ФОТО: Гармония дерева и красок в современной квартире в Булдури (и синий ковер с совой!)

Delfi Dom Sad
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ФОТО: Гармония дерева и красок в современной квартире в Булдури (и синий ковер с совой!)
Foto: Publicitātes foto

Глядя на здание, в котором расположена эта квартира, трудно представить, что внутри вас ждет такая красота. Тем сильнее контраст!

Эта квартира площадью 110 кв. метров — которую для вас нашло агентство "Baltic Sotheby's International Realty" — достаточно просторна и прагматично спланирована. Гостиная объединена с кухней, тут же камин. А также спальня плюс еще одна комната, когда-то служившая хозяевам кабинетом.

Квартира очень современна, но в ней есть элементы и предметы обстановки, которые — по крайней мере внешне — из другой эпохи. Что только подчеркивает современный "скандинавский" дизайн - чего только стоит синий ковер с совой.

Смотрите фото!

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Delfi Dom Sad

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