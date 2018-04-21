ФОТО: Гармония дерева и красок в современной квартире в Булдури (и синий ковер с совой!)

Глядя на здание, в котором расположена эта квартира, трудно представить, что внутри вас ждет такая красота. Тем сильнее контраст!

Эта квартира площадью 110 кв. метров — которую для вас нашло агентство "Baltic Sotheby's International Realty" — достаточно просторна и прагматично спланирована. Гостиная объединена с кухней, тут же камин. А также спальня плюс еще одна комната, когда-то служившая хозяевам кабинетом.

Квартира очень современна, но в ней есть элементы и предметы обстановки, которые — по крайней мере внешне — из другой эпохи. Что только подчеркивает современный "скандинавский" дизайн - чего только стоит синий ковер с совой.

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