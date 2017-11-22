10 мест в вашем доме, где прячется плесень

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
1 10
Стиральная машина
10 мест в вашем доме, где прячется плесень
Foto: Shutterstock

Плесень — один из простейших и наиболее живучих организмов на планете. Благодаря своему простому и эффективному способу распространения спорами, плесень оказывается даже там, где мы ее не ожидаем увидеть. Good Housekeeping рассказывает, в какие места в доме стоит заглянуть, чтобы убедиться, что вашему здоровью плесень не угрожает.

Холодильник

10 мест в вашем доме, где прячется плесень
Foto: Shutterstock

Чаще всего в холодильниках плесень встречается в поддонах и под контейнерами с продуктами. Там собирается влага и это идеальное место для образования колоний плесени. Обрабатывайте холодильник дезинфицирующим раствором, чтобы избежать распространения грибка.

1 10
Стиральная машина

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

8 ситуаций, в которых стиральную машину можно заменить холодильником

8 ситуаций, в которых стиральную машину можно заменить холодильником

Какая сторона фольги на самом деле верная и почему?

Какая сторона фольги на самом деле верная и почему?

Царапины на стекле, паркете и нержавейке. Как их убрать?

Царапины на стекле, паркете и нержавейке. Как их убрать?

10 мест в вашем доме, где прячется плесень

10 мест в вашем доме, где прячется плесень

Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

ФОТО. 13 примеров того, как кухню и столовую объединяют в латвийских квартирах

ФОТО. 13 примеров того, как кухню и столовую объединяют в латвийских квартирах (13)

ФОТО. Шикарная квартира на Бривибас в стиле ар-деко, которую одобрил бы сам Великий Гэтсби

ФОТО. Шикарная квартира на Бривибас в стиле ар-деко, которую одобрил бы сам Великий Гэтсби (9)

Моем душевую кабину: 6 основных моментов

Моем душевую кабину: 6 основных моментов

подробнее
Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

ФОТО. 13 примеров того, как кухню и столовую объединяют в латвийских квартирах

ФОТО. 13 примеров того, как кухню и столовую объединяют в латвийских квартирах (13)

Спим красиво: 8 идей для удобной спальни и хорошего сна

Спим красиво: 8 идей для удобной спальни и хорошего сна

Моем душевую кабину: 6 основных моментов

Моем душевую кабину: 6 основных моментов

ФОТО. Квартира для той, что хотела бы жить на Манхеттене и с Дэми Мур делиться секретами

ФОТО. Квартира для той, что хотела бы жить на Манхеттене и с Дэми Мур делиться секретами

подробнее