Если вы протираете ванную каждый день, то эти способы, конечно, вам не пригодятся. Но ванны бывают не только белоснежные, но и довольно таки заляпанные. К счастью, есть несколько гарантированных способов их очистить.

Сода + средство для мытья посуды

Смешайте столовую ложку соды с таким же количеством средства для мытья посуды. Перемешать все до состояния кашицы и нанести на грязные участки ванны. Если она очень грязная, то пасту нужно какое-то время повтирать в ванну. Оставьте ее на 10-15 минут, а затем смойте водой.

Сода + уксус

Эту комбинацию стоит использовать если ванная очень грязная и уже отмечена следами ржавчины. Возьмите шесть ложек пищевой соды и шесть кальцинированной, добавьте немного воды и перемешайте между собой. Получившуюся пасту нанесите на грязные участки ванны.

Затем возьмите примерно треть стакана уксуса и столько же отбеливателя, перемешайте между собой и нанесите поверх пасты из соды. Оставьте все это на полчаса, а затем тщательно смойте водой. Эффект "вау!" гарантирован.

Уксус, спирт + сода

Еще один способ для совсем запущенных случаев. Полстакана уксуса, стакан спирта и 1/4 стакана соды смешать между собой, добавить четыре литра теплой воды. Нанесите на поверхность ванны и оставьте на 15 минут. Потом тщательно все смойте.

Сода + лимонная кислота

В данном случае ничего смешивать не надо. Просто нанесите соду на поверхность ванны, а потом же сверху вотрите еще и лимонную кислоту. Оставьте на вещества работать на полчаса, а потом смойте горячей водой.

Нашатырный спирт + перекись водорода

Это сочетание позволяет легко избавляться от застарелой ржавчины. Налейте в чистую банку 100 грамм нашатырного спирта, а затем тонкой струйкой влейте 50 грамм перекиси водорода. Закройте банку и взболтайте получившуюся жидкость. Наденьте перчатки, обмакнув губку в раствор, нанесите его на грязные пятна на ванне. Оставьте на 15 минут и смойте водой.