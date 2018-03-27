11 вдохновляющих Instagram-аккаунтов об интерьерах

В следующий раз, когда будете стоять в очереди за кофе или ждать автобуса, попробуйте потратить это время с пользой и распланируйте ремонт в вашем доме. Elle Decor предлагает вам для вдохновения 11 Instagram-аккаунтов о дизайне интерьеров.
Мартин Буллард
Если вам нравятся интерьеры особняков Кардашьян-Дженнер или вы ищете действительно хороший источник вдохновения, то присмотритесь к Instagram-аккаунту Мартина Лоуренса Булларда — он щедро делится своими работами в дорогих особняках по всему миру.
Designseeds
Designseeds разбирают превосходные фотографии природы и путешествий на понятные палитры, что поможет вам лучше понять ваши цветовые предпочтения и выбрать нужный оттенок краски для, скажем, спальни.
COMINGSOONNY
ComingSoonNY — модный магазин изысканных дизайнерской мебели и аксессуаров. Здесь покупают винтажные бархатные кресла, столовые аксессуары и следят за современными тенденциями и эстетикой.
Homepolish
Команда молодых и крайне талантливых дизайнеров выстреливаетпотрясающими дизайнами один за другим. Их конек — лаконичность.
DECORHARDCORE
Минималистам просьба не беспокоиться. Здесь царит принцип "дорого-богато" во сей своей красе. Хрусталь, шелк, неон, бархат, леопардовые принты и обои в цветочек — если вы сможете отличить плохой дизайн от намеренного китча, то можете открывать свое агентство интерьеров.
ATELIERVIME
Для тех, кто любит очарование старых французских интерьеров, обязательно пригодится Instagram-аккаунт ateliervime — плетеная мебель, винтажный паркет, натуральные палитры и ощущение путешествия назад в прошлое, когда интернет был всего лишь фантастической идеей.
SASHABIKOFF
Уроженка Нью-Йорка Саша Бикофф создает интерьеры, которые выглядят ярко, пышно, элегантно, но никогда не переходят грань, чтобы стать плохим вкусом. К тому же, Саша умеет превосходно сочетать современные предметы с винтажной мебелью.
CHRISTIESINC
Большинство из нас не могут позволить купить даже пыль с пола аукциона Кристис, но зато вдохновляться лучшими предметами винтажной мебели в Instagram можно абсолютно бесплатно.
ELLEDECORATION_NL
Нидерландские коллеги ELLE Decorсоздают настолько привлекательные интерьеры, что хочется бросить все и начать ремонт.
JUSTINABLAKENEYHOME
Жюстина Блэйкни — официальная королева стиля бохо и способна полюбить стеганые покрывала, большие комнатные растения и плетеную мебель даже самого убежденного минималиста.
KRISTOFER_JOHNSSON
Тем, кто предпочитает интерьеры потемнее, придется по вкусу работы стокгольмского фотографа Кристофера Джонссона, который снимает интерьеры так, что пресловутое хюгге переходит на новый уровень.