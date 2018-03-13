Цветотерапия: как цвет вашей спальни влияет на вашу жизнь

Delfi Dom Sad
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Желтый цвет
Цветотерапия: как цвет вашей спальни влияет на вашу жизнь
Foto: Shutterstock

О влиянии цвета на настроение и самочувствие уже давно известно всем. А если речь идет о цветовом решении интерьера спальни, то мы говорим о влиянии цвета на наш сон и сексуальную жизнь. House Beautiful рассказывает, как с помощью цветовой палитры можно сделать спальню вашей любимой комнатой или наоборот убить любое желание в ней находиться.

Голубой цвет

Если ваш будуар выдержан в голубой или лазурной палитре, то наверняка вы спите как младенец и поэтому вы довольно жизнерадостный человек. В голубых спальнях люди спят больше, чем в спальнях любого другого цвета, и это не совпадение. Рецепторы наших глаз (те самые, что информируют наш мозг о суточных ритмах) лучше всего воспринимают именно голубые оттенки.

Голубой цвет ассоциируется со спокойствием (океан, чистое небо) и способен замедлить сердцебиение и понизить артериальное давление. Неудивительно, что большинство людей, которые спят в голубых спальнях, говорят, что просыпаются в отличном настроении.

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Желтый цвет

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Delfi Dom Sad

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