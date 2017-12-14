10 вещей, которые мы моем и чистим слишком часто

В чистом доме мы чувствуем себя лучше всего. Мы регулярно стираем постельное белье, протираем пыль и чистим плитку в ванной. Но некоторые вещи лучше чистить реже, чем чаще. The Family Handman рассказывает, что именно в нашем доме не нуждается в столь частом внимании (и экономит нам время, которое мы можем потратить на более приятные вещи).

Предметы одежды

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Надев джинсы лишь однажды, не стоит их тут же кидать в корзину с грязным бельем. После каждой носки нужно стирать нижнее белье, носки и спортивную одежду, а джинсы и свитера можно надевать несколько раз.

Шторы

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Не нужно стирать шторы каждый месяц. Занавески и шторы не загрязняются так быстро как вы думаете, поэтому стирайте их раз в год (и, если необходимо, то выводите отдельные пятнышки).

Мебель из дерева

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Мебель из дерева не нуждается в еженедельной чистке специальными средствами — слишком частое использование спреев для деревянной мебели может образовать тонкий слой налета, который будет притягивать пыль еще быстрее. Используйте полирующие средства не чаще раза в месяц, а в остальное время раз в неделю протирайте пыль сухой или еле влажной тряпочкой.

Тарелки

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Многие люди излишне стараются, ополаскивая тарелки перед тем как поставить их в посудомоечную машину. Все, что нужно сделать, это лишь смахнуть остатки еды, а остальное техника сделает сама.

Куртки

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Куртки следует стирать не чаще раза в три месяца, если только она сильно не испачкалась или неприятно пахнет. Куртки не соприкасаются с голой кожей, поэтому они не нуждаются в частой стирке.

Духовка

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Некоторые люди слишком часто чистят духовку. Да, пятна и потеки нужно удалять сразу после их появления, но самой духовке хватает простой протирки влажной тряпочкой раз в неделю, а более серьезную чистку можно делать раз в 2-3 месяца.

Освещение

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Люстры, светильники, бра и торшеры необязательно чистить каждую неделю — достаточно раз в месяц смахивать с них пыль.

Покрывало

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Если вы стираете свое покрывало каждую неделю, то перестаньте. Столь частая стирка нужна лишь постельному белью, а покрывало следует стирать раз в пару месяцев, поскольку оно не так часто соприкасается с кожей.

Собака

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Собак тоже нельзя слишком часто купать. Устраивайте ванну своему питомцу по мере загрязнения или не чаще раза в месяц. А между купаниями собаку можно просто ополоснуть теплой водой, чтобы смыть пыль и грязь.

Вы сами

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Если вы не пачкаетесь и не потеете каждый день, то можно не принимать душ каждый день. Слишком частое мытье водой и мылом нарушает естественный защитный слой кожи.