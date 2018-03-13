Архитектура по нужде: самые оригинальные здания общественных туалетов в Японии (ФОТО)

Японец Хидефуми Накамура ведет крайне необычный аккаунт в Instagram: он собирает изображения самых оригинальных общественных туалетов в окрестностях Токио. В его коллекции - самые странные решения архитекторов, которые не захотели мириться с утилитарным характером постройки. Есть туалеты, мастерски вписанные в окружающую обстановку, есть - выделяющиеся настолько, что сами становятся достопримечательностью.

Как отмечает The Daily Mail, Япония больше известна как страна высокотехнологичной начинки для туалетов. Накамура же решил привлечь внимание к архитектурному своеобразию. Он начал фотографировать здания около года назад, и в его аккаунте toilets_a_go_go есть незабываемые проекты.

Лидер по числу лайков среди последних "находок" - туалет с умывальником, в котором скоро вырастет трава, оригинальной покатой крышей и дверью, будто приглашающей в бомбоубежище.

A post shared by H.Nakamura (@toilets_a_go_go) on Feb 17, 2018 at 9:51am PST



Туалет на детской площадке необходим, а этот призван сохранить атмосферу игры и сказки.

A post shared by H.Nakamura (@toilets_a_go_go) on Sep 7, 2017 at 4:19pm PDT



В парке "Футацубаси" под туалеты приспособили портовые контейнеры.

A post shared by H.Nakamura (@toilets_a_go_go) on Feb 11, 2018 at 8:11pm PST



А эти туалеты архитектор пытался вписать в окружающую обстановку.

A post shared by H.Nakamura (@toilets_a_go_go) on Oct 15, 2017 at 6:49pm PDT



Здание, архитектор которого выпустил наружу Сальвадора Дали, - на грани искусства, пусть и туалетного.