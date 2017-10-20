Осенний уход за сливой: оптимальное решение сливовых проблем

Слива цвела, но плодов нет
У здоровых деревьев отсутствие плодов при обильном цветении говорит об отсутствии опылителя. Ведь большинство сортов сливы − самобесплодные. Срочно исправить ситуацию можно, перепривив часть веток разными сортами сливы. А в долгосрочной перспективе лучше посадить недалеко, в радиусе 30-40 м, сорт-опылитель.
Если у соседей есть сливы в саду, сажайте свое дерево поближе к ним. Вообще, лучше с соседями найти общий язык и согласовывать ассортимент с ними. Сведения об опылителях есть в характеристиках каждого сорта. Правильно распределив с соседями посадки, вы наверняка избежите этой проблемы.
У сливы опали завязи
Опадение завязи – сигнал о неблагополучии всего дерева. Чаще всего это случается, если во время завязывания плодов стояла сильная засуха и вовремя не проводились поливы. Или, наоборот, зарядили проливные дожди.
Также часто это явление происходит на кислых или истощенных почвах, где на плодоношение просто не хватает питания. Поэтому при перекопке под сливы вносят доломитовую муку. А когда завязь осыпается, растения подкармливают комплексными минеральными удобрениями.
Решение: осенью перекапывают почву с внесением извести. Обязательно подкармливайте деревья минеральными удобрениями. Вносить навоз достаточно раз в два-три года, а известь − раз в пять-семь лет.
Болезни сливы
Урожаю может угрожать множество грибных болезней. Самые опасные: монилиоз, клястероспориоз, коккомикоз. Просто хорошим уходом и подбором устойчивых сортов проблему не решить. Надо проводить и опрыскивание растений.
Решение: после листопада деревья и почву под ними опрыскивают 3 % раствором бордоской жидкости. Так как медный купорос разводится не очень хорошо, его растворяют в горячей воде. Осенью всю опавшую листву собирают и сжигают. Также надо снять все мумифицированные плоды с деревьев и вырезать больные ветви.
Вредители сливы
Наибольший вред урожаю наносят вредители: долгоносик-цветоед, сливовая плодожорка и садовый пилильщик. Это трио в отдельные годы уничтожает до 90 % плодов.
Решение: осенью соберите и сожгите всю опавшую листву, падалицу и растительный мусор. Одновременно опрыскивайте деревья от болезней. Обработку надо проводить до цветения и сразу после него, когда опало уже 75 % лепестков. Штамб оборачивают бинтом в два-три слоя и на него наносят клей от грызунов.