ФОТО: Двухэтажная кич-квартира в тихом центре Риги

Delfi Dom Sad
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ФОТО: Двухэтажная кич-квартира в тихом центре Риги
Foto: Antra Kalniņa

Что отличает эту квартиру на улице Аусекля в Риге, так это двухэтажность и до мелочей продуманный дизайн. Пастельная гамма отложила отпечаток на каждой комнате в квартире и, вместе с тем, помогла создать удивительно цельный образ.

Нам кажется, что предоставленные Knowhow Realty фотографии говорят сами за себя. Отметим лишь, что на первом этаже находится кухонная зона, гостиная и гостевой туалет, а на втором — спальня, небольшой кабинет и главная, "хозяйская" ванная комната. Поэтому большой квартиру не назовешь, но как же она стильно и, не побоимся этого слова, цельно сделана!

Детали — на фото:

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Delfi Dom Sad

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