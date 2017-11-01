8 причин сменить кухонные шкафчики на открытые полки

Если вы, как и мы, не можете пройти мимо фотографий прелестных кухонь в интернете, то вы точно заметили тенденцию открытых полок вместо шкафчиков. Good Housekeeping расспросил их обладателей, почему они выбрали именно открытые полки для своих кухонь.