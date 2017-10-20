Существует множество факторов, влияющих на долговечность урожая. Даже если вы правильно собрали клубни, просушили и подготовили к хранению – нет никакой гарантии, что картофель хорошо перезимует. Основные ошибки которые допускаются при хранении картофеля:

Ошибка №1: неправильный выбор сорта

Очень часто даже умелые хозяева не обращают внимания на такой фактор, как сорт картофеля. Не каждый сможет хорошо перезимовать. Раннеспелые сорта непригодны для длительного хранения, так как начинают прорастать еще в ноябре. Вследствие этого клубни пересыхают и становятся непригодными к употреблению. Для сохранения урожая до весны рекомендуется выращивать поздние сорта с высокими показателями лежкости.

Ошибка №2: некачественная отбраковка урожая

Многие считают, что второсортные и поврежденные клубни пригодны в пищу, поэтому нет необходимости избавляться от них, а использовать через некоторое время. Это не так. Следует тщательно перебирать урожай, удаляя все подгнившие и больные клубни. Один зараженный или испорченный плод способен уничтожить большое количество урожая за короткий период времени.

Ошибка №3: хранение картофеля с другими овощами

Различные овощи отлично зимуют в одном ящике, главное – правильно их совместить. Самым лучшим соседом для картофеля станет обычная свёкла. Она способна впитывать излишки влаги, спасая клубни от загнивания. Нельзя совмещать хранение с любыми луковичными - выделяют влагу, и должны храниться в подвешенном состоянии, и морковью - у нее намного меньший срок хранения и ей нужно проветривание, которое среди картофеля недоступно.

Ошибка №4: неправильно подобранная тара и условия

Самой большой проблемой при зимовке может стать переохлаждение урожая картофеля. Его плоды не переносят минусовых температур, а подмороженные клубни теряют свой вкус и очень быстро портятся. Если нет возможности хранить картофель в погребе, можно оборудовать место на балконе.

Урожай лучше держать в деревянных ящиках, сложенных друг на друга. Пространство между ними наполните утеплителем: пенопластом или опилками.

Ошибка №5: отсутствие регулярной отбраковки

Очень важно регулярно перебирать картофель и удалять больные и гниющие клубни. Это поможет сохранить плоды на более длительный срок. Проводить подобную процедуру можно в самом хранилище, поскольку это никак не навредит здоровым клубням.