15 вещей в доме, которые вы никогда не чистите (а должны бы!)

Кухня, ванная и спальня — должны быть самыми чистыми комнатами в доме, но если не уделить чистке должного внимания, то бактерии и плесень не заставят себя ждать. MSN Lifestyle рассказывает о местах в каждом доме, которые мы забываем мыть и чистить.

Еженедельная уборка обычно подразумевает протирание пыли, оттирание заметных пятнышек, уборку пылесосом и мытье полов. Однако проходят недели, а без внимания остаются места, которые могут стать очагом бактерий и плесени. Например, в кофеварке может появиться плесень, и если ее не вычистить, то утренняя чашка кофе может оказаться губительной, а не бодрящей.

Консервный нож

Большинству консервных банок не нужен нож, поэтому мы пользуемся им довольно редко. Но пользуемся. Вы не можете представить, сколько бактерий скапливается на ручках консервного ножа и его рабочем механизме. Чаще всего нож просто споласкивают под струей воды, но этого недостаточно. Время от времени хорошенько очищайте его с моющим средством и щеткой или закиньте в посудомоечную машину.

Кофеварка

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Темный и влажный резервуар кофеварки — Багамы для бактерий и плесени. К счастью, кофеварки легко моются. Налейте в резервуар воду и уксус в равных пропорциях и подождите 30 минут, затем включите кофеварку и пусть смесь прокапается. Затем ополосните и кофеварку и заварите в ней чистую воду, прежде чем варить в ней кофе.

Сушилка для посуды

Конечно, мы туда составляем чистую посуду, но как часто вы чистите сушилку? Грязная сушилка сводит на нет все ваши усилия мытья посуды. Регулярно убирайте с сушилки посуду и обрабатывайте сушилку дезинфицирующим средством.

Формочки для льда

Если вы используете для льда воду из-под крана, то помните, что частым гостем в водопроводных трубах является бактерия E.coli. Даже если формочки чисты, каждый раз, когда вы достаете лед для напитка, вы трогаете их грязными руками.

Посудомоечная машина

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Можно подумать, что посудомоечная машина чистит себя сама и это правда, но лишь отчасти. Посудомоечная машина не всегда может очистить остатки средства для мытья посуды. Поэтому регулярно очищайте машину вручную, иначе эти остатки могут понизить эффективности вашей помощницы.

Кухонная мойка

Мойка и слив имеют свойство накапливать остатки ваших кулинарных приключений — отходы от разделки мяса, рыбья чешуя, гниющие остатки овощей. Сложно придумать более благодатную почву для бактерий. Каждый раз, протирая кухонный стол, не забывайте очистить мойку и слив.

Миски питомцев

Каким бы полезным ни был корм для ваших кошек и собак, если вы регулярно не моете их посуду, то угроза их здоровью никак н уменьшается. Коты и собаки вылизывают свои миски, в которых накапливаются бактерии и микробы, поэтому регулярное и тщательное мытье посуды обязательно.

Телефоны

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Исследования выяснили, что телефон может быть в десять раз грязнее унитазного сиденья. А каждый день по нескольку раз мы прикладываем его к лицу. Заведите привычку каждый день протирать телефон дезинфицирующими салфетками.

Подушки

Пыльные клещи и отходы их жизнедеятельности могут сделать подушку в два раза тяжелее. Кроме того, большинство из нас могут спать с открытым ртом и во сне капать слюной на подушку. Прибавьте к этому волосы, кожное сало и омертвевшие частички кожи и вы получите фантастически отвратительный органический коктейль. Раз в полгода-года обязательно стирайте ваши подушки в соответствии с наполнителем или отдавайте их в химчистку.

Ручка холодильника

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Когда мы готовим, мы открываем и закрываем холодильник десятками раз, при этом мы разделываем мясо, рыбу, чистим овощи. На ручке холодильника накапливается удивительно огромное количество микробов, поскольку часто мы открываем холодильник немытыми руками.

Многоразовые сумки для покупок

Многоразовые сумки полезны для сохранения окружающей среды, но могут накапливать бактерии от сырой рыбы или мяса и немытых овощей — E.coli и кампилобактеры. Регулярно стирайте сумки в стиральной машине и ваши покупки будут в безопасности.

Душевая занавеска

Каждый раз, когда вы принимаете душ, в ванной становится жарко и влажно. Душевая занавеска постоянно намокает и на ней остаются следы геля для душа, шампуня и прочих косметических средств, которые не до конца отмываются. Стоит ли говорить, что для плесени и бактерий это курорт со шведским столом? Регулярно стирайте занавеску, чтобы мытье в душе было действительно гигиеничным.

Губки и мочалки

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Парадокс, но губки и мочалки — одни из самых грязных предметов на кухне. Вопреки расхожему мнению, мочалки и губки нельзя дезинфицировать в микроволновой печи — это наоборот стимулирует рост бактерий и микроорганизмов.

Стаканчик для зубных щеток

Согласно исследованию 2011 года, стаканчик для зубных щеток является бронзовым призером среди самых грязных мест в доме. Важно очищать его от остатков пасты, слюны и других веществ. Если нужно, используйте посудный ершик.

Мусорник

Мы используем мусорник каждый день и каждый день на его стенках и крышке оседают мельчайшие частички мусора. Замена мусорных пакетов не решает проблему — минимум раз 2-3 недели мойте мусорник с дезинфицирующим средством, чтобы вашей кухне ничто не угрожало.