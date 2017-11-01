ФОТО: Как выращивают "саженцы" хризантем в Цесисе (плюс советы и приемы садоводам)

Зима уже требует отворить ворота, но плохая погода не мешает буйству красок в теплицах хозяйства Kliģeni в Цесисе — там вовсю цветут хризантемы. Сегодня можно купить уже подросшие "саженцы" хризантем, не задумываясь о том, кто, где и как их вырастил. Впрочем, задуматься стоит — хотя бы ради того, чтобы знать. Delfi Tavs Dārzs поговорил с его специалистами и выяснил нюансы выращивания этих интересных и ярких цветов.

Саженцы хризантем выращивают специализированные хозяйства, а размножаются они черенками. В теплицы в Цесисе "молодежь" попадает в середине июня. Их высаживают и интенсивно унавоживают, а также проводят мероприятия по профилактике болезней и защищают от вредителей — каждый вид и сорт по-разному, в соответствии с их специфическими требованиями.

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Хризантема — цветок "короткого дня". Это означает, что для того, чтобы зацвести, хризантеме нужны шесть недель роста во время которых световой день не будет превышать 12 часов, что подразумевает наличие системы автоматического затемнения. В Цесисе хризантемы растут в неотапливаемых теплицах и в условиях естественного освещения. Поэтому им на то, чтобы начать цвести, нужно 16-18 недель.

Теплицы вмешают почти 15 тыс. горшков с цветами, а растут в них 15 разных видов хризантем самых разных цветов — белого, золотистого, красного, коричневого и других цветов. Самые востребованные у покупателей — белые и желтые.

Представители Kliģeni пояснили и разницу между импортируемыми саженцами хризантем и местными. Ввозимые можно купить круглый год, тогда как местные — сугубо осенний товар. Почему бы не последовать примеру импортных поставщиков и не начать планировать цветение так, чтобы предлагать хризантемы в другие времена года? Потому что спрос невелик, пояснили нам. В Латвии хризантемы считают исключительно осенним цветком, а весной в буйстве красок "конкурентов" скромную хризантему зачастую просто не замечают.

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Тем, кто уже купил или собирается прикупить себе горшочек с хризантемами, в Kliģeni советуют поставить его в сухое и прохладное место — избыточное тепло квартир резко сокращает время цветения хризантемы. Все же хризантема осенний цветок и любит прохладу. Особый уход за ней не нужен — "производители", как правило, уже обо всем позаботились. Главное — чтобы цветок не испытывал недостаток во влаге, хотя и превращать горшок в болото тоже нельзя.

После окончания периода цветения хризантему надо обрезать и оставить в прохладном месте, лучше всего — в сухом погребе или в теплице. В обоих случаях надо следить, чтобы растение не замерзло. Субстрат можно слегка увлажнять, растапливая снег.

Весной цветок высаживается в больший горшок и обильно удобряется. Только надо учесть, что цветок уже не будет таким компактным, как прошлой осенью. И вновь зацветет он — без искусственного затемнения — только к ноябрю.