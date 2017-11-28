12 вещей, о которых владельцы домов забывают каждую зиму

Жить в собственном доме — особенное удовольствие, но вместе со всеми преимуществами в комплекте идет забота и уход за домом. Чтобы зима не встретила вас неприятными сюрпризами, важно обратить внимание на мелочи, которым обычно не придают значения, пишет MSN Lifestyle.

Ледовый затор

Если в доме не проведена качественная теплоизоляция и вентиляция, то есть риск образования ледяных заторов. Регулярно осматривайте дом снаружи на предмет больших кусков льда и сосулек на краю крыш. Подо льдом может скапливаться талая вода и, если ее слишком много, то она может переполнять водосточные желоба и сочиться на стены. Со временем влага может протечь и на перекрытия и закапать с потолка.

Печной фильтр

По словам экспертов, домовладельцам следует менять фильтр примерно раз в месяц. Это не только продлевает срок работы вашего очага, но и улучшает качество воздуха в доме и снижает энергозатраты.

Проверьте насос

Когда весной начинает таять снег и дожди увлажняют землю даже больше чем нужно, ваш насос для откачки воды может не справиться с нагрузкой. Протестируйте насос зимой, чтобы быть готовыми к весенней оттепели.

Трещина на подъезде

Foto: Shutterstock

Если на подъездной дорожке к дому появились трещины, которые не заделаны до наступления морозов, то холод, вода и лед могут их расширить, а весной вы увидите трещины в два раза больше, чем они были осенью.

Почистите водосток

Чистка водостока входит в список забот каждого домовладельца и на это есть серьезные причины — забитые желоба могут неслабо навредить вашему дому, позволяя воде и льду стекать по стенам и просачиваться внутрь, а в некоторых тяжелых случаях — даже в фундамент. Даже если вы однажды почистили водосток осенью, важно следить, чтобы он не забился еще раз.

Отсоедините шланги от внешних кранов

Казалось бы, не самая важная мелочь, но зимой шланг может потрескаться, поскольку при использовании шланга внутри остается вода. Не забудьте отсоединить шланги и плотно закрыть вентиль крана.

Проверьте теплоизоляцию

Хорошая теплоизоляция согревает дом зимой, дарит прохладу жарким летом и снижает энергозатраты. Также ее любят мыши и летучие мыши, поэтому с наступлением холодов проверьте изоляцию на предмет непрошенных гостей, особенно на чердаке.

Очищайте вентиляционные люки от снега

Зимой следует проверять вентиляционные люки, чтобы предотвратить их забивание снегом и льдом. Забитые вентиляционные люки способствуют накоплению угарного газа.

Сквозняки от дверей и окон

Foto: Shutterstock

Если вы пренебрежете устранением причин любого, даже малейшего сквозняка, то рискуете столкнуться с повсеместным конденсатом и, как следствие, плесенью. Убедитесь, что все окна и двери уплотнены по погоде. Помимо защиты от плесени, это поможет вам сэкономить на электроэнергии.

Чистка трубы

Если вы пользуетесь камином, то обязательно почистите его перед началом сезона. Таким образом вы избавитесь от накапливания вредного креозота и засоров вроде листьев деревьев или птичьих гнезд, которые могут стать причиной пожара.

Разберитесь с вредителями

Заботливый хозяин должен регулярно проверять дом на предмет отверстий в фундаменте дома или вокруг дверных коробок и окон. Сквозь эти отверстия может попасть не только влага, но и грызуны — мыши, крысы и даже белки.

Обрежьте ветки

Тяжесть снега, лед и сильный ветер могут навредить деревьям, поэтому удалите сухие и поврежденные ветки, чтобы уменьшить риск вреда для дома.