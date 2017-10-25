Вы любите комнатные растения, но не знаете какой цветок для начала приобрести? А может у вас уже есть своя коллекция комнатных растений и вы мечтает добавить в нее что-нибудь экзотическое? Осень - самое время начать выращивать дома что-то необычное, пока работы в саду вас от этого не отвлекают.

Выбор экзотических комнатных растений на сегодня очень велик. Уже любой цветочный магазин может похвастаться великим разнообразием таких чудо-растений, как орхидея или денежное дерево, или лимонное, и даже гранатовое. Хозяюшки и в наших условиях научились ухаживать за подобными экзотическими растениями.

Итак, если вы все же решились приобрести тропического иностранца, портал furnishhome.ru предлагает познакомиться с наиболее популярными растениями и узнать, в каких условиях их необходимо содержать, чтобы они не просто росли, но еще и плодоносили. Представляем вам 7 наиболее популярных экзотических комнатных растений.