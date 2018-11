Tas ir kaut kāds kosmoss! — 'Homo Novus' režisore par Latvijas kino konkurenci ar Holivudu

Latvijā tapušajām filmām nav iespējams konkurēt ar Holivudas kino, uzskata latviešu režisore Anna Viduleja. Galvenokārt milzīgās finansējuma atšķirības dēļ. Viņa sarunā raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" saka, ka viņai nav nekādu ilūziju, ka viņas veidotā filma "Homo Novus" varētu sacensties ar kādu no kinodarbiem, kuru budžets sasniedz 30 miljonus.

Viduleja konkurenci ar Holivudas un Eiropas kino salīdzina ar mašīnu modeļiem. "Pieņemu, ka būtu diezgan grūti salīdzināt mantu, kas maksā 30 miljonus un te ir viens miljons divi simti. Pēc definīcijas tā ir materiālā bāze, kas iedod nepieciešamo standartu. Panākt to, lai mēs Latvijā ražojam tādas tehniskās un saturiski skaidrās kvalitātes filmas, kas ir konkurētspējīgas ar Amerikas kino, ir kaut kāds kosmoss."

"Mēs to visi gribam, mums tas mērķis ir, man arī – es nepadodos un nekādā gadījumā neatkāpjos. Bet man nav nekādu ilūziju, ka šis mūsu brīnišķīgais gabals par miljonu divi simti varētu konkurēt ar kādu no filmām par 30 miljoniem. Nekādā veidā es to nevarētu iedomāties."

Tāpat sarunā ar Jāni Domburu režisore atklāj, ka filma "Homo Novus" veidota vietējai auditorijai, nevis ārvalstu skatītajiem.

"Diez vai tik specifiski lokāls stāsts varētu būt interesants ārpusē. Par pārsteigumu tādas intereses ir parādījušās. Man likās, ka tas konteksts, nav saprotama ārpusē," saka Viduleja. Savukārt par filmas izrādīšanu starptautiskos festivālos, viņa saka, ka tas vēl nav sākts organizēt, tāpat procesā ir distribūcijas lietas.

Jau šobrīd ir zināms, ka "Homo Novus" rādīs Vašingtonā, Eiropas kino dienu programmā. Kā uzsver Viduleja – ļoti jaudīgā filmu skatē, kur savu jauno darbu izrādīšot arī slavenais itāļu režisors Paolo Sorentīno. "Tur tiek aicināts labākais kino no Eiropas," priecājas režisore.

Atgādinām, ka Annas Vidulejas "Homo Novus" ir viens no programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" darbiem, ko pirmajā mēnesī pēc pirmizrādes noskatījušies jau vairāk nekā 50 000 skatītāju. Tāpat filma ir saņēmusi 13 nominācijas Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps", tai skaitā galvenajā kategorijā "Labākā pilnmetrāžas spēlfilma".

Pilnā garumā sarunu skaties kanālā "Delfi TV ar Jāni Domburu"!