Vācijā, Spānijā, Austrijā, mums tādu strikti populistisku partiju pēc striktām definīcijām īstenībā nav," sacīja eksprezidente.

"Tas, ka ir daudzām partijām populistiski elementi viņu programmā, tas ir nenoliedzami. Bet saprotiet, tas jau demokrātijā nav izslēgts. Tautai solīt to, ko tauta grib dzirdēt galu galā, jā, to dara populisti, bet to dara arī demokrāti," viņa pauda.

"Vairāki speciālisti ir izcēluši, ka populistiem ir raksturīga naida celšana pret citiem. Un man personīgi šķiet, ka Latvijā neesmu manījusi to kā kaut kādu galveno politisko līniju," sacīja Vīķe-Freiberga.

Viņa intervijas laikā atzina, ka vēršanās pret medijiem, kas tika novērota pirmsvēlēšanu laikā, ir bijis viens no populistu kampaņas līdzekļiem. Jau vēstīts, ka pirsmvēlešānu laikā un arī pēc tā varēja novērot vairākus uzbrukumus mediju neatkarībai un to darba noniecināšanu. Piemēram, partijas "KPV LV" līderis Aldis Gobzems vasarā tviterī norādīja, ka tad, kad kļūšot par premjeru, viņš personīgi atlaidīšot Latvijas Radio žurnālistu Edgaru Kupču. Bet jau pēc vēlēšanām no JKP ievēlētais Gatis Eglītis, reaģējot pret kritisku sižetu, LTV žurnālistus nosauca par korumpētiem pakalpiņiem. Viņš rakstīja: "Kauns LTV ziņas par J.Bordāna šīsdienas preses konferences tendenciozo atspoguļojumu un sižeta vēstījumu "Panorāmā". Korumpētās politiskās sistēmas pakalpiņi tiks regulāri iedarbināti, lai nepieļautu JKP nākšanu pie varas."

