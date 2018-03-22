ФОТО: Как Эдгар Светиньш историческую усадьбу "Димзени" в чувство приводил

В Земгале, в местечке Узини Залениекской волости находится памятник архитектуры с особенным культурным наследием. Когда-то в этом доме "Димзени" жил профессор Эдуардс Свирловскис. Сейчас этот дом и обширная коллекция старинных вещей принадлежат семье Эдгара Светиньша. Этот дом известен и тем, что здесь снимали телесериал "Разбитая кружка" по мотивам романа Альфреда Дзилюмса.

Об истории дома

Комплекс зданий был построен в начале 19-го века, но до наших дней дожил в достаточно перестроенном и расширенном виде. "Димзени" был среди первых домов, которые Давис Блаубергис выкупил у государства. Дома тогда были немаленькие — об этом свидетельствует документ от 1871 года, которым Давис "отдает этот дом с хозяйством Янису Свирловскису". Наследник получил четырех крепких рабочих лошадей, пять коров, нескольких быков и телят, пятнадцать овец, баранов и другой мелкий скот, а также большой кусок земли с яблоневым садом и несколькими зданиями.

Янису нравилось заниматься окрестностями — вокруг дома он сажал дубы, липы, вязы, лещину и другие красивые растения, был очень порядочным и строгим человеком. Мать занималась судебными делами и тоже с удовольствием возилась в саду, где выращивала лекарственные травы. Краевед Гунита Кулмане рассказала, что Димзени — особенный дом в Узини. Весь комплекс зданий — памятник архитектуры местного значения.

Нынешний хозяин Димзени вспоминает, что увидел в газете объявление о продаже дома в красивой местности у реки Свете в Залениекской области. Поехал осмотреться и не смог устоять перед просторными зданиями с большими крышами и в 2000-м году семейство Светиньшей стало полноправным хозяином Димзени.

Когда мы начали хозяйничать, то выяснили, что в каждом углу была куча вещей, которые прошлые хозяева выбрасывали как мусор. Очень часто в этих кучах находилось нечто особенное — старинные вещицы из разных времен. Эдгар Светиньш

Одной из причин переезда в Димзени было желание жить поближе к природе: "Свежий воздух, чистая вода, спокойно вокруг. Сначала мы занимались садоводством, потом появились животные. Все было связано с экологическими взглядами. Города, особенно столицы, — не самое лучшее место для человека: много стресса, социальных проблем, скверный воздух, нужно особенно тщательно следить за питанием. Жизнь за городом идеально подходит для тех, кто хочет жить в гармонии с собой и природой. Город же подходит для тех, кто хочет заработать много денег, встретить много людей". По его словам, Эдгар мог бы жить в городе, но слишком привык к деревне, поэтому в город ездит только по необходимости.

Foto: Privātais arhīvs

Историческая ценность

В Димзени осталось немного исторических предметов. На фотографиях видна красивая старинная мебель, но прошлые хозяева увезли все самое ценное: "Кое-то осталось, но не самое лучшее, конечно. В советское время здесь жили многие семьи, и от каждой что-то да осталось. Все, что могли, мы привели в порядок, починили, но этого не так много. Я считаю, что самое главное в Димзени, не вещи, а сам дом, постройки, что остались от предыдущих поколений".

Нынешний хозяин старается сохранить старинную атмосферу Димзени, поэтому ведутся реставрационные работы. Он не желает ничего ни сносить, ни перестраивать, а поддерживать былой вид, поскольку считает Димзени наследием предыдущих поколений: "Мы не родственники, но я очень ценю все то, что сюда вложено. Мы сохранили все старинные вещи и элементы. Иногда снести и построить заново гораздо проще, но мы пытаемся сохранить дух истории. Потолки, стены, пол, окна — все старинное, оригинальное, даже печки и плита".

Города, особенно столицы, — не самое лучшее место для человека: много стресса, социальных проблем, скверный воздух, нужно особенно тщательно следить за питанием. Эдгар Светиньш

По словам хозяина, многие исторические предметы он нашел на свалках и в кучах металлолома: "Когда мы начали хозяйничать, то выяснили, что в каждом углу была куча вещей, которые прошлые хозяева выбрасывали как мусор. Очень часто в этих кучах находилось нечто особенное — старинные вещицы из разных времен, но что конкретно из которого дома — сказать трудно".

В сентябре 2016 года в амбаре Димзени начался пожар, и он согрел. Чтобы потушить огонь, шесть пожарных бригад работали двадцать часов. Благодаря соседям, удалось спасти 15 коз и двух лошадей. В момент пожара хозяина не было дома, но говорит, что им помогали многие люди, как во время пожара, так и после него: "Соседи выделили нам хлев для коз. Другие помогли сделать кормушки для животных, кто-то помогал деньгами. На эти деньги мы смогли построить временную крышу, купить стройматериалы".

Жизнь в деревне — сказка?

Здесь можно жить и топить изразцовую печь, которые мало где остались, печь собственный хлеб, пользоваться хозяйственными постройками и банями. Все есть, просто живи. Эдгар Светиньш

"Мне нравится жить в деревне, хоть и есть свои трудности. Иногда проблема заключается в том, что я не вижу смысла. Например, зачем держать коз, если молоко можно недорого купить в магазине? Зачем нужны лошади, для которых нужно заготавливать сено, кормить их, если мы их не используем? Зачем сад и огород,если все можно купить на рынке? Зачем вообще жить в деревне, если надо так много работать? Можно ведь уехать в город или за рубеж. Но нам говорят: "Здорово, что вы живете в деревне, мы можем приехать к вам в гости, вы поддерживаете этот образ жизни в латвийской деревне, нас это воодушевляет".

Эдгар заявляет, что планов на будущее очень много. Сейчас разрабатывается идея сделать Димзени местом, где люди могут встречаться и учиться разным работам. По его словам, главное — не выполнить работу, а быть вместе и насладиться атмосферой латвийского хутора. Эту идею предложили директорам нескольких школ: "Мы представляем это так: один класс может приехать в Димзени на 3-4 дня. Мы разделяем класс на 4 группы и каждый день каждая группа работает то в хлеву, то в саду, то на кухне, а потом в мастерской. Это отличный способ познакомиться с жизнью в деревне. Может, кто-то захочет постоянно жить в деревне, ведь у такого образа жизни очень много плюсов".

Хозяин подчеркивает, что Димзени — памятник архитектуры и, несмотря на и не самые лучшие дни, находится в хорошем состоянии. "Здесь можно жить и топить изразцовую печь, которые мало где остались, печь собственный хлеб, пользоваться хозяйственными постройками и банями. Все есть, просто живи", — говорит Эдгар.