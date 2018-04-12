ФОТО. Как Юрита переехала в квартиру площадью 12 кв.м. и сделала их своим домом

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ФОТО. Как Юрита переехала в квартиру площадью 12 кв.м. и сделала их своим домом
Foto: Privātais arhīvs

Большинство мечтают о просторном доме, большом саде, жизни с размахом и чтобы всего хватало. А есть люди, которые удивляют способностью отказаться от всех капризов и довольствоваться минимумом. Девушка по имени Юрита решила резко изменить свои привычки и переехала из Риги в Лиепаю и поселилась в крохотной квартире площадью в 12 кв.м., пишет Tava Māja.

Если бы мы сами не увидели, то вряд ли бы поверили, что можно жить на 12 квадратах, да еще и уютно. Когда Юрита поведала о своих поисках подходящего жилья, мы решили, что об этом стоит рассказать.

Еще год назад история бы не случилась, но поворотным пунктом стал отказ банка в кредите на покупку квартиры мечты в Лиепае. Юрита была расстроена, но стала искать съемное жилье: "В тот вечер ехала обратно в Ригу и думала, что я так легко не сдамся. Открыла портал объявлений и отсортировала все объявления аренды квартир в Лиепае, начиная с самой дешевой. И тут в голову пришла мысль — если уж и переезжать в Лиепаю, то пусть это будет вызовом, экспериментом. И тут я увидела объявление про 12-метровую квартирку на улице Тома. Маленькая каморка в самом центре города. В четверг на той же неделе я подписала договор об аренде и стала паковать вещи".

Город, где пережить кризис

Почему именно Лиепая? Многие уговаривали Юриту переехать в Цесис, потому что он ближе к Риге и более современен, но в Цесисе нет моря. Юрита говорит, что нет ни одной конкретной причины, почему она выбрала Лиепаю, но что-то в ней есть: "Всем, кто задает мне этот вопрос, я со смехом отвечаю, что в этом году мне исполняется 30 лет, и где же еще, если не в городе ветров, пережить кризис тридцатилетия! Доля правды в этом есть. Я сама родом из Резекне, а в Ригу переехала, чтобы учиться и прожила там 10 лет. Прошлый год для меня был очень тяжелым, через многое пришлось пройти, пережить. А в январе почувствовала, что пришло время перемен".

ФОТО. Как Юрита переехала в квартиру площадью 12 кв.м. и сделала их своим домом
Foto: Privātais arhīvs

Понять, сколько вещей умещается на 12 квадратах — та еще задачка. Юрита говорит, что, когда паковала вещи для переезда, очень критично рассматривала каждую вещь — что действительно нужно, а что можно оставить: "В моей квартире сразу чувствуется, что что-то лишнее — оно сразу мешает. 12 квадратов — идеальный размер для приключения. Мало времени уходит на уборку, не надо заполнять пространство вещами, декором, платить бешеные деньги за коммунальные услуги. К тому же квартира находится в центре, что огромный плюс. Многие опасались, что у меня начнется клаустрофобия, но у меня есть большое окно с прекрасным видом на закат, а по ночам при ясной погоде я засыпаю, смотря на месяц и звезды. Море от меня в 10 минутах ходьбы, 5 минут до концертного зала. Чувствую себя словно в элитной гостинице с эксклюзивным доступом".

12 квадратов как вызов

Когда Юрита пришла в свою будущую квартиру, то увидела, что время потрудилось над интерьером — местами отклеились обои, везде был толстый слой пыли и было неизвестно, когда здесь когда-то вообще жил. "Еще до подписания договора, я знала, что сделаю здесь ремонт. Для меня очень важно сделать место своим, под себя. Знала, что сорву обои, покрашу все в белый цвет, в том числе и пол, который до сих пор ждет своего череда, потому что с распакованными вещами и котом это не так уж и просто. Я очень благодарна хозяину квартиры, который согласился на мои идеи и даже покрывал расходы на ремонт. Когда я переехала, то сказала: "Я из этого сделаю шедевр, вот увидите!"". По словам Юриты, устройство квартиры еще не закончено — не вставлены розетки и не покрашен пол. Для входной и туалетной двери была неправильно подобрана краска, поэтому их тоже будут перекрашивать.

Юрита — творческая личность и ее гнездышко только подтверждает это. К примеру, полки. Однажды в строительном магазине она увидела сосновые ящики и ее осенило — прикрутить ящики к стенам: "В принципе ящики и коробки — самый частый в моем интерьере предмет: из них сделаны полки для книг, цветов, кухни, обуви, в них хранятся вещи в шкафу".

Гости всегда удивляются, как такое маленькое помещение может быть стольудобным и уютным. Ведь дом получается, когда его создают, а не покупают готовый в магазине. Юрита Крума

Юрита долго размышляла о том, что делать с холодильником и стиральной машиной: покупать или нет? Если да, то куда ставить? И вот уже два месяца она спокойно живет без этих вещей. Без холодильника, потому что она — веган и покупает ровно столько продуктов, чтобы хватило на несколько дней, и выбирает такие продукты, которые можно долго хранить. Стиральную машину было бы сложно разместить, к тому же маленькие стиральные машины стоят дороже. Решением стало то, что почти в соседнем доме есть прачечная и раз в 1-2 неделю Юрита относит туда белье и получает его чистым и выглаженным.

Но все не бывает идеально. Юрита говорит, что ей не хватает звукоизоляции — в квартире очень тонкие стены: "По вечерам особенно хорошо слышно кто что слушает и смотрит, у кого какой сигнал на телефоне. Из всех домов района мой — самый неблагополучный. Раньше это был социальный дом, в подъезде которого обитали опасные жильцы. Но меня это особо не беспокоит. В свое время в Риге я жила на Маскачке на улице Даугавпилс, поэтому я нахожу такую грубую реальность в чем-то даже романтичной".

Откровения в тесноте

Но самым сложным стало испытание судьбы, которое ну никак не входило в планы Юриты: "Однажды утром в подъезде я наткнулась на котенка, совсем облезлого, заброшенного. Он просто сидел там и ждал. Он сам выбрал меня. Теперь мы с Отто пытаемся жить вместе, правда, бывает сложно. Иногда я думаю, что он заслуживает хозяина с квартирой побольше, но знаете, если учитывать те обстоятельства, из которых он вышел, то я думаю, ему нравится жить со мной. Совместная жизнь учит много чему — не контролировать, принимать ситуации, подстраиваться. Незапланированный сожитель помогает мне научиться тому, что я до сих пор не могла усвоить, поэтому это отлично укладывается в рамки эксперимента".

Одно дело, когда слышишь подобный рассказ о смелом выходе из зоны комфорта, но совсем другое, когда это касается близкого или тебя самого. Юрита рассказывает, что реакция окружающих на ее переезд была очень разной: "Многие спрашивали, переехала ли я сюда насовсем. И я спрашиваю, а что же значит это "насовсем"? Оглядываясь на свою жизнь, я могу сказать, что ничто в ней никогда не шло по моему плану. Да и сейчас я тоже ничего не загадываю на будущее. Квартира велика ровно настолько, насколько это необходимо, но я знаю, что и у этого эксперимента есть конечный срок. Я должна многому научиться, многое понять, и когда я это все сделаю, то настанет время другого приключения. Может, это будет жизнь где-то в деревне. Во всяком случае возвращаться в Ригу я сейчас не собираюсь".

"Многие восхищаются моей смелостью, потому что в силу причин не могут так же собраться и сделать подобный шаг. Гости всегда удивляются, как такое маленькое помещение может быть столь удобным и уютным. Ведь дом получается, когда его создают, а не покупают готовый в магазине".

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