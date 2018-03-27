11 вдохновляющих Instagram-аккаунтов об интерьерах

В следующий раз, когда будете стоять в очереди за кофе или ждать автобуса, попробуйте потратить это время с пользой и распланируйте ремонт в вашем доме. Elle Decor предлагает вам для вдохновения 11 Instagram-аккаунтов о дизайне интерьеров.

Мартин Буллард

A post shared by Martyn Lawrence Bullard (@martynbullard) on Jan 30, 2018 at 5:54pm PST

Если вам нравятся интерьеры особняков Кардашьян-Дженнер или вы ищете действительно хороший источник вдохновения, то присмотритесь к Instagram-аккаунту Мартина Лоуренса Булларда — он щедро делится своими работами в дорогих особняках по всему миру.

Designseeds

A post shared by Jessica Colaluca, Design Seeds (@designseeds) on Dec 5, 2017 at 11:27am PST

Designseeds разбирают превосходные фотографии природы и путешествий на понятные палитры, что поможет вам лучше понять ваши цветовые предпочтения и выбрать нужный оттенок краски для, скажем, спальни.

COMINGSOONNY

A post shared by Coming Soon (@comingsoonny) on Feb 21, 2018 at 8:18am PST

ComingSoonNY — модный магазин изысканных дизайнерской мебели и аксессуаров. Здесь покупают винтажные бархатные кресла, столовые аксессуары и следят за современными тенденциями и эстетикой.

Homepolish

A post shared by Homepolish (@homepolish) on Mar 2, 2018 at 2:45pm PST

Команда молодых и крайне талантливых дизайнеров выстреливаетпотрясающими дизайнами один за другим. Их конек — лаконичность.

DECORHARDCORE

A post shared by Hardcore Is Not For Everybody (@decorhardcore) on Mar 2, 2018 at 10:48am PST

Минималистам просьба не беспокоиться. Здесь царит принцип "дорого-богато" во сей своей красе. Хрусталь, шелк, неон, бархат, леопардовые принты и обои в цветочек — если вы сможете отличить плохой дизайн от намеренного китча, то можете открывать свое агентство интерьеров.

ATELIERVIME

A post shared by @ateliervime on Oct 1, 2017 at 2:21am PDT

Для тех, кто любит очарование старых французских интерьеров, обязательно пригодится Instagram-аккаунт ateliervime — плетеная мебель, винтажный паркет, натуральные палитры и ощущение путешествия назад в прошлое, когда интернет был всего лишь фантастической идеей.

SASHABIKOFF

A post shared by Sasha Bikoff Interior Design (@sashabikoff) on Apr 12, 2017 at 8:49am PDT

Уроженка Нью-Йорка Саша Бикофф создает интерьеры, которые выглядят ярко, пышно, элегантно, но никогда не переходят грань, чтобы стать плохим вкусом. К тому же, Саша умеет превосходно сочетать современные предметы с винтажной мебелью.

CHRISTIESINC

A post shared by Christie's (@christiesinc) on Dec 8, 2017 at 9:28am PST

Большинство из нас не могут позволить купить даже пыль с пола аукциона Кристис, но зато вдохновляться лучшими предметами винтажной мебели в Instagram можно абсолютно бесплатно.

ELLEDECORATION_NL

A post shared by ELLE Decoration (@elledecoration_nl) on Feb 18, 2018 at 12:01am PST

Нидерландские коллеги ELLE Decorсоздают настолько привлекательные интерьеры, что хочется бросить все и начать ремонт.

JUSTINABLAKENEYHOME

A post shared by Justinablakeneyhome (@justinablakeneyhome) on Feb 4, 2018 at 7:41am PST

Жюстина Блэйкни — официальная королева стиля бохо и способна полюбить стеганые покрывала, большие комнатные растения и плетеную мебель даже самого убежденного минималиста.

KRISTOFER_JOHNSSON

A post shared by Kristofer Johnsson (@kristofer_johnsson) on Mar 4, 2018 at 5:14am PST

Тем, кто предпочитает интерьеры потемнее, придется по вкусу работы стокгольмского фотографа Кристофера Джонссона, который снимает интерьеры так, что пресловутое хюгге переходит на новый уровень.