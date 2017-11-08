8 идей, как зрительно увеличить вашу маленькую ванную комнату

У вас микроскопическая ванная комната? Иногда с этим ничего нельзя поделать, однако чаще с помощью несложных приемов вы все же можете избавиться от гнетущих ощущений вроде "ногу негде поставить" или "как-то все это угнетает". Ниже - восемь идей по организации пространства в ванной комнате.

Значение пропорций

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Правильный выбор сантехники может визуально увеличить размеры вашей ванной комнаты. Принцип прост: чем чище (читай - свободнее) пол, тем больше помещение! Раковина, которую прикрепляют к стене или такой же унитаз не только выглядят современно, но и позволяют создать ощущение пространства даже там, где его по умолчанию нет.

Отсюда вывод: габариты сантехники должны быть пропорциональны размеру помещения. Слишком большая раковина в маленьком санузле будет казаться даже больше, чем есть на самом деле. Душевая кабина из прозрачного стекла также позволяет визуально увеличить помещение.