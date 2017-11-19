ФОТО. 13 примеров того, как кухню и столовую объединяют в латвийских квартирах

Те, у кого жилье не то, чтобы очень уж большое, знают, что использование маленьких помещений — целое искусство. Не всегда в доме хватает места для отдельных кухни и столовой — приходится объединять. Вот несколько примеров того, как это можно сделать так, чтобы получилось стильно, красиво и одновременно практично.

Главный элемент столовой — стол, от его размеров и местоположения зависит очень много, а сам он бывает очень разным. При этом столовую и кухню очень часто объединяют — как из практических соображений, так и просто из-за нехватки места.

Хороший вариант для маленькой кухни — ставить стол к стене. Да, так теряется 1-2 места, зато появляется больше пространства для процесса готовки и просто прохода. Каждому самому надо решить, что для него важно в той или иной ситуации!

Маленькие столы делают помещения уютнее, но при этом усложняют прием гостей. Если есть желание принимать друзей и родных, придется позаботиться о бОльшем столе в гостиной или даже отдельной столовой.

В общем, вариантов, как действовать в различных ситуациях — масса. Мы собрали несколько примеров того, как кухни или кухни-столовые устроены в настоящих латвийских домах и квартирах. Смотрите!