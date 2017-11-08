Ароматические свечи: как правильно выбрать, чтобы не повредить здоровью?

В те далёкие времена, когда об электричестве никто даже и не мечтал, свечи были почти в каждом доме. Тогда обычная свеча могла причинить много бед, начиная от элементарной пожароопасности, заканчивая крайне вредным для организма составом и испарениями. Сегодня свечи – популярный элемент декора. Но остаются ли они вредными? Этот вопрос решил выяснить портал KnowRealty.

В наши дни выбрать качественную свечу действительно сложно. Современные свечи изготавливают из очень разных по степени безопасности материалов: есть модели из парафина, пальмового воска, пчелиного воска, стеарина, глицерина, жира и различных добавок.

В зависимости от материала свечи могут быть опасными для здоровья или абсолютно безопасными. Так, парафиновые свечи при горении выделяют бензол и толуол, которые являются канцерогенами. Остальные виды свечей обычно являются безопасными, если в них нет некачественных синтетических присадок.

Состав свечи – не единственный показатель её безопасности. Некоторые экземпляры могут коптить. Это происходит в том случае, если производитель невнимательно отнёсся к соблюдению пропорций в размере свечи и толщине фитиля. В таком случае во время горения свеча выделяет угарный газ, который тоже опасен для человека.

Впрочем, если вы зажигаете 2-3 свечи раз в полгода, то ничего страшного с вами не произойдет. Проблемы начинаются в том, случае, если одновременно и в течение продолжительного времени в плохо проветриваемом помещении горит множество свечей.

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Для домашнего использования всё же лучше не покупать парафиновых свечей, если есть желание часто ими пользоваться. Свечи из пчелиного воска будут даже полезными, но они намного дороже парафиновых. Свечи же из глицерина никакой опасности не представляют и не столь дороги. Но всё же лучше остерегаться ярких рисунков вроде позолоты и резких ароматов, поскольку очень сложно угадать состав таких красок и добавок.

Как выбрать?

Так как в итоге выбрать максимально безопасную свечу? Можно попробовать разобраться в составе, но не факт, что производитель честно укажет на упаковке, из чего на самом деле сделан продукт. Вместе с экологом мы отметили несколько признаков, на которые следует обратить внимание при покупке свечи.