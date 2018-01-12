ФОТО. Дом Леброна Джеймса за $23 000 000 — "скандинавский стиль"… в Калифорнии

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
ФОТО. Дом Леброна Джеймса за $23 000 000 — "скандинавский стиль"… в Калифорнии
Foto: Vida Press

Кто бы мог подумать, что американский баскетболист Леброн Джеймс — такой горячий поклонник светлых тонов, открытых пространств и строгих лаконичных решений, то есть всего того, что мы привыкли называть "скандинавским стилем"?! Но раз он отдал за дом, чей интерьер выдержан именно в таком стиле, целых $23 млн — значит да, действительно фанат.

Внешне это поместье под Лос-Анджелесом мало похоже на европейские и уж тем более скандинавские дома — типичное американское жилище, только, учитывая его размеры, "на стероидах". Скандинавские дьяволы в мелочах, в интерьере. Светлые тона, королевский (под стать игровому прозвищу владельца, "Король") размах, много пустого пространства. Мебель, конечно, не Ikea, а очень даже дизайнерская, как и многочисленные аксессуары. Но не подчеркнуто роскошная, как и материалы отделки — то, что всюду мрамор и паркет замечаешь не сразу.

ФОТО. Дом Леброна Джеймса за $23 000 000 — "скандинавский стиль"… в Калифорнии
Foto: Vida Press

Дом огромен — почти 740 кв. метров. Восемь спален, 11 ванных комнат, бар, кухня, столовая, домашний кинозал, бильярдная, винный погреб, тренажерный зал (разумеется), терраса с грилем и даже встроенный лифт. Ну, а что — может себе позволить.

Когда будете изучать фотографии, особое внимание уделите мелочам — именно они задают тон интерьерам и делают их не только "большими и светлыми", но и очень интересными. У Леброна Джеймса — или, скорее, у человека, который вложил в отделку дома душу — отличный вкус!

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО. Не замки и не дворцы: необычные дома в Литве

ФОТО. Не замки и не дворцы: необычные дома в Литве

ФОТО. Миниатюрный, но очень романтический домик в эстонском лесу

ФОТО. Миниатюрный, но очень романтический домик в эстонском лесу

ФОТО. Неожиданно шикарный пентхаус в Риге на улице Аусекля

ФОТО. Неожиданно шикарный пентхаус в Риге на улице Аусекля

Семь вещей, которые можно повесить на стену в рамке (и это не картины)

Семь вещей, которые можно повесить на стену в рамке (и это не картины)

ФОТО. Дом Леброна Джеймса за $23 000 000 —

ФОТО. Дом Леброна Джеймса за $23 000 000 — "скандинавский стиль"… в Калифорнии

Аспирин в стиральную машину – чем это нам грозит?

Аспирин в стиральную машину – чем это нам грозит?

5 золотых правил для уборки в шкафу, которым мы никогда не следуем (а зря!)

5 золотых правил для уборки в шкафу, которым мы никогда не следуем (а зря!)

Позитив по фэншуй: 8 способов улучшить жизнь, просто убравшись в доме

Позитив по фэншуй: 8 способов улучшить жизнь, просто убравшись в доме

подробнее
5 золотых правил для уборки в шкафу, которым мы никогда не следуем (а зря!)

5 золотых правил для уборки в шкафу, которым мы никогда не следуем (а зря!)

Как правильно: Строим дом, который не захочется перестраивать

Как правильно: Строим дом, который не захочется перестраивать

Аспирин в стиральную машину – чем это нам грозит?

Аспирин в стиральную машину – чем это нам грозит?

Газета: новые правила пожарной безопасности бьют по карману владельцев жилья

Газета: новые правила пожарной безопасности бьют по карману владельцев жилья (109)

Позитив по фэншуй: 8 способов улучшить жизнь, просто убравшись в доме

Позитив по фэншуй: 8 способов улучшить жизнь, просто убравшись в доме

подробнее