Натяжной многоуровневый потолок с подсветкой

Множество точечных светильников на натяжном потолке по периметру комнаты произвело на вас когда-то сильное впечатление? Глянцевый потолок или рисунок на потолке казались креативной новинкой? Дизайнеры не рекомендуют делать такой потолок сегодня. В небольшой квартире такой потолок зрительно давит на человека, кажется тяжелым. Забудьте лучше про мечту о «звездном небе» в своем квартире. Возможно, вам стоит отказаться вообще от креативного преобразования потолка, оставить его нейтральным, а светлым помещение сделают настольные лампы, бра или торшеры.