ФОТО. Канадский дом невесты принца Гарри продан за 1,1 млн долларов

Дом в Торонто, в котором последние два года жила Меган Маркл, был продан всего за неделю. Желающих купить жилище, в котором время от времени ночевал принц Гарри оказалось так велико, что их не смутила даже цена недвижимости - 1,1 млн долларов.

С прошлого года имя Меган Маркл остается на слуху из-за ее романа с принцем Гарри. Однако сейчас она уже не просто королевская пассия. В жизни Меган грядут приятные перемены — свадьба с принцем Гарри назначена на весну 2018 года (19 мая) и до этой даты осталось не так уж много времени. И актрисе пришлось покинуть дом, в котором она жила последние пару лет.

Интерьер этого двухэтажного домика выдержан в современном стиле без ухода в лаконичный минимализм. Основной цвет интерьера — белый, с акцентами натурального бежевого и всплесками ярких цветов, делающих атмосферу более живой.

A post shared by Meghan Markle (@meghanmarkle) on Jun 19, 2015 at 3:12pm PDT

Мраморный обеденный стол подтверждает любовь Меган к белому цвету, но добавляет ноту элегантности своим натуральным рисунком, а букет пионов разбавляет белые тона радостными ярко-розовыми бутонами.

Рядом с обеденным столом стоит белый диван, на котором хватало места и для принца Гарри, и для любимых собак. На диване — плед нейтральных оттенков, чтобы защитить белый диван от грязных лап или согреть гостя с туманного Альбиона.

A post shared by Meghan Markle (@meghanmarkle) on Apr 9, 2016 at 7:19am PDT

Неудивительно, что спальня Меган и гостевая спальня выдержаны в ее стиле с любовью к белому — постельное белье, шторы и картины на стенах. Наверняка, устав после долго дня и попыток скрыться от папарацци, простое белое одеяло — то, что нужно, чтобы расслабиться и набраться сил.