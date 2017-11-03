Как посадить розу из букета

Многие цветоводы-любители, вероятно, сталкивались с такой ситуацией, когда полученные ими в букете розы были так восхитительны, что вызывали желание посадить такие же у себя в саду. Возможно ли посадить розу из букета? Рассказывает портал "Как просто".

Да, безусловно. За редким исключением всякую покупную розу можно "приручить" и заполучить к себе в цветник.

Для начала следует обратить внимание на стебель розы, которую мы будем пересаживать. Стебель не должен быть довольно сильно одревесневшим, то есть большую его часть не должна составлять похожая на древесину твердая субстанция. Гибкие и зелёные стебли не подойдут, хотя не стоит брать и совсем уж твёрдокаменные – из них розу прорастить будет ещё труднее.

Отрежем часть стебля так, чтобы на нём оставалось две или три почки, желательно с листьями. Отрезать надо примерно на сантиметр выше верхней почки и настолько же ниже нижней. Верхнюю часть стебля надо срезать строго горизонтально и запечатать воском или парафином. Нижняя же часть срезается по острым углом, приблизительно так, как обычно обрезают ножки цветов перед тем, как поставить в вазу.

Листья, выходящие из почек, надо обрезать наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги через них. Теперь надо посадить розу из букета в грунт.

Теперь займёмся пересадкой нашего получившегося черенка. Подготовим для этого банку (или другой удобный резервуар) с речным песком. Если такового у вас нет, то можно взять любой другой, только тщательно его промыть и добавить туда почвы. В крайнем случае можно обойтись и простой водой. Остро срезанный конец черенка желательно обработать стимулятором корнеобразования, который нетрудно купить в любом магазине для цветоводов, после чего он опускается в грунт или воду. Погружать следует на всю глубину среза, так чтобы нижняя почка оказалась под водой (или в грунте).

Сверху наш черенок надо накрыть банкой или пластиковой бутылкой так, чтобы можно было осуществлять полив грунта, после чего остаётся только ждать. Почва при выращивании черенка не должна быть сильно влажной, лучше добиваться состояния лёгкой увлажнённости.

Когда черенки начнут расти, их уже можно постепенно пересаживать в открытый грунт.