8 причин сменить кухонные шкафчики на открытые полки

rus.DELFI.lv
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Они выглядят уютно и гостеприимно
8 причин сменить кухонные шкафчики на открытые полки
Foto: Shutterstock

Если вы, как и мы, не можете пройти мимо фотографий прелестных кухонь в интернете, то вы точно заметили тенденцию открытых полок вместо шкафчиков. Good Housekeeping расспросил их обладателей, почему они выбрали именно открытые полки для своих кухонь.

Открытые полки позволяют хранить больше вещей

"Мы терпеть не могли верхние шкафчики в нашей кухне. Люди считают их идеалом для хранения, но на самом деле они слишком громоздкие. Один из шкафчиков был настолько неудобен, что мне приходилось взбираться на столешницу. Угловые шкафчики слишком узки для бокалов, а шкафчик над плитой и вовсе был просто декоративным. Открытые полки увеличили наше пространство для хранения и сделали атмосферу кухни более современной и расслабленной", — рассказывает Таня Уотсон из Dans le Lakehouse.

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Они выглядят уютно и гостеприимно

Source info

rus.DELFI.lv

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