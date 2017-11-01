Осенний талисман. То, чего вы не знаете о каштане

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Осенний талисман. То, чего вы не знаете о каштане
Foto: PantherMedia/Scanpix

У многих из нас осень с детских лет ассоциируется с каштаном. В свое время мы набивали ими полные карманы, использовали как игрушечную валюту и делали из них бусы. Оказывается, это далеко не все интересные факты о символе осени.

Многие целители полагают, что каштан впитывает в себя плохую энергию и притягивает хорошую, поэтому неудивительно, что многие носят с собой каштаны. Ещё говорят, что каштан в кармане притягивает деньги.

Считается, что каштаны для латышей – это как китайские шарики "Инь" и "Янь" для снятия стресса и напряжения. Кстати, если перебирать каштан в руках в его естественной оболочке, это обеспечит отличное тонизирование нервным окончаниям.

О положительных свойствах каштана говорят и специалисты по банному делу. Они считают каштан энергетически сильным деревом, которое успокаивает.

Иногда создаются подушки, наполненные каштанами, которые забирают у человека всю дурную энергию. Известно, что свежие каштаны внутри твердые, а те каштаны, которые использовались в целебных целях, становятся мягкими.

Осенний талисман. То, чего вы не знаете о каштане
Foto: Shutterstock

Издревле считается, что женщины должны носить каштаны в левом кармане, так как левая сторона связана со счастьем. А каштаны в правом кармане у мужчины притягивают здоровье и удачу.

Раньше каштаны часто сажали рядом с домами, чтобы они обеспечивали семье материальное и эмоциональное благополучие. В старину из каштанов делали также компрессы, мази и настойки.

В магазинах встречаются каштаны, которые можно употреблять в пищу, так как съедобные каштаны в латвийских широтах не растут.

Каштаны можно использовать для массажа, обрабатывая ими ладони, что приводит к расслаблению рук. Также после трудного рабочего дня ими можно массировать стопы. Если каштан используется в декоративных целях, ему можно придать стойкость и блеск, помазав маслом.

Если каштан, который только что освободился от кожуры, посадить в чернозем или торф в горшке, вы можете вырастить дерево в домашних условиях. Важно, чтобы земля была влажной, а горшок находился в прохладном месте. В летний сезон дерево можно пересадить на улицу.

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rus.DELFI.lv

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