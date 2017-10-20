Осенний уход за сливой: оптимальное решение сливовых проблем

Слива цвела, но плодов нет

У здоровых деревьев отсутствие плодов при обильном цветении говорит об отсутствии опылителя. Ведь большинство сортов сливы − самобесплодные. Срочно исправить ситуацию можно, перепривив часть веток разными сортами сливы. А в долгосрочной перспективе лучше посадить недалеко, в радиусе 30-40 м, сорт-опылитель.

Если у соседей есть сливы в саду, сажайте свое дерево поближе к ним. Вообще, лучше с соседями найти общий язык и согласовывать ассортимент с ними. Сведения об опылителях есть в характеристиках каждого сорта. Правильно распределив с соседями посадки, вы наверняка избежите этой проблемы.

У сливы опали завязи

Опадение завязи – сигнал о неблагополучии всего дерева. Чаще всего это случается, если во время завязывания плодов стояла сильная засуха и вовремя не проводились поливы. Или, наоборот, зарядили проливные дожди.

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Также часто это явление происходит на кислых или истощенных почвах, где на плодоношение просто не хватает питания. Поэтому при перекопке под сливы вносят доломитовую муку. А когда завязь осыпается, растения подкармливают комплексными минеральными удобрениями.

Решение: осенью перекапывают почву с внесением извести. Обязательно подкармливайте деревья минеральными удобрениями. Вносить навоз достаточно раз в два-три года, а известь − раз в пять-семь лет.

Болезни сливы

Урожаю может угрожать множество грибных болезней. Самые опасные: монилиоз, клястероспориоз, коккомикоз. Просто хорошим уходом и подбором устойчивых сортов проблему не решить. Надо проводить и опрыскивание растений.

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Решение: после листопада деревья и почву под ними опрыскивают 3 % раствором бордоской жидкости. Так как медный купорос разводится не очень хорошо, его растворяют в горячей воде. Осенью всю опавшую листву собирают и сжигают. Также надо снять все мумифицированные плоды с деревьев и вырезать больные ветви.

Вредители сливы

Наибольший вред урожаю наносят вредители: долгоносик-цветоед, сливовая плодожорка и садовый пилильщик. Это трио в отдельные годы уничтожает до 90 % плодов.

Решение: осенью соберите и сожгите всю опавшую листву, падалицу и растительный мусор. Одновременно опрыскивайте деревья от болезней. Обработку надо проводить до цветения и сразу после него, когда опало уже 75 % лепестков. Штамб оборачивают бинтом в два-три слоя и на него наносят клей от грызунов.