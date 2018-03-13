Архитектура по нужде: самые оригинальные здания общественных туалетов в Японии (ФОТО)

Японец Хидефуми Накамура ведет крайне необычный аккаунт в Instagram: он собирает изображения самых оригинальных общественных туалетов в окрестностях Токио. В его коллекции - самые странные решения архитекторов, которые не захотели мириться с утилитарным характером постройки. Есть туалеты, мастерски вписанные в окружающую обстановку, есть - выделяющиеся настолько, что сами становятся достопримечательностью.
Как отмечает The Daily Mail, Япония больше известна как страна высокотехнологичной начинки для туалетов. Накамура же решил привлечь внимание к архитектурному своеобразию. Он начал фотографировать здания около года назад, и в его аккаунте toilets_a_go_go есть незабываемые проекты.
Лидер по числу лайков среди последних "находок" - туалет с умывальником, в котором скоро вырастет трава, оригинальной покатой крышей и дверью, будто приглашающей в бомбоубежище.
Туалет на детской площадке необходим, а этот призван сохранить атмосферу игры и сказки.
В парке "Футацубаси" под туалеты приспособили портовые контейнеры.
А эти туалеты архитектор пытался вписать в окружающую обстановку.
Здание, архитектор которого выпустил наружу Сальвадора Дали, - на грани искусства, пусть и туалетного.