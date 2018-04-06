Чистим деревянную разделочную доску: три правильных и три ошибочных приема

Если вы, как и мы, считаете, что настоящая разделочная доска должна быть только и исключительно деревянной, то вот вам правила по уходу за ней. Точнее, три правильных и три ошибочных приема, о которых должен знать каждый гордый владелец такой доски.

ДА: "Закалять" доску

Дерево само по себе очень пористое, поэтому ему надо наращивать натуральный защитный слой, который не позволит впитывать разные неприятные запахи. Все, что для этого надо сделать, это раз в месяц натирать доску натуральным минеральным маслом, дать постоять несколько часов, а потом смыть излишки. Последних будет не слишком много.

НЕТ: Использовать стальную губку

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Железо слишком агрессивно для дерева, поэтому деревянную доску не надо чистить губкой из стальной проволоки. Она запросто сотрет весь защитный слой, который вы только что нанесли с помощью масла.

ДА: Использовать острые ножи

Чем острее ножи, тем меньше давления вы оказываете на доску, потому что не прикладываете лишних усилий для того, чтобы нашинковать эти овощи. И, кстати, желательно использовать всю поверхность доски равномерно, а не всегда орудовать ножом только в одном углу доски.

НЕТ: Мыть холодной водой

Деревянная доска нуждается в мытье теплой водой, непременно с использованием чистящего средства. Да и рукам приятнее, а, значит, помоете вы ее тщательнее.

ДА: Дать высохнуть

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Деревянные доски, как правило, довольно толстые и если их просто поставить на торец, под ним может остаться влага и зловредные бактерии. Потому прикупите специальную подставку и сушите доску только на ней.

НЕТ: Забывать хорошо помыть после интенсивной готовки

Если вы резали много и со вкусом, а в ход шли свекла, мясо или гранат, не забудьте помыть доску как следует. Одного чистящего средства может быть мало — обработайте крупной солью и половинкой лимона. Лимон хорош в деле нейтрализации посторонних запахов, так как лимонная кислота отлично расправляется со значительным числом бактерий.