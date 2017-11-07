Выращиваем имбирь на подоконнике. Как сделать это правильно?

Сейчас необычайно модно устраивать "полезный огород" прямо на окошке. Зелень и приправы высаживают в небольшие кашпо и прищипывают их прямо во время приготовлении блюд. К перечню кухонных культур можно добавить имбирь — заморского гостя из Индии и Юго-Восточной Азии. Как его правильно вырастить на подоконнике рассказывает портал "Всаду.ру".

Корень имбиря - настоящая кладезь полезных веществ и витаминов: натрий, кремний, фосфор, железо, магний, кальций, витамин С. Кроме того, добавка имбиря в состав блюда облегчает процесс пищеварения, устраняет несварение и вздутие живота, а также является эффективным средством от глистов. Словом, имбирь стоит того, чтобы всегда иметь его под рукой не далее чем в холодильнике ли обычном цветочном горшке на подоконнике вашей кухни.

Вам потребуется:

корень имбиря

нож

кашпо или ящик с землей

вода для полива

Последовательность работы:

В качестве рассадного материала купите в обычном продуктовом магазине корень имбиря. Выберете такой, чтобы на нем было множество ответвлений,так называемых "пальцев". Каждый из них можно использовать для выращивания самостоятельного корня, поэтому определитесь, сколько таких "пальцев" вам понадобится.

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Острым ножом отрежьте от корня необходимое количество отростков. Дайте им слегка подсохнуть (3-4 часа), прежде чем сажать в почву. Цветочный горшок, ящик или обычную жестяную банку наполните питательным грунтом для любых комнатных растений. Размер емкости должен быть не меньше, чем диаметр взрослого корня имбиря из магазина.

Разместите кусочки имбиря прямо на поверхности почвы и хорошо полейте. Далее при выращивании не забывайте постоянно увлажнять почву, но не заливайте ее излишне. Поставьте горшки с имбирем в теплое светлое место, но избегайте при этом прямых солнечных лучей. Вскоре после укоренения появятся тонкие зеленые ростки. С их ростом вы можете наблюдать и рост корня, который частично располагается на поверхности почвы.

Отведать собственного имбиря можно уже через 3-4 месяца. Чтобы снять урожай, не обязательно губить все растение, достаточно отрезать одно из ответвлений корня. Остальная часть после этого продолжит развиваться.

При выращивании имбиря нужно учесть, что новые отростки корня обладают большим ароматом и вкусом, чем посадочная часть. Поэтому следует регулярно обновлять растения, используя свежие "пальцы". Старый же корень не стоит употреблять в пищу, поскольку он уже отдал все свои силы и полезные вещества новому растению.