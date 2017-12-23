Архитектор рассчитал прочность крыш для приземления Санта-Клауса

Delfi Dom Sad
1 комментарий
Архитектор рассчитал прочность крыш для приземления Санта-Клауса
Foto: Shutterstock
Dom.lenta.ru

Шведский архитектор Томас Лехнер рассчитал, сможет ли обычная крыша выдержать приземление саней Санта-Клауса с оленями, сообщается на сайте строительного концерна NCC.

Как подсчитал Лехнер, редний вес Санты — около 150 килограммов. С оленями, санями и мешком подарков вес увеличивается до полутора тонн. Чтобы выдержать приземление, крыша должна быть прочной и черепичной.

Если принять в расчет, что Санта будет везти в мешке, не часть, а все подарки для двух миллиардов детей во всем мире, то вес его мешка увеличится до 200 000 тонн. Давление на крышу в таком случае составило бы два мегапаскаля. Как отметили в NCC, это максимальная рекомендуемая нагрузка при строительстве дома на гранитном фундаменте — обычный шведский дом в таких условиях сложился бы как бумажный.

Также при расчетах Лехнер учитывал угол наклона крыши и количество снега на ней, ведь если крыша будет слишком покатой, сани просто соскользнут.

"Я делал вычисления, рассчитывая, что Санта не подчиняется законам физики, ясно, как день, что ему необходима рождественская магия", — прокомментировал архитектор свое исследование.

Санта-Клаус — фольклорный персонаж, который дарит детям подарки на Рождество. Одновременно его родиной считают как Лапландию, так и окрестности Северного полюса. Принято считать, что он передвигается на санях, запряженных оленями. Приземлившить на крышу дома, он спускается вниз по дымоходу, оставляет подарки, а взамен забирает оставленное для него

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Рождественский носок для подарков своими руками

Рождественский носок для подарков своими руками

Преображение шишек: 13 идей для новогодних украшений (ФОТО)

Преображение шишек: 13 идей для новогодних украшений (ФОТО)

Да будет снег! Как со вкусом использовать бумажные снежинки в интерьере

Да будет снег! Как со вкусом использовать бумажные снежинки в интерьере

Архитектор рассчитал прочность крыш для приземления Санта-Клауса

Архитектор рассчитал прочность крыш для приземления Санта-Клауса (1)

Меняем обстановку. 10 секретов эффектной отделки деревянными панелями

Меняем обстановку. 10 секретов эффектной отделки деревянными панелями

ФОТО. Канадский дом невесты принца Гарри продан за 1,1 млн долларов

ФОТО. Канадский дом невесты принца Гарри продан за 1,1 млн долларов

ФОТО. Уютный дом в чужой стране: рассказ латышской семьи, которая живет в Норвегии

ФОТО. Уютный дом в чужой стране: рассказ латышской семьи, которая живет в Норвегии (9)

Забытое измерение: потолок как главный акцент интерьера

Забытое измерение: потолок как главный акцент интерьера

подробнее
Меняем обстановку. 10 секретов эффектной отделки деревянными панелями

Меняем обстановку. 10 секретов эффектной отделки деревянными панелями

ФОТО. Канадский дом невесты принца Гарри продан за 1,1 млн долларов

ФОТО. Канадский дом невесты принца Гарри продан за 1,1 млн долларов

ФОТО. Уютный дом в чужой стране: рассказ латышской семьи, которая живет в Норвегии

ФОТО. Уютный дом в чужой стране: рассказ латышской семьи, которая живет в Норвегии (9)

ФОТО: Двухэтажная кич-квартира в тихом центре Риги

ФОТО: Двухэтажная кич-квартира в тихом центре Риги (6)

Спим не глядя: 9 самых распространенных ошибок в оформлении спальни

Спим не глядя: 9 самых распространенных ошибок в оформлении спальни

подробнее