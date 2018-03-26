ФОТО. Четыре идеи для тех, кто хочет украсить дом к Пасхе

Пасха — светлый праздник, символизирующий возрождение, новую жизнь. Это еще и светлый день весны, когда пробуждается природа, а вместе с ней пробуждается и человек. Именно поэтому все мы так готовимся к этому великому дню — делаем генеральную уборку, выбрасываем все ненужное и, конечно, украшаем свой дом и пасхальный стол.

В русской традиции символы Пасхи — это куличи, пасха, верба. У европейцев же Пасха — Easter — празднуется чуть раньше, а символы почти те же. Разве что, помимо крашеных яиц непременным атрибутом служит пасхальный кролик.

Пасхальные деревья

A post shared by Tea for Two (@teafortwo_fb) on Mar 24, 2018 at 2:31pm PDT

Можно очень красиво украсить дом с помощью весенних пасхальных деревьев. Это могут быть веточки расцветающих деревьев — яблони или алычи, или распустившаяся береза, на которую вы можете посадить декоративных птичек и завязать ленточки. Это могут быть веточки вербы, с привязанными к ним на ленточках декоративными яйцами.

A post shared by Tea for Two (@teafortwo_fb) on Mar 24, 2018 at 2:31pm PDT

Корзиночки с пасхальными яйцами и не только

A post shared by Angela Lüddecke (@meandharmony) on Mar 24, 2018 at 2:42pm PDT

Способов праздничного декора с помощью яиц столько же, сколько и хозяек. Можно посадить в них небольшие растения, залить воском, расписать красками, украсить аппликациями, группировать в корзинках и вазах.

A post shared by Decoração ✨Mesa Posta Etiqueta (@allureeventosefestas) on Mar 24, 2018 at 2:43pm PDT

Цветочные композиции

A post shared by Tea for Two (@teafortwo_fb) on Mar 24, 2018 at 2:29pm PDT



Цветов много не бывает. И так как Пасха — это еще и праздник прихода весны, то наличие цветов в преддверии праздника просто обязательно. Создайте цветочные композиции на свой вкус, добавьте несколько символов Пасхи к цветочным букетам, у вас получится чудесный Пасхальный декор! Наслаждайтесь приятным весенним ароматом.

A post shared by Renee Hartzler (@reneehartzler) on Mar 24, 2018 at 2:23pm PDT



Пасхальные свечи и подсвечники

A post shared by Narmi G. (@neraida.n) on Mar 24, 2018 at 2:16pm PDT



Пасхальные свечи и подсвечники зачастую выполнены в форме яиц и декорированы цветами. Сделать такую пасхальную свечу очень просто: залейте воск в скорлупу, поместите фитиль и дай свече остыть.