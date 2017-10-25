Актуально каждой осенью: что делать с кучами листьев, чтобы не пришлось платить огромный штраф

Осенняя листва — это не только красиво, но и хлопотно. При условии, что деревья стоят на вашем участке, конечно. И что, скажите на милость, делать с этими листьями? Чтобы внести ясность в этот вопрос, Tavs Dārzs пообщался со специалистами по переработке мусора.

Руководитель отдела обслуживания клиентов "Eco Baltia vide" Илзе Ретига и член правления "Clean R" Гунтарс Левицс были единодушны — листву, конечно же, надо перерабатывать в компост! Однако далеко не каждый домовладелец хочет и может устраивать у себя компостную яму. Как быть в этом случае?

Некоторые домовладельцы сжигают листья, однако это разрешено далеко не везде. Например, в Риге за сжигание листвы грозит штраф от 70 до 700 евро физическому лицу, и до 1400 — лицу юридическому. Так что, прежде чем подносить к листьям спичку, стоит выяснить, что на этот счет говорит закон.

С правилами самоуправления стоит ознакомиться и перед тем, как вывозить листья в ближайший лес — зачастую за загрязнение среды тоже предусмотрены солидные штрафы!

Опрошенные нами специалисты рекомендуют листья вывозить, но вывозить цивилизованно. Условия вывоза отличаются от самоуправления к самоуправлению. В Риге, Лиепае и Юрмале, например, доступны специальные мешки для годного для компоста мусора — его специальные фирмы вывозят за определенную плату. В других самоуправлениях устраиваются акции по сбору листьев и устанавливаются специальные контейнеры.

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И в Риге каждый год устраивается акция по сбору листьев. Уже с 28 октября на протяжении трех недель в разных местах столицы можно будет отдать листья на переработку. Довезти их до точек сбора придется своими силами, а сделать это можно строго к определенному времени — заранее привезти и оставить нельзя! Собранные там листья, по словам представителя ''Clean R'', отвезут на место переработки биомассы в Гетлини.

Если довезти листья до точки сбора не получается, можно заказать доставку специальных контейнеров к себе на дом. "Clean R", например, предлагает контейнеры объемом от 5,5 до 18 кубических метров. Если на один дом этого объема слишком много, можно скооперироваться с соседями.

А "Eco Baltia vide" предлагает клиентам специальные мешки для "зеленых" отходов. Их объем 120 литров, они специально маркированы, а за их вывоз можно заплатить заранее, при покупке. Они подходят и для листьев, и для травы, и для испорченных фруктов и овощей. А вот продукты питания и прочий мусор в них класть нельзя. Наполнив, мешок надо оставить у мусорного контейнера.

Более подробную информацию можно получить у фирм, которые занимаются вывозом мусора.