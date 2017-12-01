Агент по недвижимости записал вирусное видео с отвратительным пением, чтобы продать дом (ВИДЕО)

Агент по недвижимости из Австралии Бен Льюис придумал необычный способ рекламы своих услуг. Пытаясь продать дом с тремя спальнями, он сочинил собственные стихи на песню Wonderwall группы Oasis. На видео он прогуливается по дому с гавайской гитарой, пишет австралийский портал News.com.ua.

Трехспальный дом находится в столице Австралии - городе Канберра. Это административный центр, где расположились главнейшие политические структуры страны. В Канберре живут в основном чиновники и их семьи, а численность населения всего около 350 тысяч человек.

Видео Льюис назвал "Australia's most cringe worthy real estate listing", что можно перевести как "Самая отвратительная демонстрация жилья в Австралии". В ролике он показывает все комнаты жилища, медленно прогуливаясь по дому с гавайской гитарой. "И я не верю, что любой дом может заставить вас почувствовать то, что вы чувствуете здесь сейчас", - поет риелтор. Новичок в сфере недвижимости говорит, что хотел "выделиться" на фоне других агентов и привлечь внимание покупателей к дому.

"Я всегда был немного другим, и я предполагаю, что применил этот подход и к работе", - заявил Льюис журналистам. Владелец дома идею риелтора одобрил.

Мнения зрителей разделились. Одни называют пение Льюиса отвратительным и невозможным для прослушивания, а другие хвалят риелтора за оригинальность. "Он не собирается выигрывать вокальный конкурс, он заслуживает награды за свою храбрость и новаторство. Дом сейчас должен стоить дороже из-за этого видео", - написал один из посетителей сайта. В итоге все зрители пришли к общему мнению, что ролик однозначно запомнится покупателям.

Дом собираются продать на аукционе уже 2 декабря. На сайте агентства заявлено, что покупатель хочет получить за него не менее 460 тысяч австралийских долларов. Льюис говорит, что уже заметил огромный интерес к этому лоту от потенциальных покупателей.