ФОТО. Четыре идеи для тех, кто хочет украсить дом к Пасхе

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Четыре идеи для тех, кто хочет украсить дом к Пасхе
Foto: Shutterstock

Пасха — светлый праздник, символизирующий возрождение, новую жизнь. Это еще и светлый день весны, когда пробуждается природа, а вместе с ней пробуждается и человек. Именно поэтому все мы так готовимся к этому великому дню — делаем генеральную уборку, выбрасываем все ненужное и, конечно, украшаем свой дом и пасхальный стол.

В русской традиции символы Пасхи — это куличи, пасха, верба. У европейцев же Пасха — Easter — празднуется чуть раньше, а символы почти те же. Разве что, помимо крашеных яиц непременным атрибутом служит пасхальный кролик.

Пасхальные деревья

A post shared by Tea for Two (@teafortwo_fb) on Mar 24, 2018 at 2:31pm PDT

Можно очень красиво украсить дом с помощью весенних пасхальных деревьев. Это могут быть веточки расцветающих деревьев — яблони или алычи, или распустившаяся береза, на которую вы можете посадить декоративных птичек и завязать ленточки. Это могут быть веточки вербы, с привязанными к ним на ленточках декоративными яйцами.

A post shared by Tea for Two (@teafortwo_fb) on Mar 24, 2018 at 2:31pm PDT

Корзиночки с пасхальными яйцами и не только

Способов праздничного декора с помощью яиц столько же, сколько и хозяек. Можно посадить в них небольшие растения, залить воском, расписать красками, украсить аппликациями, группировать в корзинках и вазах.

Цветочные композиции

A post shared by Tea for Two (@teafortwo_fb) on Mar 24, 2018 at 2:29pm PDT

Цветов много не бывает. И так как Пасха — это еще и праздник прихода весны, то наличие цветов в преддверии праздника просто обязательно. Создайте цветочные композиции на свой вкус, добавьте несколько символов Пасхи к цветочным букетам, у вас получится чудесный Пасхальный декор! Наслаждайтесь приятным весенним ароматом.

Пасхальные свечи и подсвечники

A post shared by Narmi G. (@neraida.n) on Mar 24, 2018 at 2:16pm PDT

Пасхальные свечи и подсвечники зачастую выполнены в форме яиц и декорированы цветами. Сделать такую пасхальную свечу очень просто: залейте воск в скорлупу, поместите фитиль и дай свече остыть.

A post shared by Tea for Two (@teafortwo_fb) on Mar 24, 2018 at 2:35pm PDT

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Delfi Dom Sad

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