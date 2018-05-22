ФОТО. Исторический Кадриорг: квартира в доме эстонской элиты

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Исторический Кадриорг: квартира в доме эстонской элиты
Foto: Кристийна Васар

В любой из столиц Балтийских стран есть места, где любили жить выдающие деятели своего времени. Чаще всего таким местом становится центр города, но иногда к нему "присоединяются" и другие районы. Так, в Таллине эту роль на себя примерил Кадриорг. Портал DELFI DEKOR предлагает посмотреть, как выглядит одна из квартир в этом районе.

Квартира находится в доме в стиле фанк, который построили в 1939 году. В свое время в этом здании жили представители эстонской элиты: министры, деятели культуры (режиссер Лео Кальмет, композитор Эйно Эллер).

Спокойный дизайн комнат контрастирует с эффектной эклектичной обстановкой ванной комнаты, стены которой украшены эксклюзивными обоями Devon&Devon. Сочетание сочных красок, крупных цветов, фруктов и экзотических растений бодрит и делает ванную по-особенному яркой и нарядной.

Всего в квартире 5 комнат: столовая, гостиная, 2 спальных комнаты и кабинет, который, по желанию, можно трансформировать в третью спальню. Центральное место в гостиной комнате занимает камин из натурального известняка эстонского времени.

Владельцы постарались сохранить детали и мебель годов постройки дома. В квартире частично оставлены встроенные шкафы эстонского времени, которые дополнены мебелью, изготовленной на заказ. При квартире есть отапливаемый подвал, а также приватная зона во дворе.

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Delfi Dom Sad

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