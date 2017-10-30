28 вещей, который должны быть в каждом доме. И в вашем тоже

Когда у нас под рукой есть все необходимое, мы готовы ко всему — от внезапных гостей до несчастных случаев. House Beautiful составил список необходимых в каждом доме вещей, с которыми вы сможете справиться с любыми ситуациями.

Для безопасности и экстренных случаев

В любых экстренных случаях важна скорость реагирования. В случае опасности для здоровья, жизни или безопасности семьи и дома, важно быть подготовленным ко всему.

Аптечка

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Безусловно, аптечка — первейшее, что должно быть в доме. Можно даже разделить ее на две — для экстренных случаев и ежедневного пользования. Таким образом, экстренная аптечка всегда будет полной.

Если нет электричества

Обязательно запаситесь работающими фонариками, которые пригодятся в случае кратковременного или долговременного отключения электричества. В этот список входит бутилированная вода, свечи, батарейки, спички и консервированная еда.

Огнетушитель

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В доме обязательно должен быть хотя бы один огнетушитель — храните его на кухне, в гараже или в чуланчике. Если в вашем доме или квартире больше одного этажа, то один огнетушитель должен быть на каждом этаже.

Детектор угарного газа

Угарный газ называют "тихим убийцей", поскольку этот бесцветный токсичный газ не имеет запаха. Детектор мгновенно сообщит вам о присутствии в воздухе этого газа, и вы сможете быстро принять меры. Как и огнетушитель, такие датчики должны быть на каждом этаже.

Свистки

Купите пару свистков и договоритесь с членами семьи, в каких случаях их использовать — например, при взломе или пожаре. Если вы живете одни, то свистком легче привлечь внимание в экстренном случае.