Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?
Foto: Shutterstock

В Латвию постепенно приходит зима и многих начал волновать вопрос — сколько тепла достаточно для жилого, но необитаемого зимой дома, чтобы мороз не нанес ему непоправимый ущерб?

На самом деле ответить на этот вопрос нас подвигло письмо читателя, который рассказал о том, что в его загородном доме одна половина необитаема, но труб с водой на ней нет, и в теории он мог бы вообще не топить, однако опасается последствий для здания. Он также добавил, что стены утеплены каменной ватой под регипсом.

Как нам рассказал специалист Apkure.com Жак Винтерс, дом без вреда и последствий при средней для зимней Латвии температуре в -10 градусов Цельсия можно оставить на трое суток. Правда, после этого его надо прогревать как следует двое суток и этот режим (заморозили — обогрели) не оптимален.

В идеале дома зимой, даже если там никто не живет, надо поддерживать температуру выше нуля, хотя бы +5-10 градусов. Если в помещении планируют находиться люди, ее надо поднять хотя бы до +16 градусов. Если в доме есть трубы с водой, "замораживать" его вообще нельзя, даже на несколько дней. Лучше всего с задачей постоянного поддержания температуры справится либо человек (как в случае с нашим читателем, живущий в соседней половине дома), либо какая-то система отопления с автоматическим термостатом.

Конечно, эта рекомендация не относится к простым сарайчикам или домикам без какой-либо инфраструктуры. Если в доме вообще нет не то, что системы отопления, но даже печки и электричество рассчитано на 1,5 лампочки, то обогревать зимой такую времянку — бессмысленная трата денег и времени.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

К черту физику! Что не так с утеплением домов в Латвии

К черту физику! Что не так с утеплением домов в Латвии

Кирпич, панели или монолит: что теплее?

Кирпич, панели или монолит: что теплее?

Какие окна ставить в дом и квартиру: пластиковые, деревянные или алюминиевые?

Какие окна ставить в дом и квартиру: пластиковые, деревянные или алюминиевые?

Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?

Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?

Как улучшить вид из окна: шесть советов

Как улучшить вид из окна: шесть советов

10 мест в вашем доме, где прячется плесень

10 мест в вашем доме, где прячется плесень

Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

ФОТО. 13 примеров того, как кухню и столовую объединяют в латвийских квартирах

ФОТО. 13 примеров того, как кухню и столовую объединяют в латвийских квартирах (13)

подробнее
10 мест в вашем доме, где прячется плесень

10 мест в вашем доме, где прячется плесень

Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

Моем душевую кабину: 6 основных моментов

Моем душевую кабину: 6 основных моментов

Интерьерный гороскоп, или В какой квартире должен жить каждый знак зодиака

Интерьерный гороскоп, или В какой квартире должен жить каждый знак зодиака (1)

Спим красиво: 8 идей для удобной спальни и хорошего сна

Спим красиво: 8 идей для удобной спальни и хорошего сна

подробнее