10 комнатных растений, которые идеально подходят для ванной комнаты

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10 комнатных растений, которые идеально подходят для ванной комнаты
Foto: Shutterstock

Если на вашем счету уже не одно загубленное растение, то попробуйте перенести некоторые растения в ванную — вы удивитесь, насколько хорошо они чувствуют себя в этом микроклимате, пишет Better Homes&Gardens.

В том, чтобы держать тропические растения в ванной, есть смысл: высокая влажность, темнота и тепло — именно этого не хватает растениям в наших северных широтах. Если ваши растения плохо себя чувствуют на подоконниках или в кашпо, попробуйте поселить их в ванную.

Орхидеи

10 комнатных растений, которые идеально подходят для ванной комнаты
Foto: Shutterstock

В подходящих условиях орхидеи цветут месяцами, а в ванная просто рай для этих влаголюбивых растений, которые растут на коре, а не в почве, и любят влагу, а не полив. Некоторые сорта довольно неприхотливы и вполне хорошо себя чувствуют в рассеянном естественном свете.

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rus.DELFI.lv

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