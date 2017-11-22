10 мест в вашем доме, где прячется плесень

Плесень — один из простейших и наиболее живучих организмов на планете. Благодаря своему простому и эффективному способу распространения спорами, плесень оказывается даже там, где мы ее не ожидаем увидеть. Good Housekeeping рассказывает, в какие места в доме стоит заглянуть, чтобы убедиться, что вашему здоровью плесень не угрожает.