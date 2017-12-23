Архитектор рассчитал прочность крыш для приземления Санта-Клауса

Шведский архитектор Томас Лехнер рассчитал, сможет ли обычная крыша выдержать приземление саней Санта-Клауса с оленями, сообщается на сайте строительного концерна NCC.

Как подсчитал Лехнер, редний вес Санты — около 150 килограммов. С оленями, санями и мешком подарков вес увеличивается до полутора тонн. Чтобы выдержать приземление, крыша должна быть прочной и черепичной.

Если принять в расчет, что Санта будет везти в мешке, не часть, а все подарки для двух миллиардов детей во всем мире, то вес его мешка увеличится до 200 000 тонн. Давление на крышу в таком случае составило бы два мегапаскаля. Как отметили в NCC, это максимальная рекомендуемая нагрузка при строительстве дома на гранитном фундаменте — обычный шведский дом в таких условиях сложился бы как бумажный.

Также при расчетах Лехнер учитывал угол наклона крыши и количество снега на ней, ведь если крыша будет слишком покатой, сани просто соскользнут.

"Я делал вычисления, рассчитывая, что Санта не подчиняется законам физики, ясно, как день, что ему необходима рождественская магия", — прокомментировал архитектор свое исследование.

Санта-Клаус — фольклорный персонаж, который дарит детям подарки на Рождество. Одновременно его родиной считают как Лапландию, так и окрестности Северного полюса. Принято считать, что он передвигается на санях, запряженных оленями. Приземлившить на крышу дома, он спускается вниз по дымоходу, оставляет подарки, а взамен забирает оставленное для него