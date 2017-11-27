Берите две. Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент

Не смотря на все предложения банков, ипотека все еще остается не слишком дешевым удовольствием для тех, кто хотел бы купить квартиру. Но вот пять стран, где, по мнению портала "Дом Lenta.ru", взять ипотеку на покупку квартиры намного дешевле, нежели в других местах.

Япония

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Самые дешевые кредиты на покупку жилья — в Японии. По данным портала Numbeo, собирающего информацию о стоимости жизни в разных странах мира, сейчас средняя ставка по ипотеке в Стране восходящего солнца составляет 1,2 процента годовых. Некоторые банки предлагают кредиты и под меньший процент — 0,5 процента годовых.

Иностранцы могут занять деньги на покупку недвижимости в Японии, но есть ряд ограничений. Большинство банков требуют наличия у заявителя карты резидента (выдается тем, кто планирует остаться в стране на 90 дней и более), учитывают, сколько лет человек уже прожил в Японии — шансы получить кредит малы, если речь идет менее чем о трех годах. Плюсом для потенциального заемщика будет наличие постоянной регистрации в стране и супруга-японца, который может выступить поручителем по кредиту.

Несмотря на относительно либеральные правила выдачи ипотеки, иностранных заемщиков в Японии немного. И дело не в трудностях перевода, а, вероятно, в том, что местная недвижимость — одна из самых дорогих в мире. В центре Токио, по подсчетам аналитиков Numbeo, средняя цена квадратного метра жилья составляет 768 тысяч рублей, на окраинах — 352 тысячи рублей.

Швейцария

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Второе место в списке стран, где ипотека предельно доступна, занимает Швейцария. Средняя ставка здесь — 1,4 процента годовых. Особых требований к заемщикам из зарубежья нет, но жилье они могут купить только в тех кантонах, где власти страны выделили разрешения на продажу недвижимости иностранцам. Число таких разрешений ограниченно.

Кроме того, пребывание в Швейцарии еще дороже, чем в Японии. Цюрих, например, занимает третье место в мире по стоимости жизни. В центре города "квадрат" жилья стоит почти 11 700 евро, за его пределами — 7 590 евро.

Финляндия

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"Бронза" ипотечного рейтинга досталась Финляндии, где покупателей жилья кредитуют под 1,5 процента годовых. В столичном Хельсинки цены на квартиры тоже довольно недемократичные (3 850 евро за метр в домах, расположенных за границами центра города; 6 700 евро — в центре), но средний для городов страны ценник вполне приемлемый — 4 100 евро за метр в центральных районах, 2 500 евро — в нецентральных.

Швеция

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Четвертую позицию списка занимает соседняя Швеция, где средняя ставка по ипотеке — 1,87 процента. Неприятная для потенциальных заемщиков особенность заключается в том, что взять кредит под залог приобретаемой квартиры нельзя, необходимо заложить какую-то другую собственность. В целом ипотечные условия для иностранцев здесь мало отличаются от требований, предъявляемых гражданам страны.

Словакия

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Последний рай для заемщиков — Словакия. Здесь ставка тоже не превышает двух процентов годовых (1,92 процента), при этом недвижимость относительно недорогая: 1 340 евро за квадратный метр на окраинах городов, 1 800 евро — в центральных районах. В Братиславе жилье в центре, по оценке экспертов Numbeo, на 44 процента дешевле аналогичных предложений в Москве.