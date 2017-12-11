Цвет 2018 года — ультра-фиолетовый. И вот как его нужно включать в интерьер

Дизайнеры интерьеров и все те, кто в 2018 году планирует делать косметический ремонт, уже вовсю пытаются понять, как использовать ведущий цвет предстоящего года. Ведь производитель красок Pantone, посовещавшись с ведущими дизайнерами планеты, "назначил" на 2018 год самым актуальным ультра-фиолетовый цвет.

По мнению представителей Pantone, этот цвет таит в себе тайны космоса и неизведанные открытия, на пороге которых мы стоим.

Кроме того пурпурный оттенок символизирует оригинальность и желание экспериментировать, а также вдохновляет на новые идеи и в попытках расширить границы возможного. Также ультра-фиолетовый всегда ассоциировался с чем-то мистическим, медитацией и интуицией.

A post shared by Noemi Vieira (@noemivieiradecor) on Dec 11, 2017 at 1:19am PST



По мнению дизайнеров, выбранный Pantone оттенок является универсальным: его можно использовать как в качестве базового, так и оттеночного.

Напомним, что оттенком уходящего года был цвет весенней листвы.

А вот как можно использовать ультра-фиолетовый цвет в интерьере: