ФОТО. Дом для путешественников: трехкомнатный прицеп со всеми удобствами и ванной

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Дом для путешественников: трехкомнатный прицеп со всеми удобствами и ванной
Foto: Vida Press

Жить в трейлере постоянно может показаться не самой хорошей идеей, но, глядя на эти фотографии, кажется, что в этом можно здорово ошибаться.

Живущая в Англии семья как раз закончила перестраивать дом своей мечты, но изменила свое решение и продала его. Жилье, площадью 204 кв. метра, они заменили на небольшой дом-автоприцеп, общая площадь которого не превышает размеров средней британской квартиры.

Это решение не стало внезапным для Тода и Шери Снайдеров – пара решила развивать собственный бизнес по продаже таких небольших домов-караванов. И, по их мнению, лучше всего на покупателей будет действовать тот факт, что владельцы бизнеса сами живут в подобном доме.

Тод работал над этим проектов в течение пяти месяцев и обустроил дом всем необходимым для семейной пары с ребенком (их сыну, Эндрю, 12 лет). В трейлере расположились две спальни, кухня, гостиная и ванная комната с настоящей ванной. Кроме того, в ванной комнате нашлось место для стиральной машины и сушилки, что, несомненно, важно для путешественников.

А вот как выглядит их трейлер:

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Delfi Dom Sad

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