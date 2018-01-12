ФОТО. Дом Леброна Джеймса за $23 000 000 — "скандинавский стиль"… в Калифорнии

Кто бы мог подумать, что американский баскетболист Леброн Джеймс — такой горячий поклонник светлых тонов, открытых пространств и строгих лаконичных решений, то есть всего того, что мы привыкли называть "скандинавским стилем"?! Но раз он отдал за дом, чей интерьер выдержан именно в таком стиле, целых $23 млн — значит да, действительно фанат.

Внешне это поместье под Лос-Анджелесом мало похоже на европейские и уж тем более скандинавские дома — типичное американское жилище, только, учитывая его размеры, "на стероидах". Скандинавские дьяволы в мелочах, в интерьере. Светлые тона, королевский (под стать игровому прозвищу владельца, "Король") размах, много пустого пространства. Мебель, конечно, не Ikea, а очень даже дизайнерская, как и многочисленные аксессуары. Но не подчеркнуто роскошная, как и материалы отделки — то, что всюду мрамор и паркет замечаешь не сразу.

Foto: Vida Press

Дом огромен — почти 740 кв. метров. Восемь спален, 11 ванных комнат, бар, кухня, столовая, домашний кинозал, бильярдная, винный погреб, тренажерный зал (разумеется), терраса с грилем и даже встроенный лифт. Ну, а что — может себе позволить.

Когда будете изучать фотографии, особое внимание уделите мелочам — именно они задают тон интерьерам и делают их не только "большими и светлыми", но и очень интересными. У Леброна Джеймса — или, скорее, у человека, который вложил в отделку дома душу — отличный вкус!